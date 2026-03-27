5 Tage autark im 4-Personen-Van: Der neue Familien-Camper Antilope Van Flex 5 (2026)

Jung und anpassungsfähig ist die Marke Antilope Van unterwegs. Der Flex 5, das größte Modell des Herstellers, ist noch gar nicht so alt und erhält trotzdem jetzt schon ein umfassendes Update, auf dessen Basis auch gleich das Komfort-Modell Antilope Van Flex 5 Confort aufsetzt. Das Fahrzeug auf Renault Trafic verspricht, ein familientauglicher kompakter Campervan zu sein, ein scheinbar unmöglicher Spagat.

Familien wünschen sich Fahrzeuge, die außen kompakt bleiben, innen jedoch großzügig und durchdacht gestaltet sind. Deshalb hat Antilope Van den neuen Flex 5 Modellen mehr Stauraum, mehr Autonomie und mehr Ausstattung verpasst – ganz ohne komplexe Optionskataloge und versteckte Zusatzkosten.

Antilope VAN Flex 5 und Flex 5 Confort: Zwei Varianten, eine Philosophie Beide Campervans basieren auf dem Renault Trafic L1H1. Die kompakten Außenmaße ermöglichen einfaches Handling im Alltag und unkompliziertes Parken. Trotzdem soll der Innenraum Platz für vier bis fünf Personen bieten. Das Ganze zu einem fairen Preis von 62.900 Euro für den Flex 5.

Antilope Van Der Antilope Van Flex fünf will ein kompakter Campervan für die ganze Familie sein.

Der Aufpreis von 3.000 Euro für den Flex 5 Confort erklärt sich vor allem durch das serienmäßige Luftfahrwerk, einen beheizbare Lithium-Batterie mit 5 Ah mehr Kapazität und einer Dachisolierung. In dieser Fahrzeugklasse ist das ungewöhnlich. Hinzu kommt die Wahl zwischen zwei Innenraumvarianten.

Als einzige Optionen bietet Antilope VAN Metallic-Lackierung und Automatikgetriebe an. Mehr nicht. Diese bewusste Reduktion gehört zur Marken-DNA: vollständige Serienausstattung, maximale Transparenz, sofort startbereit.

Größere Tanks und Solaranlage beim neuen Flex 5 Die technischen Neuerungen zielen im Vergleich zum alten Antilope Van Flex 5 klar auf höhere Autarkie ab. Der Frischwassertank fasst nun 85 Liter, der Abwassertank 42,5 Liter. Für einen kompakten Campingbus sind das ordentliche Werte.

Die Stromversorgung übernehmen Solarpanels mit 400 Watt Leistung. Ein 1.200-Watt-Wechselrichter ermöglicht den Betrieb von 230-Volt-Geräten. Eine externe Steckdose gehört ebenfalls zur Serienausstattung. Der Kühlschrank bietet 51 Liter Volumen.

Antilope VAN gibt die geschätzte Autonomie mit etwa fünf Tagen an – abhängig von der individuellen Nutzung. Ein Wert, der ambitioniert klingt, aber durch die verbesserte Ausstattung realistischer erscheint als bei vielen Wettbewerbern.

Die vergrößerten und tieferen Stauräume sowie zusätzliche Ablageflächen nehmen die Kundenfeedbacks auf, die Antilope Van zur Vorversion des Flex 5 bekommen hat. Tatsächlich ist eine häufige Kritik an kompakten Campingbussen: zu wenig Platz fürs Familiengepäck.



Die technische Grundausstattung im Überblick:

Frischwasser: 85 Liter

Abwasser: 42,5 Liter

Kühlschrank: 51 Liter

Solarpanel: 400 Watt

Wechselrichter: 1.200 Watt

Lithiium-Lithium Batterie 100 Ah

Klappbarer Fahrradträger am Heck

Markise und Heckzelt

2000 W Standheizung

Kühlschrank 51 Liter

Fliegengitter in Seiten- und Hecktür

Wasserboiler 8 L

Außendusche

tragbares WC

Küchenblock mit Zwei-Flammen-Kocher und Waschbecken Frisches Design für den kompakten Campervan Antilope VAN spricht von einem "echten Facelift" für den Innenraum. Beim Flex 5 Confort stehen zwei Designvarianten zur Wahl: Sera präsentiert sich in modernem Grau-Weiß, Alba setzt auf warmes helles Holz. Ein neuer Bodenbelag und eine überarbeitete Sitzbank prägen das aktualisierte Erscheinungsbild. Die dimmbare Beleuchtung ermöglicht eine flexible Atmosphäre – praktisch für Familien, wenn die Kinder bereits schlafen.

Antilope Van Vier Schlafplätze gibt es im Antilope Flex 5. Das Heckbett ist mit Maßen von 190 x 120 cm aber höchstens für zwei Kinder komfortabel genug.

Auf den insgesamt vier Schlafplätzen kann durchaus eine komplette Familie übernachten. Groß genug für zwei Personen ist aber eigentlich nur das Bett im Aufstelldach. Der Schlafplatz, der auf der umgebauten Sitzgruppe unten entsteht, ist für zwei ältere Kinder schon fast zu schmal. Immerhin will Antilope Van den Schlafkomfort durch neu entwickelte Matratzen verbessern. Der Hersteller betont die überarbeitete Ergonomie des gesamten Wohnbereichs.



Bettmaße Antilope Van Flex 5:

Aufstelldach : 130 cm x 190 cm

: 130 cm x 190 cm Sitzgruppe: 120 cm x 190 cm Preise und Verfügbarkeit Beide Modelle sind ab sofort bestellbar. Die Preise im Überblick:

Flex 5: 62.900 Euro (Weiß, Schaltgetriebe)

62.900 Euro (Weiß, Schaltgetriebe) Flex 5 Confort: 65.900 Euro (Weiß, Schaltgetriebe) Angesichts der umfangreichen Serienausstattung positionieren sich die kompakten Campingbusse preislich attraktiv. Vergleichbare Wettbewerber rufen mit ähnlicher Ausstattung oft deutlich höhere Summen auf – allerdings erst nach Durchlaufen umfangreicher Optionslisten.