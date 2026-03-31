Dachklimaanlage autark nutzen mit Dometic SmartECO

Wer seine Dachklimaanlage auch dann nutzen möchte, wenn kein Landstrom-Anschluss in Reichweite ist, benötigt im Wesentlichen zwei Dinge: Ein modernes Bordnetz mit ausreichend Batterie-Kapazität und eine energieeffiziente Klimaanlage, die mit den vorhandenen Batterieressourcen sparsam haushaltet. Ebenfalls empfehlenswert: eine gute Solaranlage zum Nachladen der Batterie.

Um diese Voraussetzungen zu erfüllen, hat Dometic seine neue FreshJet FJZ7 Dachklimaanlagen mit einer innovativen SmartECO Funktion ausgestattet. Diese passt die Kühlleistung automatisch an die aktuell verfügbaren Batteriereserven der Dometic TEMPRA Batterie an. Unterstützt wird das Ganze von einem leistungsstarken Energiesystem aus perfekt aufeinander abgestimmten Dometic Komponenten: Solarpanel, TEMPRA Lithiumbatterie, MPPT-Solarladeregler, Batterieladegerät, Ladebooster, Komfort-Wechselrichter – alle miteinander (und auch mit der Klimaanlage) vernetzt und im ständigen Datenaustausch.

Bis zu 30 % längere Laufzeit im Autarkbetrieb SmartECO wurde mit dem Ziel entwickelt, eine maximale Laufzeit der FJZ7 Dachklimaanlage im Autarkbetrieb zu ermöglichen, ohne dabei die TEMPRA Lithiumbatterie in die Knie zu zwingen. Ergebnis: In Kombination mit der TEMPRA Lithiumbatterie kann SmartECO die Laufzeit der FreshJet FJZ7 um bis zu 30 % verlängern. Das heißt: dauerhafte Leistung ohne Versorgungseinbrüche und deutlich mehr Unabhängigkeit beim Autark-Camping.

Dometic Effizienz entscheidet über Komfort beim Freistehen.



So funktioniert SmartECO Die FreshJet FJZ7 Klimaanlage wird an einen leistungsstarken Dometic Sinuswechselrichter angeschlossen. Der wiederum holt sich – wenn kein Landstrom anliegt – die Energie zum Kühlen aus der TEMPRA Batterie. Die SmartECO Funktion regelt die Leistung der Klimaanlage immer passend zum Ladezustand der Batterie. Bei sinkender Batterieladung drosselt sie die Kühlleistung oder lässt vorübergehend nur den Lüfter laufen. Ist wieder ausreichend Batterieladung vorhanden, wird die volle Kühlleistung wiederhergestellt.

SmartECO lässt Batterien länger leben Die Drosselung der Klimaanlage bei sinkender Batterieladung hat zusätzliche nützliche Nebeneffekte: Sie verhindert eine Tiefentladung, sodass immer eine Restkapazität in der Batterie erhalten bleibt, um die Grundbedürfnisse im Fahrzeug abzudecken. Das intelligente Lastmanagement sorgt für optimale Entladezyklen – und verlängert so die Lebensdauer der Batterie.

Welche Solaranlage fürs Autark-Camping? Wer gerne in freier Natur campt und bei der Wahl des Stellplatzes flexibel sein möchte, setzt sich am besten ein schattenresistentes Solarmodul aufs Dach. Für die autarke Nutzung einer Dachklimaanlage empfehlen die Elektronik-Experten von Dometic die Highend-Module der Dometic Power Black Line. Denn sie liefern mit 80 Hochleistungszellen und einer speziellen Frontverglasung auch bei Teilverschattung noch ausreichend Strom. In Kombination mit einem MPPT-Solarlader holen sie aus dem Solarpanel die maximale Leistung heraus. Beste Voraussetzungen für lange Laufzeiten im Autarkbetrieb.

Dometic App-Steuerung bringt Komfort beim Ankommen.



Komfort unter Kontrolle Als weitere Neuheit bietet die neue FJZ7er Baureihe von Dometic eine WLAN-Funktion für die komfortable Fernbedienung über die Dometic Power App. So lässt sich die Klimaanlage zum Beispiel bereits auf dem Rückweg vom Strand einschalten – und bei der Ankunft ist das Fahrzeug angenehm temperiert. Mit der Dometic Power App lassen sich auch die angeschlossenen Stromversorgungsgeräte steuern und überwachen. Verbrauchswerte prüfen, Energievorräte noch besser nutzen, neue Geräte integrieren … alles kinderleicht vom Smartphone aus.