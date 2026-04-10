Camping ohne Landstrom: Die spannendsten Energie-Neuheiten 2026

Wer heute mit dem Camper autark unterwegs sein will, braucht mehr als nur eine Steckdose auf dem Stellplatz: Stromgewinnung und -speicherung werden zum zentralen Komfort- und Sicherheitsfaktor – vom morgendlichen Kaffeekochen bis zur Laptop-Ladung im Regenwetter.

Passend dazu zeigen mehrere Hersteller 2026 neue Lösungen, die genau diesen Bereich abdecken: Caratec steigt mit LiFePO4-Batterien von 105 bis 280 Ah (ab 629 Euro) und passenden Solarpanels von 120 bis 220 Wp (ab 249 Euro) in den Energiemarkt ein.

CTEK legt mit dem NXT 15 ein neues 15-A-Ladegerät nach, das sowohl Blei-AGM als auch Lithium (LFP) unterstützt und selbst tiefentladene Batterien wieder fit machen soll (249 Euro).

Forster-Batteries erleichtert per BMS-Update die Parallelschaltung unterschiedlich großer Akkus – ideal fürs modulare Aufrüsten.

Und NLS kombiniert Folien-Solartechnik samt cleverem Rahmen gegen Überhitzung (130 Wp, ab 549 Euro) mit ortbaren LiFePO4-Speichern bis 330 Ah.

Alle neuen Produkte 2026 in der Übersicht Von Solarpanels über Ladegeräte bis zu smarten LiFePO4-Speichern: Diese Neuheiten bringen 2026 mehr Autarkie und Flexibilität in Ihre Bordstromversorgung.

Caratec LiFePO4-Batterie

Hersteller LiFePO4-Batterien von 105–280 Ah.



Der deutsche Hersteller Caratec steigt nun ebenfalls in das Geschäft für Energielösungen ein. Neu ist beispielsweise die LiFePO4-Batterie von Caratec: Die Batterien von 105–280 Ah gibt es ab 629. Euro.

Beispiel: CEB150BF, 150 Ah

Typ: LiFePO4 mit integriertem BMS

LiFePO4 mit integriertem BMS Features: Bluetooth-App (Live-Werte wie Ladezustand/Spannung/Strom/Temperatur), integrierte Zellheizung, Schutzfunktionen über BMS (u. a. Über-/Unterspannung, Temperatur, Kurzschluss), parallel schaltbar bis zu 4 Batterien

Bluetooth-App (Live-Werte wie Ladezustand/Spannung/Strom/Temperatur), integrierte Zellheizung, Schutzfunktionen über BMS (u. a. Über-/Unterspannung, Temperatur, Kurzschluss), Format/Gewicht: DIN‑L5‑Format, 17 kg

DIN‑L5‑Format, UVP (Herstellerangabe): 999 Euro

Caratec Solarpanels

Hersteller Solarpanels (120–220 Wp).



Ebenfalls neu von Caratec sind Solarpanels (120–220 Wp). Diese gibt es ab 249 Euro nun auch direkt beim Hersteller zu kaufen.

CTEK Ladegerät NXT 15

Hersteller CTEK bringt ein neues, leistungsstarkes Ladegerät NXT 15 (15 A).



CTEK bringt ein neues, leistungsstarkes Ladegerät NXT 15 (15 A). Es unterstützt alle gängigen 12-V-Batterietypen von 20 bis 350 Ah, inkl. Blei-AGM und LFP. Das spritzwassergeschützte Gerät soll sogar tiefentladene Batterien wiederherstellen, arbeitet vollautomatisch und ist laut Hersteller extrem sicher. Verfügbar seit Anfang Dezember für 249 Euro inkl. 5 Jahren Garantie.

CTEK Ladegerät NXT 15 (EU)

Ladestrom: 15 A

15 A Batterietypen: 12 V Blei (WET/MF/CaCa/AGM/EFB/GEL) & Lithium (LiFePO4)

12 V Blei (WET/MF/CaCa/AGM/EFB/GEL) & Lithium (LiFePO4) Batteriekapazität: 30–350 Ah

IP-Schutz: IP44

Supply-Modus: konstante 13,6 V / 15 A

konstante Startspannung: 2,0 V (hilfreich bei tiefentladenen Batterien)

(hilfreich bei tiefentladenen Batterien) Abmessungen/Gewicht: 235 × 130 × 65 mm , 1,8 kg

, Garantie: 5 Jahre

Hier können Sie das Ladegerät kaufen.

Forster-Batteries Forster-Batteries ermöglicht mit einem Update des Batterie-Management-Systems (BMS) auf die Version 2.1 eine sichere und effiziente Parallelschaltung von Lithium-Batterien auch mit unterschiedlichen Kapazitäten. Die Funktion nennt sich Different Capacities Select kurz DCS. Vorteil: Gerade bei der Aufrüstung modularer Batteriesysteme sollten bislang alle Batterien immer die gleiche Kapazität haben.

Hersteller Dank DCS lassen sich künftig Batterien mit unterschiedlicher Kapazität kombinieren.



Jetzt kann auch eine stärkere Batterie ergänzt oder ein schwächelnder Energiespeicher einzeln ersetzt werden. Diese Option spart nicht nur Kosten, sondern schont mit weniger Ausschuss auch die Umwelt. Kunden mit älteren Modellen von Forster- oder CS-Batteries, können diese problemlos mit der neuen Generation von Batterien verbinden, da das BMS 2.1 mit DCS die Steuerung und Überwachung im Verbund übernimmt.

NLS Solarmodule und Speicher

Dominic Vierneisel Mit einem Aufbaurahmen löst NLS gleich zwei Probleme von Folien-Solarpanels.



Mit einem Aufbaurahmen löst NLS gleich zwei Probleme von Folien-Solarpanels. Überhitzung wird durch Lüftungskanäle im Rahmen vermieden und defekte Panels lassen sich leichter tauschen, da nur der Rahmen großflächig mit dem Fahrzeugdach verklebt wird.

Das Modul selbst hat eine Nennleistung von 130 Wp, wiegt 6,3 kg und ist ab 549 Euro erhältlich.

Dominic Vierneisel Als Energiespeicher hat NLS LiFePO4Batterien mit 110, 180 und 330 Ah.



Als Energiespeicher hat NLS LiFePO4Batterien mit 110, 180 und 330 Ah (ab 1.089 Euro) im Angebot, die sich über ein Battery GPS Data System (699 Euro inkl. SIM-Karte) orten und auslesen lassen.