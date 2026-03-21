6x6-Monster-Wohnmobil für die Familien-Weltreise: Action Mobil Globecruiser 7500 Family

Wer mit der ganzen Familie abseits der Zivilisation auf Weltreise gehen möchte, muss meist Kompromisse bei Platz und Komfort eingehen. Nicht so beim Globecruiser 7500 Family von Action Mobil.

Der österreichische Spezialist für Expeditionsmobile hat einen dreiachsigen Allrad-Giganten auf die Räder gestellt, der extremes Offroad-Potenzial mit kompromisslosem Luxus für vier Personen verbindet – und dabei selbst vor apokalyptischen Bedingungen nicht zurückschreckt.

Ein Koloss mit 540 PS: Basisfahrzeug und Antrieb Schon auf den ersten Blick wird klar: Dieser Camper ist kein gewöhnliches Wohnmobil, sondern ein waschechtes Expeditionsfahrzeug. Basierend auf einem hochgeländegängigen 6x6-Fahrwerk – meist ein MAN TGS 6x6 (26.540) mit 12,4-Liter-Reihensechszylinder und 540 PS (optional bis 640 PS) – wühlt sich der Globecruiser dank 1.800 Nm Drehmoment und Portalachsen souverän durch Sand, Schlamm und Geröll. Wer es noch robuster mag, kann auch eine Mercedes-Benz Actros 6x6-Variante wählen.

Gigantische Ausmaße, gigantische Reserven Die Dimensionen des Globecruiser 7500 Family flößen Respekt ein:

Länge: 9,90 Meter (davon 7,50 Meter hochisolierte Wohnkabine )

9,90 Meter (davon ) Breite: 2,50 Meter

2,50 Meter Höhe: 3,85 Meter

3,85 Meter Leergewicht: 17,9 Tonnen

17,9 Tonnen Zuladung: 4.100 Kilogramm (bei 22 Tonnen Gesamtgewicht) Doch das ist noch nicht alles: Am Heck wartet ein hydraulisch absenkbarer Lift, der problemlos ein Motorrad, ein riesiges Reserverad und vier Sandbleche transportiert.

Familienfreundlicher Luxus: Ein Zuhause auf Rädern

Action Mobil (Screenshot) Stockbetten und große Sitzgruppe. Hier hat eine Familie mit vier Personen Platz.

Der Namenszusatz "Family" kommt nicht von ungefähr. Action Mobil hat das Interieur gezielt auf die Bedürfnisse von Familien mit zwei Kindern zugeschnitten:

Schlafbereiche: Großzügiges Doppelbett im Heck für die Eltern, separate Stockbetten für den Nachwuchs.

Großzügiges für die Eltern, separate für den Nachwuchs. Badezimmer: Hochwertige Granit-Optik-Fliesen (leicht, aber extrem robust) im geräumigen Duschbad.

Hochwertige (leicht, aber extrem robust) im geräumigen Duschbad. Küche: Ein Traum für Feinschmecker – Miele-Elektrobackofen mit Mikrowelle, Induktionskochfeld und maßgefertigte Kühlschränke (300 Liter Kühl- + 150 Liter Gefriervolumen).

Ein Traum für Feinschmecker – und (300 Liter Kühl- + 150 Liter Gefriervolumen). Unterhaltung: Bose Wave IV Soundsystem für gemütliche Abende in der Wildnis. Klimaanlage für die Sahara, Heizung für Sibirien Damit die Familie in allen Klimazonen der Welt komfortabel reist, verfügt der Globecruiser über:

Zwei Klimaanlagen mit je 2.400 Watt Leistung

mit je Warmwasserheizung mit Fußbodenheizung (Webasto)

(Webasto) Optionales Arctic-Kit mit beheizten Dieseltanks, Batterien und Kraftstoffleitungen Autarkie für Wochen – oder Monate

Action Mobil (Screenshot) Das luxuriäse Familien-Expeditionsmobil ist gasfrei und für lange Autarkie gerüstet.

Fernab jeglicher Infrastruktur braucht es vor allem eines: Autarkie. Und hier setzt der Globecruiser auf Superlative:

1.000 Liter Frischwasser , 190 Liter Abwasser, 150 Liter Fäkaltank

, 190 Liter Abwasser, 150 Liter Fäkaltank Vier Solarpaneele à 240 Watt auf dem Dach, 720-Ah-Lithium-Ionen-Batterie (24V) und ein 5.000-Watt-Wechselrichter – genug Power für Induktionsherd, Klimaanlage und Waschmaschine.

auf dem Dach, und ein – genug Power für Induktionsherd, Klimaanlage und Waschmaschine. 400 Liter Diesel (optional bis zu 1.200 Liter) für Reichweiten von 800 bis 1.100 km – oder mehr, wenn Zusatztanks verbaut sind. Außerdem ist das Familien-Expeditionsmobil vollständig gasfrei. Als Energiequellen unterwegs dienen Diesel und Solarenergie.