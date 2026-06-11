Adria versüßt das Camping-Lotterleben: Die neue Rundsitzgruppe wird zur Chaiselongue

Kanapee, Daybed, Ottomane, Récamière oder eben Chaiselongue – es gibt viele Worte und Wege zur Erfüllung des scheinbar tief verwurzelten, menschlichen Grundbedürfnisses aufs Lümmeln. Sogar beim Campingurlaub im Wohnwagen erwacht früher oder später der Drang, das Urlaubs-Lotterleben mit der richtigen Unterlage upzugraden. Adria hat zugehört – und für die Alpina-Baureihe 2027 eine entsprechende Sitzgruppe entwickelt.

Die optionale Signature Lounge ist nicht nur an sich als Rundsitzgruppe gemütlich, sondern lässt sich in Sekunden zum Bett oder zur Relaxzone umbauen. Das ist kein Gimmick, sondern eine echte Innovation für alle, die im Wohnwagen nicht nur schlafen, sondern auch leben wollen.

Die Signature Lounge ist das Herzstück der Alpina-Queensbett-Wohnwagen 663 HT, 663 PT und 903 HT.

Die Technik hinter der Gemütlichkeit So funktioniert die drehbare Sitzgruppe: Die beiden Schenkel der Rundsitzgruppe lassen sich im Alpina 663 HT schrittweise um 90 Grad drehen. Im Alpina 663 PT und im Alpina 903 HT ist es allerdings jeweils nur einer.

Die Rückenlehnen sind hier wie dort mit einer Rastverstellung ausgestattet, sodass sie sich flachlegen lassen. Das Ergebnis? Zwei echte Chaiselongues, die perfekt zum Lümmeln, Lesen oder Fernsehen einladen – der optionale 32-Zoll-TV ist nur knapp zwei Meter entfernt.

Ingolf Pompe Rückenlehne umdrehen und flachlegen – und schon wird aus der Sitzgruppe eine Chaiselongue.



Doch damit nicht genug: Die Polster stützen sich auf einen neigungsverstellbaren Unterbau, der sich individuell anpassen lässt. Und weil Adria auf feste Polsterteile verzichtet, können Sie die weichen Kissen nach Lust und Laune drapieren. Stabil ist die Konstruktion trotzdem: Bis zu 300 Kilogramm trägt die freischwebende Dreh- und Klappkonstruktion klaglos – auch als Bett.

Ingolf Pompe ​Individueller Komfort: Die verstellbare Rückenlehne der Signature Lounge macht’s möglich – ob aufrecht sitzen oder zurücklehnen.



Vom Wohnzimmer zum Schlafplatz Die Signature Lounge ist vielseitig und ein echter Verwandlungskünstler. Drei Modi sind hier möglich:

Wohnmodus: Die klassische Rundsitzgruppe lädt zum gemütlichen Beisammensein ein. Der optionale TV an der Sideboard-Kommode macht es zum perfekten Platz für einen Filmabend.

Die klassische Rundsitzgruppe lädt zum gemütlichen Beisammensein ein. Der optionale TV an der Sideboard-Kommode macht es zum perfekten Platz für einen Filmabend. Relaxmodus: Lehnen Sie sich zurück – im wahrsten Sinne des Wortes. Die drehbaren Schenkel verwandeln die Sitzgruppe in zwei Chaiselongues, ideal zum Lesen oder einfach nur zum Entspannen.

Lehnen Sie sich zurück – im wahrsten Sinne des Wortes. Die drehbaren Schenkel verwandeln die Sitzgruppe in zwei Chaiselongues, ideal zum Lesen oder einfach nur zum Entspannen. Schlafmodus: Wer ein Zusatzbett braucht, dreht die Chaiselongues mit den Fußteilen zueinander und senkt den Tisch ab. Fertig ist eine Liegefläche von bis zu 2,15 x 1,10 Metern.

Ingolf Pompe Das Hauptbett im Alpina 663 HT ist das Queensbett im Heck.

Der Clou: Der Umbau geht schnell und intuitiv, ohne Werkzeug und ohne Kraftaufwand. So passt sich der Wohnraum Ihren Bedürfnissen an – und nicht umgekehrt.

Für wen lohnt sich die Signature Lounge? Die Signature Lounge ist vor allem für Paare und Familien interessant, die Wert auf Flexibilität und Wohnkomfort legen. Wer im Wohnwagen nicht nur schlafen, sondern auch entspannen möchte, wird die Chaiselongues lieben. Der Aufpreis von 889 Euro im 663 HT oder 449 Euro für die Baumuster 663 PT und 903 HT mit einem Dreh-/Klappsessel ist nicht ohne, aber für die gebotene Flexibilität durchaus gerechtfertigt.

Ingolf Pompe Der Alpina 663 HT bietet direkt zwei Chaiseloungues an.

Was die Konkurrenz bietet: Andere Hersteller setzen auf modulare Sitzgruppen oder ausziehbare Betten, aber eine so intuitive und stabile Lösung wie die Signature Lounge ist derzeit einzigartig. Wer also eine Sitzgruppe sucht, die wirklich alles kann, sollte hier genau hinschauen.

Das Drumherum: Was der Adria Alpina 2027 alles kann Die Signature Lounge ist nur ein Highlight des neuen Alpina. Adria hat die Premium-Baureihe von Grund auf überarbeitet:

GFK-Karosserie: Die silbergraue Außenhaut ist nicht nur optisch ein Highlight, sondern auch besonders stabil und gut gedämmt – dank XPS-Hartschaum statt Styropor.

Die silbergraue Außenhaut ist nicht nur optisch ein Highlight, sondern auch besonders stabil und gut gedämmt – dank XPS-Hartschaum statt Styropor. Alde-Heizung: Die serienmäßige Warmwasser-Zentralheizung mit Fußbodenheizung macht den Alpina zum Ganzjahres-Wohnwagen.

Die serienmäßige Warmwasser-Zentralheizung mit Fußbodenheizung macht den Alpina zum Ganzjahres-Wohnwagen. Smart-Control-System: Mit Adria MACH 2.0 lassen sich alle technischen Komponenten bequem per Smartphone steuern. Einen genaueren Einblick in den Adria Alpina 583 UL im Modelljahr finden Sie hier:

Die Signature Lounge passt perfekt zu diesem Gesamtkonzept: Sie macht den Alpina zum Wohnraum, der sich Ihren Bedürfnissen anpasst – und nicht umgekehrt.

Adria Alpina Modelle mit Signature Lounge Drei von sechs Alpina-Grundrissen 2027 bieten die Rundsitzgruppe mit Chaiselongue-Option an:

Adria Alpina 663 HT

Küche & Wohnen: Großzügige Küchenzeile unter dem Panoramafenster, Kühlschrank auf der Fahrerseite. Mittige Rundsitzgruppe mit TV-Kommode gegenüber.

Großzügige Küchenzeile unter dem Panoramafenster, Kühlschrank auf der Fahrerseite. Mittige Rundsitzgruppe mit TV-Kommode gegenüber. Schlafen: Queensbett (1,95 x 1,47 m) im Heck, per Schiebetür abgetrennt. Sitzgruppe wird zum Zusatzbett (2,15 x 1,10 m).

Queensbett (1,95 x 1,47 m) im Heck, per Schiebetür abgetrennt. Sitzgruppe wird zum Zusatzbett (2,15 x 1,10 m). Bad: Raumbad über die volle Fahrzeugbreite hinter dem Bett.

Raumbad über die volle Fahrzeugbreite hinter dem Bett. Technische Daten: Grundpreis 48.190 Euro Gesamtgewicht 2,3 t (auflastbar auf 2,5 t) Maße: 865/246/260 cm 4 Schlafplätze

Adria Alpina 663 PT

Küche & Wohnen: Queensbett (2,00 x 1,50 m) im abgetrennten Bug. Rundsitzgruppe und Küchenzeile in der Mitte gegenüber.

Queensbett (2,00 x 1,50 m) im abgetrennten Bug. Rundsitzgruppe und Küchenzeile in der Mitte gegenüber. Schlafen: Sitzgruppe wird zu zwei Schlafplätzen (2,15 x 1,10 m). Zwei Stockbetten (190 x 70 cm) im Heck.

Sitzgruppe wird zu zwei Schlafplätzen (2,15 x 1,10 m). Zwei Stockbetten (190 x 70 cm) im Heck. Bad: längs eingebautes Badezimmer gegenüber den Stockbetten

längs eingebautes Badezimmer gegenüber den Stockbetten Technische Daten: Grundpreis 49.590 Euro Gesamtgewicht 2,3 t (Einachser) Maße 863/246/260 cm 6 (+1 optional) Schlafplätze

Adria Alpina 903 HT

Küche & Wohnen: Küche im Bug, Rundsitzgruppe mit TV-Kommode gegenüber. Sitzgruppe wird zur optionalen Liegefläche (2,00 x 1,15 m).

Küche im Bug, Rundsitzgruppe mit TV-Kommode gegenüber. Sitzgruppe wird zur optionalen Liegefläche (2,00 x 1,15 m). Schlafen: Kinderzimmer in der Mitte mit zwei Stockbetten (190 x 75 cm) und Dinette (umbaubar zu 195 x 80 cm). Queensbett (1,90 x 1,50 m) im Heck.

Kinderzimmer in der Mitte mit zwei Stockbetten (190 x 75 cm) und Dinette (umbaubar zu 195 x 80 cm). Queensbett (1,90 x 1,50 m) im Heck. Bad: Raumbad im Heck.

Raumbad im Heck. Technische Daten: Grundpreis 61.990 Euro Gesamtgewicht 2,8 t (auflastbar auf 3,0 t) Maße 10,99/2,46/2,60 m 8 Schlafplätze

