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Große XXL-Küche, kurzes Mobil – geht das? 8 Wohnmobile beweisen: ja!

Kurze Wohnmobile mit großer Küche
8 Wohnmobile für Hobbyköche

Je kürzer das Wohnmobil, desto kleiner die Küche. Doch immer mehr Hersteller beweisen, dass es anders geht. Acht Wohnmobile und Kastenwagen zwischen 5,41 und 6,96 Metern, die keine Kompromisse bei der Küche machen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.06.2026
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Küche, L-Küchenzeile
Foto: Ingolf Pompe

Wer gerne kocht und trotzdem kompakt reisen will, kennt das Dilemma: Je kürzer das Wohnmobil, desto kleiner die Küche – so die gängige Faustregel.

Doch diese Hersteller beweisen, dass es auch anders geht. Ob Hufeisen-Küche im Heck eines Teilintegrierten, raumgreifende L-Küche im Kastenwagen oder eine Mega-Küchenzeile über die gesamte Fahrzeugseite: Clevere Grundrisse, abgetrennte Fahrerhäuser und schiebbare Arbeitsplatten schaffen Arbeitsflächen, die man sonst nur aus deutlich größeren Fahrzeugen kennt.

Wir haben acht Wohnmobile und Kastenwagen zwischen 5,41 und 6,96 Metern zusammengestellt, die keine Kompromisse bei der Küche machen. Von 61.730 bis 91.630 Euro ist für jedes Budget etwas dabei.

8 Wohnmobile unter 7 Metern mit großer Küche

Die Wohnmobile ...