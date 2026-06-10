Große XXL-Küche, kurzes Mobil – geht das? 8 Wohnmobile beweisen: ja!

Wer gerne kocht und trotzdem kompakt reisen will, kennt das Dilemma: Je kürzer das Wohnmobil, desto kleiner die Küche – so die gängige Faustregel.

Doch diese Hersteller beweisen, dass es auch anders geht. Ob Hufeisen-Küche im Heck eines Teilintegrierten, raumgreifende L-Küche im Kastenwagen oder eine Mega-Küchenzeile über die gesamte Fahrzeugseite: Clevere Grundrisse, abgetrennte Fahrerhäuser und schiebbare Arbeitsplatten schaffen Arbeitsflächen, die man sonst nur aus deutlich größeren Fahrzeugen kennt.

Wir haben acht Wohnmobile und Kastenwagen zwischen 5,41 und 6,96 Metern zusammengestellt, die keine Kompromisse bei der Küche machen. Von 61.730 bis 91.630 Euro ist für jedes Budget etwas dabei.