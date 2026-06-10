Geheimtipp für Weinliebhaber: Mit dem Wohnmobil zu den Weingütern im Remstal

Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber auf Wohnmobilreise erwartet direkt neben Stuttgart eine der schönsten Genussregionen Baden-Württembergs. Das Remstal begeistert mit ausgezeichneten Weinen, schwäbischen Spezialitäten wie Maultaschen und einer entspannten Atmosphäre zwischen Weinbergen und Streuobstwiesen. Besonders reizvoll wird der Camping-Urlaub, wenn sich auch noch der Stellplatz direkt an einem der Weingüter befindet.

Doch nicht nur Genuss-Reisende, sondern auch Aktivurlaubende kommen im Remstal voll auf ihre Kosten. Die Region verfügt über ein hervorragend ausgebautes Netz an Wander- und Radwegen. Ob entlang der Rems, durch die Weinberge vorbei an Besenwirtschaften oder hinauf zu aussichtsreichen Höhenzügen des Schurwalds oder talaufwärts der Ostalb. Die Kommunen der Region haben 2019 die Landesgartenschau gemeinsam ausgerichtet und in dem Zug viele neue Attraktionen geschaffen: spektakuläre Aussichtspunkte, neue Wasserspielplätze, Walderlebniswege mit großen Holzkugelbahnen für die Kids (mittlerweile sind zwei dazugekommen). Besonders beliebt sind die regelmäßig organisierten Weinwanderungen, bei denen regionale Weine direkt bei den Winzern verkostet werden können.

6 Stellplatz-Tipps an Weingütern im Remstal 1. Weingut Zimmer in Kernen im Remstal Das Weingut Zimmer in Kernen-Stetten bietet drei ruhig gelegene Wohnmobilstellplätze, direkt zwischen Weinbergen und Streuobstwiesen. Zu den angebotenen Serviceleistungen gehören Stromanschlüsse, Frischwasserversorgung sowie Entsorgungsmöglichkeiten für Grauwasser und Chemie-WC. Das Zentrum ist fußläufig erreichbar, ein ÖPNV Anschluss befindet sich in der Nähe.

71394 Kernen im Remstal (D) Stellplatz Weingut Zimmer 1 Bewertung 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden

Wanderwege rund um den Kappelberg beginnen praktisch direkt vor der Tür und machen den Stellplatz zu einem idealen Ausgangspunkt für aktive Tage. Für Familien mit Kindern gibt es den Rundwanderweg an der Herzoglichen Kugelbahn. Bei Camperinnen und Campern besonders beliebt ist der Hofverkauf des familiengeführten Bio-Weinguts sowie die angebotenen Weinproben.

2. Wohnmobilstellplatz am Weingut Knauß in Weinstadt Der Stellplatz am Weingut Knauß bietet drei Stellplätze für Wohnmobile, die kostenlos genutzt werden können. Ein Strom- und Wasseranschluss ist vorhanden. Weitere Serviceleistungen gibt es nicht. Die ruhige Lage zwischen den Weinbergen ist ideal zum Erholen und perfekt als Startpunkt für Fahrrad- oder Wandertouren.

71384 Weinstadt (D) Stellplatz am Weingut Knauß 15 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Das renommierte Bio-Weingut bietet Weinverkostungen an und verfügt über einen Hofladen, in dem die Produkte erworben werden können.

3. Wohnmobilstellplatz am Weingut Idler in Weinstadt Von Anfang März bis Ende November stehen Wohnmobilisten kostenlos direkt am Weingut Idler. Der überwiegend ebene und schattige Bereich verfügt über Strom- und Wasseranschlüsse bietet jedoch keine WC- und Duschmöglichkeiten. Auch Hunde sind nicht erlaubt. Die Umgebung lädt zu Wanderungen, Rad- oder Kanutouren ein.

71384 Weinstadt (D) Stellplatz am Weingut Idler 2 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden

In der hofeigenen Vinothek können Weine verkostet und gekauft werden.

4. Wohnmobilstellplatz am Lehenhöfle in Weinstadt – Mannschreck Weine Der kleine, kostenlose Stellplatz am Lehenhöfle liegt idyllisch direkt zwischen den Weinbergen. Die ruhige Umgebung eignet sich nicht nur für Campende, die Erholung in der Natur suchen, sondern auch für Aktivurlaubende. Tolle Wander- und Radwege führen direkt am Platz vorbei. Wer ohne Wohnmobil in die Stadt möchte findet in fußläufiger Entfernung eine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs.

71384 Weinstadt (D) Stellplatz am Lehenhöfle 1 Bewertung Kostenlos Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der überwiegend ebene und teils schattige Platz ist befestigt und besteht aus Schotterrasen. Hunde sind erlaubt. Es gibt jedoch keine Entsorgungsmöglichkeiten für Grauwasser oder Kassettentoiletten, und es sind weder WCs noch Duschen vorhanden.

5. Wohnmobilstellplatz Weingut Häußer in Winnenden Auf dem Weingut Häußer stehen zwei Wohnmobilstellflächen umgeben von Feldern, Streuobstwiesen und vereinzelten Weinreben für Wohnmobilisten zur Verfügung. Frischwasser ist auf dem kostenlosen Platz vorhanden, Strom und Entsorgung gibt es jedoch nicht. Aktiv-Reisende freuen sich über den direkten Zugang zu Wanderwegen und genießen es die Umgebung mit dem Rad zu erkunden.

71364 Winnenden (D) Wohnmobilstellplatz Weingut Häußer Wasser vorhanden Wasser vorhanden

Im familiengeführten Weingut gibt es einen Weinverkauf, saisonal ist außerdem eine Weinstube geöffnet, in der regionale Weine direkt vor Ort verkostet werden können.

6. Weingut Edgar Eißele Auch auf dem Weingut Edgar Eißele können Campende regionale Weine verkosten und direkt vor Ort erwerben. Die Stellflächen liegen mitten in der Weinlandschaft und gelten dank der Nähe zu Weinwanderwegen und traditionellen Besenwirtschaften als idealer Ausgangspunkt für Ausflüge im Remstal.

71394 Kernen im Remstal (D) Wohnmobilstellplatz Weingut Eißele WC vorhanden WC vorhanden