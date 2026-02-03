Alu statt GFK: Mercedes krempelt den Marco Polo um? Die Wahrheit zum großen „Update“

Mercedes produziert den Ausbau des Marco Polo künftig in Eigenregie, die Fertigung des Campers bei Westfalia in Rheda-Wiedenbrück ist Geschichte. Der neue Produktionsort: das Mercedes-Werk in Ludwigsfelde bei Berlin.

Wichtigste technische Neuerung am Fahrzeug ist das neue Aufstelldach: aus Aluminium, nicht mehr aus GFK. Trotz der neuen Fertigung und dem neuen Dach bleiben Grundrisse und Möbelbau der beiden Modellvarianten bestehen.

Modellkonzept: gleiche Grundidee, zwei Varianten Der klassische Marco Polo mit Möbelzeile sowie der Marco Polo Horizon ohne Küche bleiben weitestgehend wie bisher. An der bekannten Raumaufteilung, dem Prinzip "Alltagstauglicher Van plus Camping-Funktion" und dem generellen Bedien- und Nutzungskonzept rüttelt Mercedes nicht.

Design und Möbelbau werden nur minimal angefasst. Wer also auf eine radikale Neuentwicklung gehofft hat, muss sich noch gedulden – dazu im Fazit mehr.

Neuerungen im Detail: Licht, Sound und Dachfenster Ganz ohne Updates geht es aber nicht.

Im neuen Aufstelldach gibt es eine neue Beleuchtung: Ein umlaufendes LED-Band sorgt für Ambientelicht.

sorgt für Ambientelicht. Dazu kommt ein neues Soundsystem , das mehr Leistung bietet.

, das mehr Leistung bietet. Neu ist außerdem ein optionales Schiebedachfenster, das vom Dachbett aus den Blick in den Himmel ermöglicht – ein Detail, das gerade auf Stellplätzen ohne viel Umgebungslicht seinen Reiz haben dürfte. Kritikpunkt: Sicht und Fenster im Zeltbalg Nicht alles wird dabei "moderner": Der Rundumblick vom Dachbett bleibt weiterhin durch das Moskitonetz eingeschränkt. Auch am Zeltbalg ändert sich nichts Grundlegendes. Dessen Fenster lassen sich weiterhin nicht vollständig öffnen, und eine echte Panoramafunktion bietet Mercedes nach wie vor nicht. Wer hier auf mehr Luftigkeit und freie Sicht gehofft hatte, findet im Update keine Lösung.

Abnehmbare Markise und MBAC-Update Praktisch ist dagegen die neue Markise: Sie lässt sich schnell abnehmen. Wer den Van im Alltag ohne Markise nutzen möchte, kann sie einfach zu Hause lassen. Die Markisenkurbel wird platzsparend in der abschließbaren Markisenhalterung verstaut.

Auch digital wird nachgeschärft: Die Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) wurde weiterentwickelt und um neue Funktionen ergänzt. So lassen sich künftig das neue Schiebedach, das neue Ambientelicht und das aktualisierte Soundsystem zentral über das Head-Unit-Display oder per MBAC-App steuern.

Weitere Detail-Optimierungen betreffen den Klapptisch, die Schubladenführung sowie eine energieeffizientere Kühlbox.

Mercedes Marco Polo (2026) Basis : Mercedes V-Klasse, ab 120 kW/163 PS

: Mercedes V-Klasse, ab 120 kW/163 PS Gesamtgewicht : 3.100 kg

: 3.100 kg Länge/Breite/Höhe : 5,14/1,93/1,99 m

: 5,14/1,93/1,99 m Empfohlene Personenzahl : 2–4

: 2–4 Preis: nn. Baureihe: Der Marco Polo ist voll ausgestattet mit Möbeln, Herd, Kühlbox und der Möglichkeit, unten und oben zu schlafen. Der Horizon hat das gleiche Aufstelldach, aber keine Möbelzeile und dafür eine Dreiersitzbank mit Schlaffunktion unten.