Affinity & Co.: Was deutsche Händler an polnischen Wohnmobilen besser finden

Affinity, Freedo und Vannado haben mehrere Dinge gemeinsam. Erstens: Die Campingbushersteller kommen alle aus Polen. Zweitens: Mittlerweile sind sie die einzigen Marken, die derzeit noch auf den Hof des Händlers Trans-Serv in Weilerswist kommen. Geschäftsführer Marek Kutowski ist vor einigen Jahren ausschließlich auf polnische Wohnmobile umgestiegen, weil er großer Fan ist. So wie hunderttausende Leser von promobil oder Besucherinnen der großen Caravaning-Messen, die vor den Campingbussen von Affinity Schlange stehen. Warum das so ist, können vor allem die Händler der Marken erzählen.

Polnische Wohnmobile glänzen mit hoher Qualität "Qualitativ sind die Fahrzeuge einfach besser als das, was ich vorher verkauft habe", erzählt Marek Kutowski. Seit dem Umstieg habe er kaum noch Probleme mit Neufahrzeugen: Keine Mängel, die er vor der Übergabe an den Kunden schon liquidieren muss und keine Probleme direkt nach der ersten Tour, um die sich die Mitarbeitenden in seiner Werkstatt kümmern müssen. Dadurch hat Trans-Serv weniger unzufriedene Kunden, was Kutowski wichtig ist.

Die polnischen Wohnmobilhersteller sind alle relativ klein und produzieren geringe Stückzahlen. Dort arbeiten hauptsächlich ausgebildete Handwerks-Fachkräfte und der Geschäftsführer wacht oft noch selbst über die Produktionsqualität. Wozu das führt, weiß auch Peter Fischer, Geschäftsführer von Caravan Life (Nothelfergruppe) in Rottweil: "Der Möbelbau bei Affinity und Freedo ist sehr hochwertig und um einiges besser als bei vielen anderen Marken." Caravan Life ist übrigens einer der erfolgreichsten Affinity- und Freedo-Händler in Deutschland.

Vollendetes Design trifft auf Innovation Qualität trifft bei den Wohnmobilen aus Polen auf vollendetes Design und clevere Lösungen für Campende. Das fiel der Testredaktion von promobil schon auf, als sie 2017 mit dem Globe-Traveller Voyager XS zum ersten Mal einen polnischen Campingbus auf die Probe stellten. "Die polnischen Wohnmobilhersteller haben wunderbare Ideen, frischen Wind und neue Grundrisse in die Caravaning-Branche gebracht, während die großen Konzerne immer wieder das Gleiche bauen", sagt Marek Kutowski.

Globe-Traveller steht mit seinem Hochdachkonzept für die ersten Campingbusse, die innen eher wie Teilintegrierte wirken. Der Eindruck entsteht auch, weil das Bad hinten im Eck sitzt und der Innenraum geräumiger wirkt. Obendrauf gibt es einen Doppelboden. Affinity treibt dieses Konzept mit dem Bad hinten in den Modellen One, Duo und Five designtechnisch auf die Spitze, macht alles noch schicker, packt die Technik komplett in den Doppelboden und setzt eine L-Küche ein. "Die klassischen Campingbusse mit dem Bad in der Mitte kommen bei den Leuten nicht so gut an wie die Grundrisse von Affinity mit dem Bad hinten an der Seite", erklärt Peter Fischer. Freedo stellt Campingbusse her, die von außen nicht aussehen wie welche und extrem flexibel sind. Masuria baut Teilintegrierte mit klassischen Grundrissen, die aber sehr edel aussehen.

Die Händler fühlen sich bei den Herstellern polnischer Wohnmobile unterdessen so gut aufgehoben wie in einer Familie, so beschreibt es Peter Fischer. Denn bei aller Qualität gibt es auch bei Affinity und Co. Mängel. In der Corona-Zeit hielten die Verklebungen zeitweise nicht richtig und das Dach der Affinitys ging vorn kaputt. "Die Kunden haben uns damals Bilder geschickt, wir haben sie weitergegeben. Dann hat Affinity die Fahrzeuge geholt und den Schaden behoben", erzählt Peter Fischer von Caravan Life. Sobald ein Händler die Probleme nicht selbst lösen könne, helfe Affinity direkt aus – auch bei der Tochtermarke Freedo. "Ein super Service-Verhalten, das in der Branche so nicht mehr üblich ist", betont Fischer.

Wer einen Affinity oder Freedo kauft, kauft oft sein zweites Wohnmobil – zumindest bei ihm, glaubt Marek Kutowski. Das bedeutet, dass die Kundinnen und Kunden genau wissen, was sie wollen. Dem kommt das Konzept der beiden Marken entgegen. Die fahren auf der einen Seite klare Kante, weil sie die Auswahl der Ausstattung des Basisfahrzeugs zwar reduzieren – meist auf besser motorisierte Varianten.

Bei der Aufbaugestaltung lässt Affinity jedoch viel Individualisierung zu. Noch mehr davon bekommen Camperinnen und Camper bei dem Campingbus-Ausbauer Vannado. "Die kleine Boutique-Fabrik aus Polen legt sehr viel Wert auf Qualität und stellt Fahrzeuge mit natürlichen Materialien her, aber so viele Kundenwünsche wie möglich erfüllen will", sagt Kutowski. Natürlich macht der Konfigurator von Vannado Vorgaben. Camperinnen und Camper können dennoch aus 170 Holzsorten auswählen, darüber bestimmen, ob sie zwei, drei, vier oder fünf Sitze haben wollen, sich für eine von drei verschiedenen Toiletten entscheiden und vieles mehr.

Viel Gegenwert für hohen Preis Die beiden Händler räumen ein Vorurteil aus der Welt, das die scheinbar hohen Preise der Wohnmobile aus Polen betrifft. Denn nur der Grundpreis ist hoch. Für den gibt es bei Freedo und Masuria aber schon eine bessere Motorisierung und bei Affinity sogar das höchste Ausstattungspaket für den Fiat Ducato. "Wenn ich das Basisfahrzeug bei Adria nachträglich voll hochrüste, kostet der Campingbus genauso viel wie ein Affinity, ein Malibu ist sogar teurer", erklärt Peter Fischer. Damit schmilzt der Preisnachteil dahin.