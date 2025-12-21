Test: Mobile Verschweißtoilette LooSeal EVO für Camping oder das Gartenhäuschen.

Verschweißtoiletten sind nicht nur praktisch, was die Entsorgung angeht, verschiedene Modelle kommen mit verschiedenen nützlichen Eigenschaften. In diesem Artikel stellen wir eine mobile Variante vor: die Schweißtoilette LooSeal EVO.

Die LooSeal EVO ist eine 7,7 kg schwere mobile Verschweißtoilette mit integriertem Akku, einer maximalen Traglast von 150 kg und den Maßen 44 x 40 x 27 cm.

Sie ist besonders praktisch für alle, die auch im kompakten Campervan lieber eine Verschweißtoilette als ein Porta Potti oder eine Trenntoilette nutzen. Anders als Chemietoiletten, kommt die Schweißtoilette auch ohne Wasser und Chemikalien aus. Ein Plus für die Umwelt, das die Plastikbeutel und der Energieverbrauch aber teilweise wieder wettmachen.

Sie kann bis zu 100 Geschäfte mit nur einer Akkuladung verschweißen, während die Technik für über 20.000 Verschweißvorgänge ausgelegt ist. In der Praxis ist die Anwendung komfortabel und sehr einfach.

Allerdings sollte die LooSeal EVO nicht ohne Absorber verwendet werden. Im Test trat bei den blauen Folien nach einer Schweißung Urin aus, die vollen Tüten begannen nach einem Tag zu riechen.

Beim kleinen Geschäft hilft ein Granulat, den Urin in einer Art Gel zu binden und ein Austreten zu vermeiden.



Bei der Verschweißtoilette LooSeal EVO werden feste und flüssige Ausscheidungen beim Toilettengang in einem Beutel aufgefangen. Auf Knopfdruck wird die kompostierbare Tüte luftdicht verschweißt und kann später im Restmüll entsorgt werden. Praktisch, komfortabel und geruchsfrei – das hat allerdings auch seinen Preis.