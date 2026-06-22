Sonne tanken, Akku laden: Neue Solar-Möbel fürs Camping von Technaxx

Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, kennt die Situation: Das Smartphone benötigt Strom, aber die Bordbatterie soll geschont werden oder Sie stehen frei ohne Landstrom. Auch auf dem Campingplatz ist die Steckdose nicht immer in Reichweite, und wer will schon Verlängerungskabel quer über die Parzelle legen?

Natürlich gibt es längst mobile Solarpanels, die genau dieses Problem lösen. Doch die wollen aufgebaut, ausgerichtet und verkabelt werden – und brauchen Platz, der auf dem Campingtisch dann für Kaffeetasse und Frühstücksbrett fehlt.

Der deutsche Hersteller Technaxx aus Schöneck geht einen anderen Weg: Camping-Möbel mit integrierter Ladefunktion. Die Idee dahinter ist simpel – der Campingtisch steht sowieso draußen in der Sonne, warum also nicht gleich die Energie nutzen? Das Gleiche gilt für die Sonnenliege: Wer sich in die Sonne legt, kann nebenbei das Smartphone laden, ohne ein separates Panel daneben aufzustellen.

Praktisch ist das vor allem in diesen Situationen:

Freistehen ohne Landstrom: Wer autark unterwegs ist, freut sich über jede zusätzliche Energiequelle – besonders, wenn sie keinen Extra-Aufwand bedeutet.

Wer autark unterwegs ist, freut sich über jede zusätzliche Energiequelle – besonders, wenn sie keinen Extra-Aufwand bedeutet. Lange Tage draußen: Bei Ausflügen mit dem Fahrrad oder Wanderungen bleibt das Wohnmobil oft stundenlang allein. Der kompakte Tisch lässt sich mitnehmen und lädt unterwegs.

Bei Ausflügen mit dem Fahrrad oder Wanderungen bleibt das Wohnmobil oft stundenlang allein. Der kompakte Tisch lässt sich mitnehmen und lädt unterwegs. Powerstations nachladen: Wer eine tragbare Powerstation nutzt, kann diese mit dem größeren Tischmodell tagsüber wieder auffüllen – ohne die Bordbatterie anzuzapfen.

Wer eine tragbare Powerstation nutzt, kann diese mit dem größeren Tischmodell tagsüber wieder auffüllen – ohne die Bordbatterie anzuzapfen. Entspannung mit Ladekomfort: Auf der Sonnenliege relaxen und gleichzeitig das Tablet für den Abend laden – ganz ohne Kabelsalat zum Wohnmobil. Technaxx bietet drei Produkte: zwei faltbare Campingtische in unterschiedlichen Größen und eine Sonnenliege mit Solarpanel im Sonnenschutz.

Zwei Campingtische für unterschiedliche Ansprüche Die beiden Solar-Campingtische unterscheiden sich in Größe und Leistung:

Technaxx TX-251: Der Kompakte Der kleinere TX-251 eignet sich für alle, die leicht unterwegs sein wollen. Mit 20 Watt Leistung lädt er Smartphones und Tablets über USB-A und USB-C. Mit nur 1,9 Kilogramm passt er auch in den Rucksack – praktisch für Ausflüge abseits des Wohnmobils.

Maße: 60,8 × 40,5 × 42 cm

60,8 × 40,5 × 42 cm Gewicht: 1,9 kg

1,9 kg Leistung: 20 Watt

20 Watt Anschlüsse: USB-A, USB-C

USB-A, USB-C Preis: 99 Euro (UVP)

Technaxx TX-252: Der Leistungsstarke Wer mehr Fläche und Power braucht, greift zum TX-252. Mit 60 Watt lädt er nicht nur mobile Geräte, sondern auch Powerstations – dank DC-Ausgang mit 18 Volt und bis zu 3,3 Ampère. Ein Adapter-Set mit XT60-, DC7909-, Anderson- und MC4-Anschlüssen liegt bei. Für Smartphone und Tablet stehen USB-A mit Quick Charge 3.0 und USB-C mit Power Delivery (bis 45 Watt) bereit.

Maße: 80,5 × 66 × 56 cm

80,5 × 66 × 56 cm Gewicht: 4,5 kg

4,5 kg Leistung: 60 Watt

60 Watt Anschlüsse: USB-A (QC 3.0), USB-C (PD 45 W), DC-Ausgang

USB-A (QC 3.0), USB-C (PD 45 W), DC-Ausgang Preis: 179 Euro (UVP)

Beide Tische sind klappbar, nach IP54 gegen Spritzwasser geschützt und bei Temperaturen von –20 °C bis +60 °C einsetzbar. Praktisch: Seitentaschen halten die ladenden Geräte griffbereit.

Sonnenliege mit Ladestation im Sonnenschutz Die Technaxx TX-275 dürfte für viele Camperinnen und Camper besonders interessant sein: Eine klassische Klappliege, bei der das 20-Watt-Solarpanel direkt im Sonnenschutz integriert ist. So laden Sie entspannt Ihr Smartphone, während Sie in der Sonne liegen – ganz ohne Extra-Aufwand.

Die Liege trägt bis zu 120 Kilogramm, ist zweifach klappbar und wiegt 9,1 Kilogramm. Ein Tragegriff erleichtert den Transport. Auch hier sorgen zwei Seitentaschen dafür, dass Ihre Geräte sicher verstaut sind.

Maße: 193 × 67 × 48 cm

193 × 67 × 48 cm Gewicht: 9,1 kg

9,1 kg Leistung: 20 Watt

20 Watt Anschlüsse: USB-A, USB-C

USB-A, USB-C Belastbarkeit: bis 120 kg

bis 120 kg Preis: 179 Euro (UVP)