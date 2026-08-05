Wohnmobil-Kühlschrank kühlt nicht bei Hitze? 6 Tipps, die helfen

Es ist der absolute Klassiker im Sommerurlaub: Man parkt das Wohnmobil bei brütenden 35 Grad im Schatten auf dem Campingplatz. Man schwitzt, flucht leise über die drückende Hitze und freut sich eigentlich nur noch auf ein eiskaltes Getränk – doch beim Öffnen der Kühlschranktür schlägt einem lauwarme Luft entgegen. Die Butter ist flüssig, das Grillfleisch erreicht einen kritischen Zustand und das Getränk ist meilenweit von "erfrischend" entfernt.

Camping-Anfänger denken in diesem Moment panisch: "Oh nein, der Kühlschrank ist kaputt!"

Die gute Nachricht: Ihr Kühlschrank ist höchstwahrscheinlich völlig in Ordnung. Wenn man einen klassischen Absorberkühlschrank hat (wie er in den meisten Wohnwagen und Wohnmobilen verbaut ist), stößt das Gerät bei solch extremen Temperaturen schlichtweg an die Grenzen der Physik.

Wir erklären, warum das passiert und mit welchen einfachen Tricks man den Kühlschrank beim Kühlen unterstützen kann.

Teil 1: Warum kühlt der Kühlschrank bei Hitze nicht mehr? Um das Problem zu lösen, müssen wir kurz verstehen, wie der Kühlschrank "tickt". Es gibt zwei Hauptgründe, warum ihm im Hochsommer die Puste ausgeht:

1. Die Temperatur-Regel (Das "Delta-T")

Der Kühlschrank zu Hause hat einen starken Kompressor-Motor. Den stellt man auf 7 °C ein, und er kühlt auf 7 °C herunter – egal, wie warm es in der Küche ist.

Der Absorberkühlschrank im Camper kühlt immer in Abhängigkeit zur Außentemperatur. Moderne Geräte schaffen es, den Innenraum um etwa 25 bis maximal 30 Grad gegenüber der Außentemperatur abzukühlen (ältere Modelle oft nur 20 Grad).

Das Problem: Klettert das Thermometer draußen auf 35 Grad, schafft der Kühlschrank im besten Fall noch 10 Grad. Scheint jetzt noch die pralle Sonne auf die Außenwand des Wohnmobils, entstehen hinter dem Kühlschrank schnell 45 Grad und mehr. Dann hat man im Kühlschrankinneren plötzlich 15 bis 20 Grad. 2. Der Hitzestau hinter dem Kühlschrank

Ein Absorberkühlschrank kühlt völlig geräuschlos, indem er Hitze (durch Gas oder Strom) nutzt, um ein Kältemittel zirkulieren zu lassen. Damit das klappt, muss er die Abwärme auf der Rückseite des Kühlschranks an die frische Luft abgeben (der sogenannte Kamineffekt). Ist die Luft draußen extrem heiß und es weht kein Wind, staut sich die Hitze hinter dem Kühlschrank. Er "erstickt" in seiner eigenen Hitze und der Kühlvorgang stoppt.

Teil 2: Was kann ich dagegen tun? (Die besten Praxis-Tipps) Wenn man merkt, dass die Kühlleistung nachlässt, helfen diese Maßnahmen:

Tipp 1: Steht das Fahrzeug waagerecht?

Ein oft unterschätzter Punkt! Absorberkühlschränke pumpen das Kältemittel nicht mit einem Motor, es fließt durch die Schwerkraft. Steht das Wohnmobil extrem schräg am Hang, funktioniert der Kreislauf nicht mehr richtig. Richten Sie das Fahrzeug mit Auffahrkeilen waagerecht aus!

Tipp 2: Den richtigen Parkplatz wählen

Das ist die halbe Miete! Achten Sie beim Einparken darauf, dass die Fahrzeugseite mit den Lüftungsgittern des Kühlschranks zwingend im Schatten steht. Wenn kein Baum in der Nähe ist: Kurbeln Sie die Markise aus, damit sie Schatten auf die Gitter wirft.

Übrigens: Wenn die Sonne unbarmherzig auf Ihr Fahrzeug brennt, ist eine gute Isolation Gold wert. In unserem Ratgeber erfahren Sie, was wirklich gegen Hitze im Camper hilft und wie Sie Sonnenschutz und Isoliermatten richtig einsetzen.

Tipp 3: Auf Gasbetrieb umschalten

D. Vierneisel

Viele Camper nutzen auf dem Stellplatz den 230V-Landstrom. Oft schwankt die Spannung auf vollen Campingplätzen jedoch, was die Leistung des Kühlschranks mindert. Die Lösung: Schalten Sie bei extremer Hitze auf Gas um! Die Gasflamme hat in der Regel mehr "Power", um den Kühlkreislauf am Laufen zu halten.

Hinweis: Die 12-Volt-Einstellung während der Fahrt reicht generell nur, um die Temperatur zu halten, niemals zum Herunterkühlen!

Tipp 4: Winterabdeckungen prüfen und Gitter abnehmen

Ist zufällig noch die Plastik-Winterabdeckungen auf den äußeren Gittern? Die müssen im Sommer zwingend runter! Steht die Hitze am Stellplatz extrem, kann man sogar die kompletten Plastik-Lüftungsgitter abnehmen. Ohne die Lamellen kann die Stauhitze viel besser entweichen.

Wichtig: Vor der Weiterfahrt unbedingt wieder einsetzen!

Tipp 5: Richtig Vorkühlen und schlau nutzen

Im Hochsommer muss der Kühlschrank Schwerstarbeit leisten. Machen Sie es ihm nicht noch schwerer:

Vorkühlen: Schalten Sie den Kühlschrank schon 24 Stunden vor der Abreise zu Hause am 230V-Strom an. Er muss eiskalt sein, bevor die Reise losgeht.

Schalten Sie den Kühlschrank schon 24 Stunden vor der Abreise zu Hause am 230V-Strom an. Er muss eiskalt sein, bevor die Reise losgeht. Legen Sie keine warmen Getränke hinein. Der Kühlschrank braucht Stunden, um diese herunterzukühlen.

hinein. Der Kühlschrank braucht Stunden, um diese herunterzukühlen. Lassen Sie die Tür nicht ewig offen stehen beim Einräumen oder Suchen.

Stopfen SIe den Kühlschrank nicht bis unter die Decke voll. Die kalte Luft muss zirkulieren können. Tipp 6: Der Gamechanger – Ein Zusatzlüfter

Dieter S. Heinz

Wer oft in Südeuropa unterwegs ist, sollte sich einen Kühlschrank-Zusatzlüfter einbauen. Das sind kleine Ventilatoren, die direkt hinter das obere Lüftungsgitter montiert werden. Sie springen automatisch an, wenn es zu heiß wird, saugen die heiße Luft nach draußen und stellen den Kamineffekt wieder her. Das kostet oft unter 50 Euro und rettet unter Umständen den Sommerurlaub!

Falls Sie gerade darüber nachdenken, sich für künftige Hitzewellen rüsten zu wollen, haben wir hier alle wichtigen Infos zu mobilen Klimaanlagen fürs Camping für Sie zusammengefasst.

Teil 3: Was, wenn er trotzdem nicht kühlt? (Wartungs-Tipps für ältere Geräte) Wenn das Wohnmobil schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und auch bei milden Temperaturen schlecht auf Gasbetrieb kühlt, liegen oft zwei mechanische Probleme vor:

Verdreckter Gasbrenner: Durch Rost und Staub kann die Gasflamme klein und gelb werden, statt kräftig und blau zu brennen. Der Brenner muss (am besten von einer Fachwerkstatt) gereinigt oder freigepustet werden. Eingetrocknete Wärmeleitpaste: Im Inneren des Kühlschranks sitzen die Kühlrippen (das Aluminiumteil) auf dem eigentlichen Kühlrohr. Dazwischen ist eine Wärmeleitpaste geschmiert, wie bei einem Computer-Prozessor. Diese trocknet nach einigen Jahren aus. Erneuert man sie, kühlt das alte Schätzchen oft wieder wie am ersten Tag! Das Phänomen – Wie Hitze Kälte erzeugt (und wann es schiefgeht)

Teil 4: Kurzer Exkurs: Wie kühlt ein Absorberkühlschrank überhaupt?

CARAVANING

Sie fragen sich vielleicht, wie eine heiße Gasflamme den Kühlschrank abkühlen kann. Das Geheimnis ist ein cleverer physikalischer Kreislauf, der völlig ohne lauten Motor (Kompressor) auskommt. Im System zirkuliert ein Gemisch aus Ammoniak, Wasser und Wasserstoff:

Das Erhitzen: Eine Gasflamme oder eine elektrische Heizpatrone erhitzt das Gemisch. Das Ammoniak verdampft und steigt als heißes Gas auf. Das Abkühlen (Kondensieren): Auf der Rückseite des Kühlschranks strömt dieses Gas durch die äußeren Kühlrippen. Dort gibt es seine Hitze an die Außenluft ab und wird wieder flüssig. Die Kälte-Erzeugung: Dieses flüssige Ammoniak strömt nun ins Innere des Kühlschranks. Dort trifft es auf Wasserstoffgas und verdampft schlagartig wieder. Für dieses Verdampfen benötigt der Stoff Energie – und diese Energie zieht er sich in Form von Wärme aus dem Innenraum. Dem Kühlschrank wird die Wärme entzogen, es wird kalt! Anschließend wird das Gas wieder vom Wasser aufgenommen (absorbiert) und der Kreislauf beginnt von vorn.