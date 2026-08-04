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Viel Stauraum, festes Bett: 8 Campingbusse mit Hubbett im Heck

8 Campingbusse mit Hubbett im Heck
Warum dieser Grundriss 2027 zum Trend wird

Wer viel Stauraum im Campingbus sucht, greift am besten zu diesem Grundriss: Hubbett im Heck. Wir stellen 8 Modelle mit Hubbett und viel Stauraum vor.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.08.2026
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Foto: Dominic Vierneisel

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Seit wir über den neuen Malibu Relax 640 LE XR informiert wurden, sind mehrere Hersteller mit ähnlichen Konzepten auf den Markt gekommen. Das Ergebnis: Campingbusse mit Hubbett im Heck liegen im Trend.

Vier Fahrräder, zwei E-Bikes oder die kleine Enduro fürs Wochenende: Campervan-Packlisten scheitern selten am Motor, aber oft am Stauraum. Genau dort setzt dieses Konzept an. Ein Hubbett im Heck ermöglicht es, den Stauraum ganz nach Bedarf zu erweitern und trotzdem noch obendrüber zu schlafen – das ist die Idee. Das Ergebnis ist ein quasi festes Bett, das keinen Aufbau erfordert und trotzdem variable Ladehöhen ermöglicht.

Ein weiterer Vorteil: Laut Etrusco sollen die Passagiere gleichzeitig im Hubbett schlafen ...

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