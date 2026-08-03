Schmales Budget, schmaler Van: Dethleffs Just Van T5 mit Einzelbetten & XL-Sitzgruppe

Wer die Wendigkeit eines Campervans schätzt, aber nicht auf den Komfort eines Teilintegrierten verzichten möchte, steht oft vor einem Dilemma. Dethleffs will genau diese Lücke mit der neuen Baureihe Just Van schließen. Mit nur 220 cm Breite und einer Höhe von 273 cm bewegen sich die kompakten Teilintegrierten auf Fiat-Ducato-Basis fast so agil wie ein Van und sind dank kürzerem Radstand sogar wendiger – bieten aber mehr Wohnraum und Stehhöhe als die meisten Campingbusse.

Die neue Baureihe löst die bisherige Globebus Camp-Reihe ab, die es ab der Saison 2027 nicht mehr geben wird. Die bekannten Grundrisse T1 und T4 ziehen in die neue Modellfamilie um, werden aber durch frisches Interieurdesign und eine verbesserte Serienausstattung aufgewertet. Ganz neu hinzu kommt außerdem der Grundriss T5 – das Topmodell der Reihe.

Drei Grundrisse für unterschiedliche Ansprüche Dethleffs bietet den Just Van in drei Varianten an:

Allen Modellen gemein ist das durchdachte Raumkonzept mit viel Bewegungsfreiheit und großzügigen Stauräumen. Die Rahmenfenster in Privacy Black sorgen für eine moderne Außenoptik, die Eingangstür misst bei T4 und T5 komfortable 70 cm Breite. Praktisch: Alle Modelle verfügen über Garagenklappen auf beiden Seiten.

Der neue T5: Lounge-Feeling auf knapp sieben Metern Das Highlight der Baureihe ist der brandneue Grundriss T5. Mit 6,98 m Länge bleibt er knapp unter der Sieben-Meter-Marke, bietet aber zwei entscheidende Vorteile gegenüber den kleineren Geschwistern:

Die Lounge-Sitzgruppe: Die Besonderheit im T5 ist die großzügige Face-to-Face-Sitzgruppe mit Längssitzbänken und festem Einsäulen-Tischfuß. Diese Anordnung lässt den Raum trotz vergleichsweise schmalem Aufbau optisch besonders großzügig wirken – und hat einen praktischen Vorteil: Bei Fahrpausen muss man nicht erst umständlich Fahrer- und Beifahrersitz drehen, um die Sitzgruppe nutzen zu können. Für den Durchgang zum Fahrerhaus lässt sich die Tischplatte einfach zusammenklappen. Unterstützt wird das luftige Raumgefühl durch das serienmäßige Panorama-Fenster in der Fahrerhaushaube, das sich aufstellen lässt und so Licht und frische Luft in die Lounge bringt. Die längsten Einzelbetten der Modellreihe: Im Heck schläft man auf zwei Einzelbetten mit den Maßen 205 × 80 cm und 202 × 75 cm – damit liegen auch großgewachsene Camperinnen und Camper komfortabel. Zum Vergleich: Im T4 messen die Betten 200 × 80 cm und 192 × 75 cm. Bei beiden Modellen lässt sich durch ein Matratzenzwischenteil eine große Liegefläche über die komplette Fahrzeugbreite schaffen. Autarkie ab Werk: Lithium, Diesel, Kompressor Dethleffs positioniert den Just Van als "Autarkie-Profi im kompakten Format" – und stattet das Modell mit der entsprechenden Bordtechnik aus:

150 Ah Lithium-Bordbatterie (optional 300 Ah)

(optional 300 Ah) 6.000-Watt-Dieselheizung mit 10-l-Warmwasserboiler

mit 10-l-Warmwasserboiler 131-l-Kompressor-Kühlschrank Diese Kombination macht die Baureihe für mehrere Tage unabhängig von Landstrom und Gasflaschen-Nachschub – ideal für Camperinnen und Camper, die gerne abseits von Campingplätzen stehen.

Küche mit Multiflex-Schiene Die Küche bietet auf kompaktem Raum alles Nötige: 2-Flamm-Gaskocher, Warmwasserversorgung und reichlich Stauraum. Die Küchenrückwand ist pflegeleicht verkleidet – wer das optionale Light Moments Lichtkonzept wählt, bekommt sie sogar hinterleuchtet, was abends für heimelige Stimmung sorgt.

Praktisches Detail: Die seitliche Multiflex-Schiene lässt sich individuell bestücken – ob nur mit Haken für Handtuch und Topflappen oder mit Zubehör wie Papierrollenhalter und Gewürzregal.

Schwenkbad in allen Modellen Alle Just-Van-Grundrisse verfügen über ein Schwenkbad. In der Grundstellung bietet es Waschbecken, Toilette und Stauraum. Für die Dusche wird einfach die Rückwand samt Waschbecken über die Toilette geschwenkt – schon entsteht eine separate, rundum kunststoffverkleidete Duschkabine mit eigener Armatur. Effiziente Raumausnutzung auf kleinstem Raum.

Wintertauglich ab Werk Der Just Van ist bereits serienmäßig wintertauglich. Wer regelmäßig bei eisigen Temperaturen unterwegs ist, kann mit dem optionalen Winter-Komfort-Paket nachrüsten und das Fahrzeug vollständig winterfest machen.

Als Basis dient der Fiat Ducato mit 140 PS (103 kW). Zur Serienausstattung gehören die durch die GSR2 gesetzlich vorgeschriebenen Assistenzsysteme sowie ein Moniceiver mit Apple CarPlay/Android Auto, Lautsprechern und Rückfahrkamera. Optional lässt sich mit der Wohnwelt Jupiter ein besonders harmonisches Ambiente schaffen – die Möbelfarben fallen dabei heller aus als bisher.

Preise: Deutlich günstiger als der Vorgänger Die Preise dürften viele Camperinnen und Camper aufhorchen lassen: Der Just Van ist spürbar günstiger als der bisherige Globebus Camp. Der Einstieg mit dem T1 beginnt bei nur 60.999 Euro – ein echtes Ausrufezeichen in der aktuellen Marktlage.

Zur Einordnung: Der neue T5 kostet etwa so viel wie der T1 des Globebus Camp im Jahr 2024. Trotz besserer Serienausstattung mit Lithium-Batterie, Kompressor-Kühlschrank und Dieselheizung zahlen Sie also weniger als für den Vorgänger. Dethleffs setzt damit ein klares Zeichen gegen den Trend stetig steigender Wohnmobilpreise.

Dethleffs Just Van T5: Daten und Preis Basis: Fiat Ducato, 140 PS (103 kW)

Fiat Ducato, 140 PS (103 kW) Maße (L × B × H): 6,98 × 2,20 × 2,73 m

6,98 × 2,20 × 2,73 m Stehhöhe: 1,90 m

1,90 m Techn. zul. Gesamtmasse: 3,5 t

3,5 t Zuladung: 780 kg

780 kg Anhängelast (gebremst): 2.000 kg

2.000 kg Preis: ab 64.999 Euro (T5)