Im 30 Sek. aufgebaut: der Aliner Scout 15 Faltwohnwagen mit GfK-Aufbau

Einmal bitte aufmachen und "A" sagen. Was im ersten Moment wie ein Zahnarztbesuch klingt, könnte auch das Motto des amerikanischen Caravan-Herstellers Aliner sein. Bereits seit 1984 fertigt das Unternehmen aus Pennsylvania faltbare Campinganhänger in A-Form. Mithilfe von Gasdruckaufstellern soll der Aufbau der hochklappbaren Seitenwände laut Hersteller in gerade einmal 30 Sekunden abgeschlossen sein und von nur einer Person bewerkstelligt werden.

GfK-Verkleidung statt Zeltstoff Während viele andere Hersteller Zeltstoff für ihre Faltcaravans verwenden, setzt Aliner auf eine GfK-Verkleidung, die dafür sorgt, dass es im Inneren deutlich ruhiger ist als im Dachzelt oder in einem Faltcaravan aus Zeltstoff. Auch starken Winden oder heftigen Sommerregenschauern hält das Aline-Konzept mühelos stand.

Hersteller Der Aliner Scout 15 kombiniert einen faltbaren GfK-Aufbau mit geringem Gewicht und überraschend viel Stauraum.



Nach diesem Konzept ist auch Aliners neues Modell, der Aliner Scout 15 aufgebaut. Der 5,48 Meter lange und 2,13 Meter breite Caravan kann nach Ankunft am Campingplatz in kürzester Zeit aufgebaut werden. Dann wächst der Scout 15 dank seiner A-Form auf 2,54 Meter Höhe an. Im zusammengeklappten Zustand während der Fahrt misst er nur 1,67 Meter. Dank seiner Leichtbauweise wiegt der Wohnwagen gerade einmal 881 Kilogramm und kann mit bis zu 700 Kilo beladen werden.

Minimalistische Ausstattung für bis zu vier Personen Im Inneren des Scout 15 sorgen ganze sieben Fenster für ein angenehm helles Ambiente. Der Grundriss ist simpel aufgebaut. Im Heck befindet sich die Schlafcouch, die sich in ein 200 x 150 cm Bett umbauen lässt. Auf der gegenüberliegenden Seite im Bug befindet sich die Sitzgruppe. Auch sie kann in ein 200 x 100 cm großes Bett umfunktioniert werden. So können im Scout 15 bis zu vier Personen übernachten.

Hersteller Die große Heckcouch wird mit wenigen Handgriffen zum Doppelbett für zwei Personen.



Dazwischen befindet sich die Küche des Scout 15. Der Begriff Küche wird dem Aufbau jedoch kaum gerecht. Neben zwei gegenüberliegenden Arbeitsflächen findet man hier nur ein Waschbecken und einen Kühlschrank. Herd, Backofen oder Mikrowelle? Mangelware. Überhaupt muss man im Scout 15 auf so einige Annehmlichkeiten verzichten. Ein Bad samt Dusche oder eine Wasserpumpe gibt es ebenfalls nicht.

Auch eine Heizung oder Klimaanlage wird in der Standardversion nicht angeboten. Diese kann man allerdings optional dazubuchen. Ebenso Solarpanels oder ein aufwendiges Fahrwerk für Offroad-Abenteuer.

Reichlich Stauraum für Campingkocher & Co Camperinnen und Camper müssen also vieles selbst einpacken. Campingkocher, portable Dusche oder Camping-WC finden aber allesamt Platz an Bord. Denn was der Scout 15 an Ausstattung vermissen lässt, macht er in Sachen Stauraum wieder wett. Neben reichlich Staufächern in den beiden Küchenblöcken im Inneren des Caravans sowie unter der Sitzgruppe sind außerdem eine Heck- und eine Frontgarage verbaut. Beide sind von beiden Seiten zugänglich, was das Beladen deutlich erleichtert.

Zu kaufen gibt es den Scout 15 in den USA bereits ab umgerechnet 15.500 Euro. In Deutschland müssen Interessierte etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Grundpreis liegt hierzulande bei knapp 20.000 Euro.

Weitere Modelle des US-amerikanischen Herstellers Aliner finden Sie hier:

Aline Scout 15 Schlafplätze: 3-4

3-4 Länge x Breite x Höhe (ausgeklappt): 5,48 x 2,13 x 2,54 m

5,48 x 2,13 x 2,54 m Gewicht: 881 kg

881 kg Max. Zuladung: 700 kg

700 kg Grundpreis: ab 19.900 Euro (DE)