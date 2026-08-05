Nur 100 Meter bis zum Meer: Dieser kleine Campingplatz in Frankreich ist ein Geheimtipp

Dieser "Camping municipal" ist klein, unkompliziert und mit allem, was man für einen entspannten Urlaub am Meer braucht. Unsere Redakteurin hat ihn im Sommer 2026 besucht. Audresselles ist ein kleines Küstenstädtchen an der französischen Opalküste – und der Campingplatz Les Ajoncs liegt mittendrin, keine 100 Meter vom Wasser entfernt.

Der Strand zeigt sich je nach Gezeiten von zwei Seiten: Bei Flut erwartet Besuchende ein Steinstrand, bei Ebbe gibt die Nordsee einen sanft abfallenden Sandstrand frei, der auch für Schwimmanfänger geeignet ist, sofern die Wellen mitspielen. Ein besonderes Highlight bei Ebbe: Die Lavafelsen und flachen Gezeitenpools laden große und kleine Kinder zu Erkundungstouren ein.

Stellplätze: Komfortplatz oder Festivalwiese Les Ajoncs bietet 65 reguläre Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen-Gespanne. Die Parzellen sind überdurchschnittlich geräumig, bieten einen Stromanschluss und sind teilweise in Gruppen angeordnet, sodass man eine kleine Nachbarschaft auf Zeit bildet. Drumherum sind Mietunterkünfte und Dauercamper eingestreut.

Zusätzlich gibt es eine große Wiese, die als Stellplatz für spontan angereiste Wohnmobile dient. Wichtig zu wissen: Auf der Wiese gibt es keinen Stromanschluss – wer hier steht, sollte einigermaßen autark unterwegs sein. Die Ver- und Entsorgungsstation sowie die Sanitäranlagen des Campingplatzes dürfen aber selbstverständlich mitgenutzt werden.

Sanitäranlagen: Modern, sauber und ein wenig ungewöhnlich Die Sanitäranlagen haben bei unserem Besuch einen einwandfreien Eindruck hinterlassen – modern und tadellos sauber. Das Konzept ist etwas ungewöhnlich: Es gibt keine Trennung nach Geschlechtern. Stattdessen setzt der Platz auf große, abschließbare Einzelkabinen – sowohl im Dusch- als auch im Toilettenbereich. Die Privatsphäre ist dadurch bestens gewahrt. Einzige Ausnahme: die Pissoirs, die offen zugänglich sind und deshalb von kaum jemandem genutzt werden.

Zum Duschen benötigt man einen Chip, den man beim Einchecken an der Rezeption erhält. Die Duschkosten werden beim Auschecken nachberechnet. Alle übrigen Serviceleistungen auf dem Platz sind im Stellplatzpreis enthalten.

An- und Abreise: Feste Zeiten beachten Der Campingplatz hat eine kleine Rezeption mit festen Öffnungszeiten. Eine Schranke regelt den Zugang und bleibt nachts sowie über die Mittagszeit geschlossen. Die Anreise ist ab 14 Uhr möglich, die Abreise bis 12 Uhr.

Frühstück, Einkaufen, Essen gehen Wer morgens frisch gebackenes Baguette und Croissants möchte, muss nicht weit gehen: Täglich außer mittwochs fährt zwischen 8 und 9 Uhr ein Bäckerwagen auf den Platz. Unser Tipp: Früh aufstehen lohnt sich – die Auswahl wird erfahrungsgemäß schnell kleiner.

Direkt am Platz steht außerdem ein Automat mit frischen Erzeugnissen vom Bauern – Fleisch, Käse, Butter und Marmelade. Für den größeren Einkauf liegt ein Carrefour-Supermarkt im Nachbarort Ambleteuse, der gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar ist. Die beiden Orte liegen keine zwei Kilometer auseinander.

Und abends? Da lohnt sich ein Stopp an der "Fritterie" direkt vor dem Campingplatz – der Imbisswagen serviert heiße Pommes, Burger und mehr.

Wer es etwas gehobener mag, findet im Ortskern von Audresselles eine überraschend vielfältige Gastronomieszene: Seafood-Restaurants mit weißen Tischdecken, rustikale Bistros und gute Crêpes – alles nur wenige Gehminuten entfernt.

Freizeitangebot auf dem Platz Auch auf dem Campingplatz selbst wird es nicht langweilig: In der Mitte des Platzes gibt es einen Spielplatz für die Kleinen, mehrere Boule-Bahnen und Gemeinschaftsgrillplätze, an denen mit Holzkohle gegrillt werden darf.

62164 Audresselles(FR) Aire de Camping-Car Les Ajoncs 5 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt