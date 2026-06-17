Markise oder Vorzelt: So finden Camperinnen die richtige Lösung für ihre Bedürfnisse

Markise fürs Wohnmobil, Vorzelt für den Wohnwagen – so lautet die gängige Faustregel. Doch sie greift zu kurz. Zwischen der fest montierten Kassettenmarkise und dem raumfüllenden Saisonvorzelt hat sich längst eine ganze Palette an Zwischenlösungen etabliert: Markisenvorzelte erweitern den Sonnenschutz zum geschützten Raum und freistehende Vorzelte funktionieren auch am mobilen Wohnmobil oder wohnwagen ganz ohne Kederschiene. Welche Lösung die richtige ist, hängt weniger vom Fahrzeugtyp ab als davon, wie Camperinnen und Camper verreisen. Dieser Ratgeber stellt vier Produktkategorien vor – mit konkreten Vor- und Nachteilen für Einsteiger und Erfahrene.

Was Markise und Vorzelt unterscheidet: die Grundlagen Bevor es um die einzelnen Lösungen geht, lohnt ein Blick auf die beiden Grundprinzipien. Eine Markise ist ein ausrollbares Sonnendach – entweder fest am Fahrzeug verschraubt (Kassettenmarkise) oder in die Kederschiene des Wohnwagens eingeführt (Sackmarkise). Sie spendet Schatten, schützt vor leichtem Regen und lässt sich in ein bis zwei Minuten bedienen. Seitenwände, Windschutz oder abschließbaren Raum bietet sie nicht.

Ein Vorzelt dagegen ist eine eigenständige Raumstruktur aus Gestänge oder Luftschläuchen, Dach und Stoffwänden. Es erweitert den Wohnraum um mehrere Quadratmeter, schützt rundum vor Wetter und lässt sich abschließen. Der Preis dafür: Auf- und Abbau kosten Zeit und Kraft.

Kassettenmarkise: Sonnenschutz in Sekunden für Rundreisende

Philip Teleu Für Camperinnen und Camper, die oft den Standort wechseln, sind Kassettenmarkisen die beste Wahl. Sie sind immer dabei, schnell auf- und abgebaut und verbrauchen keinen Stauraum während der Fahrt. Mit Seiten- und Frontwänden lassen sie sich zum Markisenvorzelt erweitern.

Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, täglich oder sehr oft den Stellplatz wechselt und abends einfach nur ein schattiges Plätzchen braucht, greift zur Kassettenmarkise. Kein Produkt steht schneller und bequemer – per Handkurbel oder elektrisch auf Knopfdruck. Typische Wohnmobilstellplätze sind oft auf Untergründen wie Asphalt oder Schotter gebaut, die für den Aufbau eines Vorzelts nicht geeignet sind. Dafür fehlt auch oft der Platz.

In ein bis zwei Minuten ausgefahren, kein Aufbau nötig.

Fest montiert und immer dabei – kein Packstück, kein Stauraumbedarf.

Geringes Gewicht, relevant für die 3,5-Tonnen-Grenze.

Kein Wind- oder Seitenschutz ohne Zubehör– bei Schlechtwetter nutzlos.

Kein abschließbarer Raum, kein wettergeschützter Abstellplatz für Zubehör.

Muss bei stärkerem Wind eingefahren werden – Sturmschäden gehören zu den häufigsten Versicherungsfällen im Campingbereich.

Kassetten- oder Sackmarkise?

Wer ein Wohnmobil fährt und dauerhaft eine Markise dabei haben will, greift zur Kassettenmarkise – sie ist fest verschraubt, in Sekunden ausgefahren und verschwindet bei Nichtgebrauch geschützt im Gehäuse. Die Sackmarkise dagegen lohnt sich vor allem für Wohnmobil- und Wohnwagen-Besitzer, die flexibel bleiben wollen: Sie wird ohne Bohren in die Kederschiene eingeführt, lässt sich bei Bedarf zu Hause lassen und kostet deutlich weniger als eine fest montierte Variante. Sackmarkisen funktionieren an Wohnmobilen nur, wenn eine Kederschiene vorhanden ist. Markisenvorzelt: Vom Sonnendach zum geschützten Raum – auch am Wohnwagen

Andreas Becker Das oder die Wigo Rolli? Das Vorzelt besteht aus eine Sackmarkise, die in die Kederschiene eingezogen wird. Seitenwände und Frontteil montieren Camperinnen und Campe bei Bedarf. Flexibler Markisenvorzelte für Wohnwagen gibt es kaum.

Ein Markisenvorzelt nutzt die vorhandene Markise als Dach und ergänzt sie um Seitenwände und eine Frontbahn. So entsteht aus reinem Sonnenschutz ein geschützter Aufenthaltsraum, aufgebaut in zehn bis fünfzehn Minuten.

Das Prinzip funktioniert fahrzeugübergreifend: Am Wohnmobil docken die Wände an die Kassettenmarkise an. Für Wohnwagen bieten sich Systeme wie das Wigo Rolli Plus an. Sie kombinieren eine Sackmarkise mit modularen Zeltwänden – dank der Kederschiene voll eingezogen, ohne eine einzige Schraube.

Je nach Bedarf lassen sich Vorder- und Seitenwände einzeln einsetzen oder komplett weglassen. Morgens offene Veranda, abends geschlossener Raum. Gerade für Wohnwagen-Besitzer, die keine Lust auf den Aufbau eines sperriges Vorzelt haben, aber mehr wollen als ein Sonnendach, ist das die vielseitigste Lösung. Für Reisende, die mit dem Wohnmobil oft den Standort wechseln, für den Ernstfall aber den kompletten Witterungsschutz für den Außenbereich dabei haben wollen, sind Markisenvorzelte die Lösung, welche die höchste Flexibilität verspricht.

Nutzt die vorhandene Markise – keine doppelte Investition

Modular: vom offenen Sonnendach bis zum geschlossenen Raum in Minuten umgebaut.

Für Wohnmobile und Wohnwagen flexibelste Kombination aus luftigem Vordach und abgeschlossenen Zelt.

Markise als Dach trotz Starkregen und Wind weniger gut als ein Vorzelt.

Fahrzeug bleibt gebunden – kein Wegfahren ohne kompletten Abbau

Raumhöhe und Tiefe sind durch die Markisenmaße fest vorgegeben

Klassisches Vorzelt: Maximale Wohnraumerweiterung für Saison- und Dauercamper

Partners in Beeld Der Klassiker für Campende, die ihren Wohnwagen länger an einem Ort stehen lassen, sind eingezogene Vorzelte. Sie werden über die Keder mit dem Wohnwagen verbunden, laufen je nach Maß um weite Teile des Wohnwagens und sind eine abgeschlossene Wohnraumerweiterung. In der Form sind sie weniger für Wohmobile oder Campingbusse geeignet.

Wer den Caravan im Urlaub wochenlang auf einem Campingplatz oder sogar auf einem Dauerstellplatz stehen hat, braucht draußen eine Wohnraumerweiterung. Ein klassisches Vorzelt liefert acht bis zwanzig Quadratmeter zusätzliche Wohnfläche. Es schützt bei jedem Wetter, lässt sich schließen und funktioniert als Wohnzimmer, Küche oder Schlafraum. Moderne Luftvorzelte mit aufblasbaren Schläuchen statt Gestänge stehen dabei in unter fünfzehn Minuten – ein enormer Fortschritt gegenüber klassischen Stangenzelten. Die Vorzelte mit Luftgestänge sind deshalb die einzigen sinnvollen Versionen für Reisen mit Wohnmobil, bei denen Camperinnnen und Camper auch mal länger an einem Platz stehen bleiben. Drei bis vier Tage Standzeit sollten es dann aber schon sein. Für vollwertige Vorzelte mit Einzug ist eine Kederschiene am Wohnmobil oder Wohnwagen nötig.

Größter Raumgewinn vor dem Fahrzeug aller Kategorien.

Hohe Wetterfestigkeit – Ganzjahresmodelle halten Sturm und Schneelast stand

Abschließbarer Raum für Fahrräder, Ausrüstung, Campingmöbel.

Luftvorzelte vereinfachen den Aufbau radikal.

Stangenzelte erfordern 30 bis 60 Minuten Aufbauzeit, mindestens zu zweit.

Mit Metallgestänge hohes Gewicht und großes Packmaß.

Fahrzeug nicht wegfahrbar, solange das Vorzelt steht

Freistehendes Vorzelt: Wegfahren und trotzdem Raum haben – ideal für Campingbusse

Ingolf Pompe Vorzelte, die frei stehen können, sind eine praktische Wohnraumerweiterung für Reisende, die mit kompakten Campingbussen unterwegs sind. Wenn sie ein Luftgestänge haben, sind sie schnell aufgebaut und bleiben stehen, wenn es mit dem Fahrzeug zu einem Ausflug geht.

Camperinnen und Camper mit Campingbus oder Campervan stehen vor einem Dilemma: Der Platz im Fahrzeug reicht nicht, ein klassisches Vorzelt fesselt aber das Fahrzeug an den Stellplatz. Freistehende Vorzelte – meistens mit Luftschlauchgestänge – lösen genau dieses Problem. Sie docken an der Schiebetür oder am Heck an, stehen aber auch allein, etwa wenn das Fahrzeug zum Strandausflug oder Einkauf unterwegs ist. Sie sind nämlich nicht in der Kederschiene eingehängt, sondern nur mit Bändern, die übers Fahrzeugdach geführt werden und so die Zeltschleuse an die Wand des Fahrzeugs ziehen. Manche Modelle bieten Schlafkabinen, was sie gerade für Familien zur Raumerweiterung machen, die im Campingbus zu wenig Schlafplätze haben. Und weil keine Kederschiene nötig ist, funktionieren sie an praktisch jedem Fahrzeug. Kurzum: frei stehende Vorzelte sind eine gute Lösung für Wohnmobil-Camperinnen und -Camper, die über längere Zeit einen Stellplatz als Basis nutzen, von dort aber mit dem Fahrzeug zu Ausflügen aufbrechen. Die zweite wichtige Zielgruppe sind Reisende mit kompakten Campingbussen, die eine Raumerweiterung brauchen. Für die ist es aber wichtig, ein Modell mit Luft- oder Fieberglas-Gestänge zu wählen, das sich schnell auf- und abbauen lässt.

Wegfahr-Option: Zelt bleibt stehen, Fahrzeug ist frei.

Keine Kederschiene nötig – passt an fast jedes Fahrzeug.

Auch solo als eigenständiges Zelt nutzbar.

Zusätzlicher Schlafraum durch Innenkabinen möglich.

Verbindung zum Fahrzeug weniger dicht – bei Starkregen kann Wasser eindringen.

Freistehend bedeutet mehr Windangriffsfläche, sorgfältige Abspannung ist Pflicht.

Beim Wegfahren steht das Zelt exponiert und ungeschützt.

Darauf sollten Einsteiger beim Kauf achten Wind: Kein Zelt und keine Markise übersteht schweren Sturm. Sturmleinen und Schraubheringe gehören zur Grundausstattung – nicht ins Zubehörregal.

Feuchtigkeit: Markisentuch und Zeltstoff immer trocken einrollen. Schimmel entsteht schneller, als man denkt, und zerstört selbst hochwertiges Material innerhalb einer Saison.

Umlaufmaß: Vor dem Vorzeltkauf das Umlaufmaß des Wohnwagens exakt messen – von der Kederschiene bodenseitig einmal um die gesamte Vorzeltöffnung. Ein Fehlkauf lässt sich bei Vorzelten selten umtauschen.

Luftvorzelte: Wer allein aufbaut oder es eilig hat, sollte Luftschlauch-Systeme in Betracht ziehen. Sie stehen in unter fünfzehn Minuten, ganz ohne Gestänge.