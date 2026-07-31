Flexibler Stauraum dank Hubbett im Heck: Malibu Relax 640 LE XR

Nachdem der Malibu Relax bereits im Vorjahr den Einstieg in die Kastenwagenwelt von Malibu markiert, erhält die Baureihe mit dem 640 LE XR einen interessanten zweiten Grundriss.

Variabler Stauraum Das Herzstück des neuen 640 LE XR ist sein Schlafzimmer. Die über zwei Meter langen Längseinzelbetten hängen an Seilen und lassen sich elektrisch stufenlos bis unter das Dach hochfahren. So entsteht eine Ladehöhe von bis zu 1,45 Metern. Teure E-Bikes oder sperriges Outdoor-Equipment können somit sicher vor Diebstahl und Witterung im Fahrzeug transportiert werden. Passend dazu bietet Malibu ein optionales "Protect-Paket" mit Zurrschienen und einer PVC-Schutzmatte an.

Luftiges Raumgefühl und clevere Details Im vorderen Wohnbereich profitiert der Relax von einem Coupé-Ausbau des Fahrerhauses. Durch den Verzicht auf das übliche Quer-Staufach über den Frontsitzen entsteht ein gutes Raumgefühl und eine bessere Kopffreiheit über den Fahrerhaussitzen.

Bei der Ausstattung bedient sich der 640 LE XR bei den höher angesiedelten Baureihen: Er übernimmt den Küchenblock des Malibu Van Comfort, der mit rollengelagerten Auszügen, einem 84-Liter-Kühlschrank und einem schmalen, hohen Kleiderschrank darunter punktet. Das großzügige Bad wird durch eine hochwertige Kunststoffjalousie abgetrennt und setzt mit einer anthrazitfarbenen Duschwanne moderne Akzente.

Einen echten Platzvorteil im Heck erarbeitet sich Malibu durch die Platzierung der Heizung. Die serienmäßige Truma Combi-6-Dieselheizung mit Elektroheizstab wandert nach vorne unter die Sitzbank. Dadurch wird im Heckbereich auf der Fahrerseite Platz für ein großes Wäsche- und ein Servicefach frei. Gekocht wird weiterhin mit Gas.

Zwei Konzepte, eine Basis Der neue 640 LE XR ergänzt den bereits bekannten Grundriss 640 LE R. Während der neue XR auf das elektrische Hubbett, die Dieselheizung und eine klassisch positionierte Küche setzt, klappt der Nutzer beim 640 LE R die fest montierten Heckbetten zur Seite weg. Zudem verfügt das R-Modell über eine Truma-4-Gasheizung und einen stirnseitig im Küchenblock eingelassenen Kühlschrank, der auch von außen erreichbar ist. Beide Modelle sind in den drei Ausstattungslinien Active (reduziert aufs Wesentliche), Ambition (komfortabel) und Exclusive (Vollausstattung) erhältlich. Mit knapp 63.000 Euro ist der LE-XR 3500 Euro teurer eingepreist als der LE-R-Grundriss.

Dominic Vierneisel Wie viel Stauraum unter dem Hubbett des Relax 640 LE XR wirklich zur Verfügung steht, zeigt sich beim Öffnen der Hecktüren.



Sichere Basis: Fiat Ducato mit GSR 2 Als Basis für beide Modelle dient der bewährte Fiat Ducato mit 3,5-Tonnen-Chassis und 6,36 m Länge. Zum Modelljahr 2027 profitiert der Relax von den neuen, gesetzlich vorgeschriebenen Assistenzsystemen (GSR 2), wodurch Features wie Spurhalte- und Notbremsassistent, intelligente Geschwindigkeitserkennung sowie Reifendrucksensoren serienmäßig Einzug halten. Motorisiert ist der Van ab Werk mit 140 PS. Optional stehen Ausbaustufen mit 160 und 180 PS sowie die komfortable 8-Gang-Wandlerautomatik zur Wahl.