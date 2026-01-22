Geniales Zubehör für Camper: Der kleine FegerCLIP löst ein großes Problem

Was braucht es, um als beste Campinginnovation des Jahres ausgezeichnet zu werden? Manchmal genügt ein unscheinbarer Clip, wenn er den Alltag wirklich erleichtert. Der FegerCLIP von Camp Design hat beim "Campfire der Ideen" auf der CMT 2026 genau das geschafft: Er wurde zum Publikumsliebling und Jury-Gewinner, weil er eine einfache, aber clevere Lösung für ein Dauerproblem von Camperinnen und Campern ist. Er macht aus Handfegern oder Bürsten in wenigen Handgriffen einen langen Besen oder eine Teleskopbürste für die hohe Frontscheibe und braucht dafür nur ein Zubehörteil, das in den meisten Wohnmobilen oder Wohnwagen ohnehin dabei ist: die Kurbelstange der Markise. Campenden können große Besen, Putzpürsten oder Wasserabzieher getrost daheim lassen und sparen sich den Stauraum im Wohnmobil oder Wohnwagen.

Die clevere Idee hinter dem FegerCLIP Der Clip verwandelt eine vorhandene Markisenkurbel – etwa von Thule oder Dometic – in einen vielseitigen Reinigungshelfer. Durch einfaches Aufstecken lässt sich ein Besen, eine Bürste oder eine Abziehlippe befestigen. Damit können Campende nicht nur den Fußboden im Wohnmobil oder Wohnwagen fegen, sondern auch Dachkanten, hohe Frontscheiben oder Markisen reinigen und müssen nicht einmal auf eine Trittleiter steigen.

Der FegerCLIP wiegt nur wenige Gramm, passt in jedes Handschuhfach und spart trotzdem gleich mehrere Einzelwerkzeuge. Ein drehbarer Arretierwinkel führt den Besen oder die Bürste immer in die richtige Position, ob beim Kehren, Wischen oder Abziehen. In der Praxis bedeutet das: kein Umstecken, keine wackelige Konstruktion, kein zusätzlicher Platzbedarf.

CampDesign Der FegerCLIP selbst ist ein einfacher Kunststoff-Clip, der auf einen Feger oder eine Bürste geschraubt wird.

Warum das Produkt die Jury überzeugte

Während andere der mehr als 20 Campfire-Ideen auf digitale Tools oder aufwendige Konstruktionen setzten, überzeugte der FegerCLIP mit maximaler Einfachheit. Keine App, keine Elektronik, aber ein echtes Aha-Erlebnis. Der Jury gefiel insbesondere der Fokus auf Alltagstauglichkeit und Nachhaltigkeit: Ein vorhandenes Teil (die Kurbel) wird mehrfach nutzbar gemacht. Mit dieser Begründung schaffte es der FegerCLIP in die Gruppe der zwölf Nominierten, die den Campenden von der Jury zur digitalen Community-Wahl vorgeschlagen worden sind.

​ENZO XL Campinggeschirr: Zwei Töpfe, Pfanne, Wasserkocher mit Teesieb und Dämpfkorb – alles stapelbar, induktionstauglich und perfekt für die Bordküche.



Neben dem FegerCLIP standen zwei weitere Ideen im Finale des Campfire der Ideen auf der CMT, die ebenfalls für Aufmerksamkeit sorgten. Das ENZO XL Campinggeschirr überzeugte durch eine raffinierte Falttechnik: Teller und Schüsseln lassen sich kompakt zusammenschieben und sparen so wertvollen Stauraum im Küchenschrank – ideal für Camper mit begrenztem Platz. Der PUSHrack Room Extender ging einen anderen Weg: Er ist eine Transportbox und Stauraumerweiterung für den modularen Heckträger für Campingbusse. Beide Konzepte zeigten: Innovation im Campingbereich bedeutet oft, bestehende Funktionen neu zu kombinieren – sei es für mehr Komfort, Ordnung oder Flexibilität auf Reisen.