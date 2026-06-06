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Diese 3 Campingplätze in Süddalmatien kennt kaum jemand – Abseits der Touristenpfade

Camping-Geheimtipps in Süddalmatien
3 magische Campingplätze, die Sie verzaubern

Entdecken Sie 3 gut gehütete Campingplätze in Kroatien: Mali Ston für Genießer, Viganj für Wassersportler und Mljet für Naturfans.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.06.2026
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Foto: Thomas Cernak

Sie wollen nicht nur campen, sondern Dalmatien erleben – ohne Touristenmassen, mit echten Geschichten und Orten, die selbst Kroatien-Fans oft übersehen? Dann lassen Sie die überfüllten Hotspots links liegen. Diese drei Geheimtipps zeigen Ihnen, wo Sie Austern direkt am Strand frühstücken, mit dem Wind um die Wette surfen oder mit einem Kapitäns-mäßigen Meerblick aufwachen.

1. Mali Ston: Wo Sie Austern direkt aus dem Meer frühstücken

Stellen Sie sich vor: Sie rollen morgens aus dem Bett, laufen 50 Meter – und schon liegen Sie im türkisblauen Wasser. Direkt nebenan verkaufen Austernbauern ihre Schätze für 5 Euro das Dutzend. Abends grillt jemand frischen Fisch am Strand, während die Sonne hinter der Insel Korčula versinkt. Willkommen in Mali Ston,...