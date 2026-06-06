Diese 3 Campingplätze in Süddalmatien kennt kaum jemand – Abseits der Touristenpfade

Sie wollen nicht nur campen, sondern Dalmatien erleben – ohne Touristenmassen, mit echten Geschichten und Orten, die selbst Kroatien-Fans oft übersehen? Dann lassen Sie die überfüllten Hotspots links liegen. Diese drei Geheimtipps zeigen Ihnen, wo Sie Austern direkt am Strand frühstücken, mit dem Wind um die Wette surfen oder mit einem Kapitäns-mäßigen Meerblick aufwachen.