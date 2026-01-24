Camping leicht gemacht: Diese Zubehör-Neuheiten warten 2026 auf Campende

Natürlich kommen die Besucher nicht nur wegen der Wohnmobile oder Wohnwagen auf die Messe CMT. Das neueste Campingzubehör lockt viele neugierige Camperinnen und Camper in die Halle 10, denn es entscheidet maßgeblich mit, wie komfortabel und unabhängig Reisen mit Wohnmobil oder Wohnwagen werden. Die promobil-Redaktion hat sich auf der CMT 2026 an den Ständen nach Neuheiten oder bisher unentdeckten Produkten umgeschaut.

Schon beim Rundgang zeigt sich, wie praxisnah die Innovationen sind: Eine aufblasbare StuffBubble-Markise erweitert den Wohnraum von Campervans oder Campingbussen nach draußen, die Dometic Untersitz-Lithiumbatterie liefert Energie für lange Standzeiten und das Trelino-Splash-Waschbecken sorgt unterwegs für einfache Hygiene. Genau solche Produkte machen deutlich, welchen Unterschied durchdachtes Zubehör im Camper-Alltag ausmacht.

Airxcell Maxxfan Deluxe Compact – Dachlüfter

Benjamin Büchner Die Dachhaube Maxxfan ist mit ihrer Belüftung schon lange ein beliebtes Produkt. Mit der Deluxe Compact Variante gibt es jetzt auch ein kleineres Modell für Dachluken mit 28cm Breite.



Frische Luft auf Knopfdruck: Der kompakte Dachlüfter für Wohnmobile sorgt für konstante Belüftung, auch bei Regen oder Hitze. Camper regulieren das Klima im Fahrzeug aktiv, leiten Kochdünste ab oder lassen nachts leise kühle Luft einströmen. Das Compact-Modell des Maxxfan Deluxe passt auf Dachausschnitte mit 28 cm Breite und ist damit perfekt für Campingbusse oder Campervans. Selbstausbauer können das Dachfenster mit Lüfter auch selbst einsetzen.

Preis: 399 Euro

Hier kaufen: Bei Fritz Berger gibt es den Maxxfan Deluxe Compact bereits

Camper & Go – Stick Lamp flexible Campinglampe

Benjamin Büchner Die Stick Lamp von Camper & Go lässt sich mit einem Magnetfuß ans Fahrzeug pinnen. Als weiteres Zubehör gibt es Standfüße für den Einsatz als Tischlampe und mehr.

Mal dient sie als Leselicht, mal als dezente Ambientebeleuchtung im Van oder draußen unter der Markise: Die Stick Lamp haftet magnetisch, lässt sich flexibel platzieren und per Handgriff umsetzen. Zwei unterschiedliche Größen decken vom Spot bis zum Raumlicht alles ab, mit Zubehör lassen sie sich zur Tischlampe umbauen.

Preis: Stick Lamp Small 19,99 Euro und Stick Lamp Big 28,99 Euro.

Dometic – Untersitz-Lithiumbatterie Tempera 540 Ah

Philipp Heise Die Tempera 540 Ah ist eine leistungsstarke Lithiumbatterie, die platzsparend unter dem Sitz verschwindet.



Wer lange frei stehen möchte, speichert mit der Untersitz-Lithiumbatterie seine Energiereserven direkt unter dem Fahrersitz. Die 540-Ah-Batterie versorgt Kaffeemaschine, Induktionskochfeld oder Klimaanlage zuverlässig und lässt sich bequem per App überwachen. So behalten Camper ihren Stromhaushalt jederzeit im Griff.

Preis: 3.740 Euro (TLB 540), 3.890 Euro (TLB 540F mit Heizung)

Hier kaufen: Unser Partnershop Fritz Berger verkauft die Tempera TLB 540 und die Tempera TLB 540F

Fanello – maßgeschneiderte Matratzen

Andreas Becker Fanello liefert maßgeschneiderte Matratzen für Campingfahrzeuge.

Guter Schlaf entscheidet über gute Reisen – und genau hier setzen die maßgeschneiderten Matratzen von Fanello an. Camper bestellen passgenaue Lösungen für ihr Fahrzeug und schlafen endlich ohne Druckstellen oder Kompromisse. Material, Härtegrad und Zuschnitt stimmen sie individuell auf ihre Bedürfnisse ab.

Preis: ab ca. 600 Euro

Grove Camping – Gewürzstreuer mit Magnethalter

Benjamin Büchner Für die edlen Gewürzstreuer von Grove Camping gibt es einen Magnethalterun, die für Ordnung und schnellen Zugriff beim Kochen im Wohnmobil sorgt.



Beim Kochen im Camper greifen Reisende schnell zum richtigen Gewürz, ohne dass im Schrank etwas klappert oder verrutscht. Die magnetischen Gewürzstreuer haften sicher an Metallflächen und bleiben auch während der Fahrt an Ort und Stelle. So würzen Camper platzsparend und organisiert.

Preis: 59 Euro

Hava – Kompaktspülmaschine

Philipp Heise Kleine Spülmaschine von Hava übernimmt den Abwasch direkt im Camper oder Wohnmobil.



Nach dem Kochen stapelt sich kein Geschirr mehr im Spülbecken: Die kompakte Hava-Spülmaschine passt auf die Arbeitsfläche im Wohnmobil und arbeitet mit wenig Wasser. Camper laden Teller und Tassen ein, starten ein Kurzprogramm und genießen mehr Zeit draußen statt am Abwasch.

Preis: ca. 399 Euro

Petromax – Teleskop-Grillzange

Benjamin Büchner Platzsparend und trotzdem Edel ist die Teleskop-Grillzange von Petromax.

Am Lagerfeuer oder am mobilen Grill behalten Camper mit der teleskopierbaren Grillzange sicheren Abstand zur Glut. Das robuste Werkzeug liegt gut in der Hand und lässt sich platzsparend verstauen. So wenden Reisende Grillgut präzise und sicher.

Preis: 29 Euro

Hier kaufen: Die Teleskop-Grillzange von Petromax gibt es bei Camping Wagner.

Purvario – Smartphone-, Tablet- und Flaschenhalter

Benjamin Büchner Das modulare Haltersystem hält Geräte und Flaschen sicher an Ort und Stelle. Es kann entweder auf einem Clip oder auf den Puvario-Basisplatten festgesteckt werden.



Während der Fahrt fixiert, am Stellplatz flexibel: Die modularen Halterungen nehmen Smartphone, Tablet oder Trinkflasche sicher auf. Camper ordnen ihren Innenraum neu und haben wichtige Dinge stets griffbereit, ohne zu bohren oder zu kleben. Denn die Halter können entweder auf die Clip-Clap Tischklemmhalterung im Bild oder auf die Basisplatten des Puvario Ordnungssystems aufgesteckt werden.

Preis: Clip-Clap Tischklemmhalterung: 15 Euro; Flaschen- und Glashalter Flexxi: 7 Euro, Smartphone-Halter: 19 Euro

Hier kaufen: Clip-Clap Tischklemmhalterung, Glas- und Flaschenhalter gibt es bei Fritz Berger und die Smartphone-Halterung bei Camping Wagner.

StuffBubble aufblasbare Markise

StuffBubble StuffBubble stellt auf der CMT eine aufblasbare Markise für Camper vor.

Statt Gestänge und Heringe zu montieren, pumpen Camper diese Markise einfach auf und schaffen in Minuten Schatten und Schutz. Die aufblasbare Konstruktion steht stabil und eignet sich ideal für spontane Stopps. So erweitert sich der Wohnraum nach draußen – schnell und unkompliziert. StuffBubble erweitert damit sein Sortiment rund um die aufblasbare Küche für Campervans.

Preis: 389 Euro

Sunnyside – LED-Lichterkette Afterglow mit Spule

Benjamin Büchner LED-Lichterkette mit Spule sorgt für stimmungsvolles Licht und Ordnung.



Abends rollen Camper die Camplight Spool LED-Lichterkette aus, hängen sie unter die Markise oder in Bäume und schaffen sofort gemütliche Stimmung. In der Afterglow-Variante lässt sich zwischen weißem und rotem Licht, das weniger Insekten anzieht, switchen. Nach dem Einsatz wickeln sie das Licht sauber wieder auf die integrierte Spule. Ordnung und Atmosphäre gehen hier Hand in Hand. Am Ende der LED-Lichterkette befindet sich ein Magnet, der automatisch in die Spule flutscht. Die Lichterkette kann außerdem mit der leuchtenden Abspannleine von Sunnyside verbunden werden.

Preis: 39,99 Euro

Hier kaufen:

Trelino – Splash Waschbecken

Philipp Heise Das mobile Trelino Splash Waschbecken ermöglicht Hygiene ohne festen Wasseranschluss im Campingbus, Campervan, Tranportcarvan oder Zelt.



Hände waschen, Zähne putzen oder kurz abspülen – das mobile Splash-Waschbecken funktioniert überall ohne feste Installation. Camper füllen Wasser ein, stellen es draußen oder im Fahrzeug auf und bleiben hygienisch unabhängig. Der Tank des kleinen Modells Splash S fasst fast 4,5 Liter, das große Modell hat 10 Liter dabei. Ideal für autarke Reisen und kurze Stopps.

Preis: Trelino Splash S: 299 Euro, Splash L: 399 Euro

Kaufen: Das Trelinos Splash S und Splash L gibt es bei Camping Wagner.