Wohnmobil-Beleuchtung: Warum ohne 12-Volt-Lampen der Camper dunkel bleibt

Licht gehört im Wohnmobil natürlich zur Grundausstattung. Es liefert ab den Abendstunden innen wie außen Komfort und Sicherheit, auch abseits von Camping- und Stellplätzen mit Stromanschluss. Das liegt an einer Besonderheit: Die meisten Lampen im Wohnmobil arbeiten mit 12-Volt-Spannung. Das ist kein Zufall, sondern technisch sinnvoll – und prägt bis heute die gesamte Bordbeleuchtung und beeinflusst, welche Lampen und Leuchten Campende beim Austausch verwenden müssen oder nachrüsten können.

Warum hauptsächlich 12-Volt-Lampen im Wohnmobil leuchten Wer im Wohnmobil das Licht einschaltet, greift direkt auf das Bordnetz zurück. Dieses arbeitet – wie im Pkw – mit 12-Volt-Gleichstrom. Die Energie liefert die Aufbaubatterie. Dank ihr funktioniert die Beleuchtung ohne Landstromanschluss, den es oft nur an voll ausgestatteten Camping- oder Stellplätzen gibt. Genau darin liegt der Vorteil: Das Licht bleibt verfügbar, egal ob man frei steht, auf einem Stellplatz übernachtet oder unterwegs pausiert. Allerdings sind die Energiereserven vieler Bordbatterien begrenzt.

Andreas Becker Über der Sitzgruppe, der Küche oder am Bett setzen viele Wohnmobilhersteller mittlerweile Schiehen ein, an denen Lichtspots- oder sogar USB-Ladeadapter eingesetzt, flexibel positioniert oder sogar ausgetauscht werden können.

Campende wollen unabhängig bleiben. Sie möchten abends lesen oder sich orientieren, ohne an eine externe Stromquelle gebunden zu sein. 12-Volt-Lampen fürs Wohnmobil ermöglichen genau das. Sie verbrauchen vergleichsweise wenig Energie, lassen sich sicher betreiben und sind optimal auf die begrenzten Batteriereserven im Wohnmobil abgestimmt. Wer autark steht, merkt schnell: Jede eingesparte Wattstunde verlängert die Standzeit.

Mehr als 12 Volt nur mit Wechselrichter Im Alltag nutzen Campende vor allem die fest montierten Leuchten. Deckenlampen sorgen für Grundhelligkeit, Leselampen setzen gezielte Lichtpunkte, Spots oder Lichtleisten beleuchten Küche oder Bad. Diese Lampen hängen direkt am 12-Volt-Bordnetz und lassen sich über Schalter oder zentralen Bedienpanel an- und ausschalten. Außen bleibt 12 Volt Standard. Stufenleuchten helfen beim sicheren Ein- und Ausstieg. Markisenlampen oder Vorzeltleuchten schaffen Licht vor dem Fahrzeug. In der Heckgarage oder im Gaskasten sorgen kleine Funktionsleuchten für Orientierung.

Früher montierten die Hersteller oft noch in der Nähe der Sitzgruppe oder an der Küche 12-Volt-Steckdosen, bekannt von Zigarettenanzündern in Autos, in die Camperinnen und Camper mobile 12-Volt-Lampen mit Kabel einstecken konnten. Heute ersetzen die Wohnmobil- und Campingbus-Ausbauer das eher durch USB-Steckdosen, deren Hauptzweck das Laden von Smartphones und Co ist. Lampen mit USB-Stecker lassen sich dort auch anschließen.

Wer ohne Anschluss an das Stromnetz Geräte oder Lampen mit 230-Volt-Betriebsspannung nutzen möchte, benötigt einen Wechselrichter im Wohnmobil. Dann sollte eine oder mehrere Bordbatterien mit ausreichend Kapazität und im Idealfall ein Stromerzeuger wie ein Solarmodul eingebaut werden. Besonders gut für Wohnmobile mit Wechselrichter sind Lithiumbatterien mit hoher Kapazität.

Lassen sich feste 12-Volt-Lampen im Wohnmobil nachrüsten? Viele Campende fragen sich, ob sie zusätzliche Lampen einbauen oder bestehende umrüsten können. Voraussetzung ist eine erreichbare 12-Volt-Leitung und eine ausreichende Absicherung. Der Einbau komplett neuer Lichtpunkte ist etwas schwieriger. Dann müssen Campende eventuell zusätzliche Kabel einbauen, auf saubere Verbindungen achten und zumindest die Absicherung überprüfen. Wer unsicher ist, überlässt diesen Schritt besser einer Fachwerkstatt. Fehler im Bordnetz rächen sich später – etwa durch Ausfälle oder leere Batterien. Einfach wird es, wenn vorhandene Leuchten durch modernere ersetzt werden. Altes Leuchtmittel oder Lampe ausbauen, neue 12-Volt-LED einsetzen, fertig.

Messe Düsseldorf / ctillmann Licht schafft Atmosphäre, weshalb viele Wohnmobil- und Wohnwagenhersteller ein aufeinander abgestimmtes Beleuchtungssystem mit LED-Lichtstreifen und -Leuchten einbauen. So entstehen einzelne und dimmbare Lichtzonen.

In modernen Wohnmobilen oder Wohnwagen ist der Austausch einzelner Strahler oder Birnen kaum noch nötig oder möglich. Hersteller montieren zunehmend ab Werk dimmbare Lichtsysteme, bei denen sich einzelne Leuchtmittel nicht mehr wechseln lassen. Statt Austausch setzt man auf die lange Lebensdauer moderner LED-Technik.

Lohnt sich der Umstieg auf LED? Viele ältere Wohnmobile nutzen noch Halogenlampen. Sie erzeugen warmes Licht, verbrauchen viel Strom und werden heiß. LED-Leuchten arbeiten effizienter. Sie liefern bei deutlich geringerem Verbrauch dieselbe oder sogar höhere Helligkeit. Wer umrüstet, merkt den Unterschied sofort – hauptsächlich abends, wenn mehrere Lampen gleichzeitig brennen.

Mit LED verlängern Campende ihre autarke Zeit spürbar. Die Batterie hält länger durch, die Lampen bleiben kühl, und der Innenraum heizt sich weniger auf. Gleichzeitig sinkt der Wartungsaufwand. LEDs halten oft viele Tausend Stunden. Wer oft unterwegs ist, tauscht Leuchtmittel deutlich seltener. Deshalb ist es nicht nur einfach, sondern auch sinnvoll, die Innenbeleuchtung im Wohnmobil und Wohnwagen auf LED umzurüsten.

Beim Wechsel auf LED an bestehende 12-Volt-Lampen im Wohnmobil lohnt sich ein genauer Blick. Sockel und Bauform müssen passen. Dimmer vertragen nicht jede LED. Wer hier auf hochwertige, für Wohnmobile geeignete LEDs setzt, vermeidet Probleme und erhält ein stabiles Lichtbild. Im Fachhandel gibt es 12-Volt-LED mit allen Bauformen:

Archiv Schraubsockel oder Steckverbindung: auf die richtige Wahl kommt es an.

Natürlich können Camperinnen und Camper auch komplette 12-Volt-Lampen im Wohnmobil oder Wohnwagen nachrüsten und direkt ans Bordnetz anschließen. Der Fachhandel vertreibt alle gängigen Bauarten wie Deckenspots oder Schwanenhalslampen zum Lesen.