Wohnmobilzulassung: Alle Voraussetzungen, Kosten & Ablauf

Die Wohnmobilzulassung ist Voraussetzung dafür, ein Wohnmobil in Deutschland legal im Straßenverkehr zu nutzen. Unabhängig davon, ob es sich um ein neues Fahrzeug, einen selbst ausgebauten Camper oder ein importiertes Wohnmobil handelt, ist die Anmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle verpflichtend.

In diesem Ratgeber erfahren Sie, welche Voraussetzungen für die Wohnmobilzulassung erfüllt sein müssen, welche Unterlagen benötigt werden, wie der Ablauf bei der Zulassungsstelle aussieht und mit welchen Kosten Sie rechnen sollten. Zusätzlich erhalten Sie praktische Hinweise, um typische Fehler zu vermeiden.

Was bedeutet eine Wohnmobilzulassung? Die Wohnmobilzulassung bezeichnet den behördlichen Vorgang, bei dem ein Fahrzeug offiziell als Wohnmobil eingestuft und registriert wird. Erst nach dieser Einstufung darf das Fahrzeug rechtlich korrekt als Wohnmobil im Straßenverkehr genutzt werden.

Dabei ist entscheidend, dass nicht jedes Fahrzeug mit Schlafgelegenheit automatisch als Wohnmobil gilt. Die Anerkennung erfolgt nur dann, wenn bestimmte gesetzliche Mindestanforderungen erfüllt sind, die sicherheits‑ und ausstattungsorientiert vorgeschrieben sind. Technische Prüfstellen wie TÜV oder DEKRA prüfen diese Anforderungen im Rahmen der Zulassung. Dazu gehören Sitzgelegenheiten, Schlafplätze, eine Kochgelegenheit und ausreichend Stauraum.

Die korrekte Einstufung wirkt sich unter anderem auf die Kfz‑Steuer, die Versicherungsart und mögliche Zulassungsformen wie Saisonkennzeichen aus.

Kurz zusammengefasst:

Die Wohnmobilzulassung stuft ein Fahrzeug offiziell als Wohnmobil ein.

Gesetzliche Mindestanforderungen bestimmen, was als Wohnmobil anerkannt wird.

Prüfstellen bewerten die technische und sicherheitsrelevante Ausstattung. Voraussetzungen für die Wohnmobilzulassung

Lisa Geiger Ausbau ist nicht gleich Ausbau. Der TÜV stellt Mindestanforderungen für die Womo-Zulassung.

Damit ein Fahrzeug als Wohnmobil zugelassen werden kann, muss es über eine bestimmte Mindestausstattung verfügen. Laut ADAC zählen dazu Schlaf- und Sitzplätze, die sich zu Schlafplätzen umfunktionieren lassen, ein Tisch, eine Kochgelegenheit und Stauraum.

Wichtig ist, dass alle Einbauten fest mit dem Fahrzeug verbunden sind und den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Lose Campingmöbel oder spontane Einbauten reichen nicht aus. Mehr zu den Sicherheitsanforderungen des TÜV bei Selbstausbauten lesen Sie in diesem Experten-Interview.

Die wichtigsten Voraussetzungen auf einen Blick:

Feste und sichere Schlaf‑ und Sitzplätze

Tisch, Kochgelegenheit und Stauraum vorhanden

Einbauten müssen sicher befestigt und normgerecht sein

Elektrik und Gasanlagen müssen den technischen Standards entsprechen Besonderheiten bei selbst ausgebauten Wohnmobilen Bei selbst ausgebauten Fahrzeugen ist häufig eine Einzelabnahme oder ein Vollgutachten nach § 21 StVZO erforderlich. Dabei prüfen anerkannte Prüforganisationen, ob der Ausbau den technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen entspricht.

Laut des von uns befragten TÜV-Experten ist insbesondere die korrekte Befestigung der Möbel und die normgerechte Installation von elektrischen oder gasbetriebenen Anlagen entscheidend. Für Gasanlagen ist gegebenenfalls ein G607-Prüfnachweis notwendig, der die sichere Installation der Anlage bescheinigt.

Wichtige Punkte bei Selbstausbau:

Vollgutachten oder Einzelabnahme § 21 StVZO

Sicher befestigte Möbel und Einbauten

Normgerechte Installation von Elektrik und Gas

G607-Prüfnachweis bei Gasanlagen Diese Unterlagen benötigen Sie für die Wohnmobilzulassung

Ingolf Pompe Alle Dokumente bei der Hand zu haben, ist für die Zulassung entscheidend.

Für die Wohnmobilzulassung müssen bei der Kfz‑Zulassungsstelle alle erforderlichen Unterlagen vollständig vorliegen:

Personalausweis oder Reisepass , ggf. mit Meldebescheinigung

, ggf. mit Meldebescheinigung Zulassungsbescheinigung Teil I & II (Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief)

(Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief) Nachweis über die Hauptuntersuchung (HU) – bei Gebrauchtfahrzeugen ab drei Jahren

– bei Gebrauchtfahrzeugen ab drei Jahren eVB‑Nummer der Versicherung – elektronische Versicherungsbestätigung

– elektronische Versicherungsbestätigung SEPA‑Lastschriftmandat für die Kfz‑Steuer

EG‑Übereinstimmungsbescheinigung (CoC) – bei EU‑Importen

– bei EU‑Importen G607‑Gasprüfung , falls eine Gasanlage eingebaut ist, ist seit 2025 die Gasprüfung Pflicht.

, falls eine Gasanlage eingebaut ist, ist seit 2025 die Gasprüfung Pflicht. Nachweis der Einzelabnahme § 21 StVZO, falls keine Typgenehmigung vorliegt Ablauf der Wohnmobilzulassung Der Ablauf ist grundsätzlich wie folgt strukturiert:

Versicherung abschließen und eVB‑Nummer erhalten Technische Prüfung (HU/Gutachten) – ggf. inklusive G607‑Gasprüfung Termin bei der Zulassungsstelle vereinbaren Unterlagen einreichen und Wohnmobil zulassen Kennzeichen anbringen und Fahrzeug nutzen Kosten der Wohnmobilzulassung

Fotolia Kostenlos geht eine Zulassung nicht von statten.

Die Kosten setzen sich aus mehreren Posten zusammen:

Zulassungsgebühr (ca. 30 Euro)

Kosten für Kennzeichen und Wunschkennzeichen

Hauptuntersuchungskosten oder zusätzliche Gutachten

Ggf. Kosten für G607-Gasprüfung oder § 21 StVZO-Abnahme

Insgesamt sollten Sie mit 100 bis 200 Euro oder mehr rechnen, abhängig vom Einzelfall und Aufwand.

Zulassungsarten für das Wohnmobil Für Wohnmobile stehen verschiedene Zulassungsformen zur Verfügung:

Ganzjahreszulassung – uneingeschränkte Nutzung

– uneingeschränkte Nutzung Saisonkennzeichen – zeitlich begrenzte Nutzung -> Ab wann lohnt sich ein Saisonkennzeichen?

– zeitlich begrenzte Nutzung -> Ab wann lohnt sich ein Saisonkennzeichen? Kurzzeitkennzeichen – kurzfristige Zulassung (z. B. Überführung)

– kurzfristige Zulassung (z. B. Überführung) H‑Kennzeichen – für Oldtimer‑Wohnmobile (ab 30 Jahren) Wohnmobil aus dem Ausland zulassen

Kimbo Wer ein Wohnmobil aus dem Ausland importieren und in Deutschland zulassen möchte, muss zusätzlich an einiges denken.

Bei Importfahrzeugen sind zusätzliche Anforderungen zu erfüllen:

EG‑Übereinstimmungsbescheinigung (CoC) für EU‑Fahrzeuge

Zoll‑ und Steuerformalitäten bei Nicht‑EU‑Importen

Technische Prüfungen und ggf. Gutachten Vorteile der Wohnmobilzulassung Eine korrekte Wohnmobilzulassung bietet mehrere Vorteile:

Oft niedrigere Kfz‑Steuer , da die Höhe nach Gewicht und Emissionen berechnet wird

, da die Höhe nach Gewicht und Emissionen berechnet wird Passende Wohnmobil-Versicherungstarife , zugeschnitten auf Nutzung und Ausstattung

, zugeschnitten auf Nutzung und Ausstattung Nutzung flexibler Zulassungsarten wie Saisonkennzeichen

Rechtliche Sicherheit für Betrieb und Versicherungsschutz Häufige Fehler bei der Wohnmobilzulassung Typische Fehler entstehen durch:

Nicht fest verbundene Einbauten

Fehlende Prüf- oder Gutachtennachweise (z. B. G607)

Unvollständige Unterlagen bei der Zulassungsstelle

Falsche Reihenfolge beim Ablauf Eine gute Vorbereitung reduziert diese Risiken deutlich.