Wohnmobil-Führerschein: Welcher Schein für welches Campingfahrzeug?

Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, stößt schnell auf eine zentrale Frage: Welcher Führerschein ist eigentlich nötig? Die Antwort hängt vor allem vom zulässigen Gesamtgewicht (zGG) des Fahrzeugs ab.

Doch die Regeln sind komplex – und haben sich seit 1999 mehrfach geändert. Dieser Ratgeber bringt Klarheit: Welche Führerscheinklasse gilt für welches Wohnmobil? Was ändert sich ab 3,5 Tonnen? Und was bringt die geplante EU-Reform?

Wichtig zu wissen:

Ab 3,5 Tonnen gelten nicht nur andere Führerscheinregeln, sondern auch strengere Verkehrsbestimmungen (z. B. Lkw-Überholverbot).

gelten nicht nur andere Führerscheinregeln, sondern auch strengere Verkehrsbestimmungen (z. B. Lkw-Überholverbot). Die EU plant eine Erweiterung der Klasse B auf 4,25 Tonnen – unter gewissen Bedingungen. Hier erklären wir alles zum 4,25-Tonnen-Führerschein.

– unter gewissen Bedingungen. Hier erklären wir alles zum 4,25-Tonnen-Führerschein. Wer vor 1999 den Führerschein gemacht hat, profitiert von Sonderregelungen (z. B. bis 7,5 Tonnen) – teilweise erlöschen diese allerdings ab dem 50. Geburtstag. 1. Führerschein vor 1999: Die "Klasse 3" und ihre Vorteile Wer seinen Führerschein vor dem 1. Januar 1999 erworben hat, darf sich freuen: Die Klasse 3 erlaubt das Fahren von Wohnmobilen bis 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht.

Colourbox.com, Pompe Das gilt für Wohnmobile und den Führerschein Klasse 3.

Noch besser: Mit diesem Schein dürfen Sie sogar Gespanne bis 18,5 Tonnen bewegen, sprich Zugfahrzeug plus Anhänger dürfen zusammen bis zu 18,5 Tonnen auf die Waage bringen – allerdings nur bis zum 50. Lebensjahr. Danach darf das Gespann maximal 12 Tonnen schwer sein.

Was passiert nach dem 50. Geburtstag?

Die Erlaubnis für schwere Gespanne erlischt automatisch. Sie dürfen dann nur noch Züge bis 12 Tonnen fahren. Eine Lösung wäre: Lassen Sie sich die Klasse CE 79 in den neuen Scheckkartenführerschein eintragen. Damit behalten Sie die volle Berechtigung – allerdings mit einer wichtigen Auflage: Alle fünf Jahre sind eine ärztliche Untersuchung und ein Sehtest Pflicht.

Beate Jeske So sahen Führerscheine vor 1999 aus – sie sind nicht mehr gültig und müssen bereits in Kartenführerscheine umgetauscht sein.

Tipp: Wer seinen alten Papierführerschein noch nicht umgetauscht hat, sollte das unbedingt nachholen – sonst riskieren Sie Ärger bei Polizeikontrollen.

2. Führerschein nach 1999: Die 3,5-Tonnen-Grenze Seit 1999 gilt für den Klasse-B-Führerschein eine klare Gewichtsgrenze: 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Was bedeutet das konkret?

Colourbox.com, Pompe Das gilt für die Führerscheinklasse B.

Erstens darf Ihr Wohnmobil maximal 3,5 Tonnen wiegen. Zweitens: Wenn Sie einen Anhänger mitnehmen, gilt: Der Anhänger darf höchstens 750 kg wiegen. Alternativ gilt: Das Gesamtgewicht von Zugfahrzeug + Anhänger darf 3,5 Tonnen nicht überschreiten.

Das Problem: Moderne Wohnmobile sind oft schwerer als 3,5 Tonnen – besonders, wenn sie gut ausgestattet sind. Wer mehr Gewicht braucht, hat drei Optionen:

Colourbox.com, Pompe Wer einen B-Führerschein hat und mehr Gewicht an der Anhängerkupplung ziehen will, braucht entweder die Erweiterung B96 oder den Führerschein BE.

B96-Erweiterung: Für Gespanne bis 4,25 Tonnen (z. B. Wohnmobil + leichter Anhänger). BE-Führerschein: Für Anhänger bis 3,5 Tonnen (z. B. Wohnmobil + schwerer Wohnwagen). C1-Führerschein: Für Wohnmobile bis 7,5 Tonnen. Achtung: Ab 3,5 Tonnen gelten Lkw-Verkehrsregeln – dazu später mehr.

3. Mit Wohnwagen am Haken aufgepasst Wer mit Wohnwagen unterwegs ist, sollte die Führerscheinregeln besonders genau prüfen. Denn hier kommt es auf das Gesamtgewicht des Gespanns an – und die Grenzen sind schnell erreicht. Das zeigt die folgende Grafik:

CARAVANING Das gilt für den Anhängerbetrieb.

Mehr Details? Lesen Sie unseren ausführlichen Ratgeber "Der richtige Führerschein für den Wohnwagen".

4. EU-Reform 2028: Mehr Gewicht für Klasse B Ab voraussichtlich 2028 dürfen Inhaber eines Klasse-B-Führerscheins Wohnmobile bis 4,25 Tonnen fahren – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Die EU hat die Richtlinie bereits beschlossen, doch Deutschland hat vier Jahre Zeit für die Umsetzung. Bis dahin bleibt die 3,5-Tonnen-Grenze bestehen.

GoodLifeStudio via Gettyimages FahranfängerInnen sollten sich nicht zu früh freuen: Sie benötigen eine Zusatz-Schulung für Fahrzeuge bis 4,25 Tonnen.

Wer von der neuen Regel profitieren möchte, muss entweder zwei Jahre Fahrerfahrung mit Klasse B nachweisen oder eine siebenstündige Schulung absolvieren. Die Schulung umfasst Theorie und Praxis, darunter Themen wie Ladungssicherung, Bremsverhalten und Rückwärtsfahren. Für Elektro-Wohnmobile entfällt die Wartezeit – hier kann die Erweiterung direkt beim Führerscheinerwerb erfolgen.

Hier lesen Sie mehr zur Führerschein-Reform und der Zusatz-Schulung.

5. Wohnmobil-Führerschein: Kosten im Überblick Die Kosten für einen Wohnmobil-Führerschein hängen von der gewünschten Klasse ab. Der Klasse-B-Führerschein ist mit 2.500 bis 4.500 Euro am teuersten – besonders für junge Leute. Enthalten sind dabei die Grundgebühr der Fahrschule, Fahrstunden, Prüfungsgebühren sowie Zusatzkosten wie Erste-Hilfe-Kurs und Sehtest.

Bundesdruckerei Ein Führerschein kostet. promobil verrät, wie viel Sie für welche Fahrerlaubnis zahlen müssen.

Wer mehr Gewicht braucht, hat folgende Optionen:

Die B96-Erweiterung kostet 300 bis 900 Euro und erlaubt Gespanne bis 4,25 Tonnen. Hier reicht eine eintägige Schulung ohne Prüfung.

kostet 300 bis 900 Euro und erlaubt Gespanne bis 4,25 Tonnen. Hier reicht eine eintägige Schulung ohne Prüfung. Der BE-Führerschein ist mit 400 bis 700 Euro etwas teurer, ermöglicht Anhänger bis 3,5 Tonnen. Hier ist eine praktische Prüfung erforderlich.

ist mit 400 bis 700 Euro etwas teurer, ermöglicht Anhänger bis 3,5 Tonnen. Hier ist eine praktische Prüfung erforderlich. Der C1-Führerschein für Wohnmobile bis 7,5 Tonnen schlägt mit 2.800 bis 4.000 Euro zu Buche. Enthalten sind Fahrstunden, ärztliche Gutachten und Prüfungsgebühren. Tipp: Die Preise variieren je nach Region und Fahrschule. Ein Vergleich mehrerer Anbieter lohnt sich, um Kosten zu sparen. Wer auf die EU-Reform 2028 wartet, kann später mit einer Schulung für 4,25 Tonnen rechnen – allerdings erst ab voraussichtlich 2028.

Hier finden Sie noch mehr Infos zu Führerschein-Kosten.

6. Verkehrsregeln für Wohnmobile: Was ändert sich ab 3,5 Tonnen? Nicht nur der Führerschein, sondern auch die Verkehrsregeln hängen vom Gewicht Ihres Wohnmobils ab. Wer mit einem Fahrzeug über 3,5 Tonnen unterwegs ist, muss sich an Lkw-Bestimmungen halten.

Wichtige Regeln in Deutschland:

Überholverbot: Auf Autobahnen gilt für Wohnmobile über 3,5 Tonnen das Lkw-Überholverbot.

Auf Autobahnen gilt für Wohnmobile über 3,5 Tonnen das Lkw-Überholverbot. Tempo 100: Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen gilt Tempo 100 (statt 130 km/h).

Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen gilt Tempo 100 (statt 130 km/h). Verkehrszeichen: Sie müssen sich an Lkw-Schilder halten (z. B. Durchfahrtsverbote).

Sie müssen sich an Lkw-Schilder halten (z. B. Durchfahrtsverbote). Maut: In einigen Ländern (z. B. Österreich) fällt für Wohnmobile über 3,5 Tonnen Maut an. Hier gibt's alles übers Thema Maut für Camper. Besonderheiten im Ausland:

Österreich: Das Lkw-Verbotsschild (roter Kreis mit Lkw-Symbol) gilt nicht für Wohnmobile. Aber: Mautpflicht ab 3,5 Tonnen.

Das Lkw-Verbotsschild (roter Kreis mit Lkw-Symbol) gilt nicht für Wohnmobile. Aber: Mautpflicht ab 3,5 Tonnen. Frankreich: Auf einigen Autobahnen gelten Sonderregeln für Wohnmobile. Achtung: Wer gegen die Regeln verstößt, riskiert hohe Bußgelder – besonders im Ausland.