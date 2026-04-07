Keine Wohnmobil-Tour ohne handwerkliches Geschick? Handgriffe, die jeder Camper braucht

Irgendwo in Kanada auf einem Campingplatz will ich den Kühlschrank unseres Mietmobils aufmachen und halte plötzlich den Griff in der Hand. Das gemietete Wohnmobil war keine zwei Jahre alt. Die Lösung meines Mannes? Panzertape. Für den Rest des Urlaubs blieb der Griff provisorisch fixiert. Es funktionierte.

Ich bin handwerklich nicht gerade begabt. Schon eine klemmende Schublade kann mich ins Schwitzen bringen. Daher bin ich froh, im Campingurlaub meinen Mann an meiner Seite zu wissen, in dessen Familie handwerkliches Grundwissen eine höhere Rolle spielt und man es immer erst einmal selbst versucht zu reparieren. Mir stellt sich da die Frage: Müssen Camperinnen und Camper eigentlich handwerkliche Begabung mitbringen, bevor sie auf ihre erste Reise im Wohnmobil aufbrechen?

Die unbequeme Wahrheit: Es geht regelmäßig etwas kaputt 64 Prozent der Teilnehmenden gaben bei der promobil Leserwahl 2025 an, in den letzten 12 Monaten Schwierigkeiten mit ihrem Fahrzeug gehabt zu haben. 2026 waren es zwar nur noch 58 Prozent. Der Wert, der seit dem Corona-Boom der Branche stark gestiegen ist, bleibt aber zu hoch. Besonders überraschend: Auch neue Wohnmobile sind betroffen. Wer glaubt, dass ein neues Fahrzeug automatisch sorgenfrei ist, wird oft schon in den ersten Monaten enttäuscht.

Im Wohnmobil kann also immer etwas kaputtgehen, ob altes oder neues Fahrzeug. Mietmobile bleiben ebenfalls nicht verschont, wie in meinem Beispiel aus Kanada zu sehen ist. Diese Mobile werden von vielen Personen stark beansprucht, keine davon muss dabei auf ihr persönliches Eigentum achtgeben. Da geht öfter einmal was zu Bruch. Der Vorteil ist, dass nach der Mietdauer der Vermieter die Verantwortung hat, das Wohnmobil wieder instand zu setzen. Beim eigenen Fahrzeug muss man da eben selbst ran oder teure Reparaturen in der Werkstatt bezahlen.

Was Campende mindestens können sollten Die gute Nachricht: Niemand muss nicht ausgebildete Caravan- und Reisemobiltechnikerin sein, aber ein paar Grundfertigkeiten machen das Camperleben deutlich entspannter.

Möbel – Schrauben, kleben, improvisieren: Türen, die nicht mehr schließen. Scharniere, die ausreißen. Griffe, die abfallen – siehe Kanada. Wer einen Schraubendreher halten und Holzleim auftragen kann, ist für 90 Prozent der Möbelprobleme gewappnet. Pushlock-Verschlüsse (die typischen Druckschlösser an Wohnmobil-Schränken) lassen sich mit etwas Geduld auch selbst tauschen.

Elektrik – Sicherungen verstehen: Licht geht nicht, USB-Dose tot, Wasserpumpe streikt – oft ist nur eine Sicherung durchgebrannt. Wer weiß, wo der Sicherungskasten sitzt und wie man eine Sicherung prüft und tauscht, spart sich viel Frust. Ein Multimeter für unter 20 Euro hilft beim Fehlersuchen. Wichtig: Bei 230-Volt-Problemen lieber den Profi rufen.

Wasser – Lecks erkennen und notdichten: Ein tropfender Schlauch oder eine undichte Verbindung am Wassertank sind keine Seltenheit. Teflonband und Schlauchschellen gehören in jeden Werkzeugkoffer. Damit lassen sich die meisten kleinen Lecks zumindest provisorisch abdichten, bis eine dauerhafte Lösung möglich ist.

Dichtungen – Pflegen, statt reparieren. Türdichtungen, Fensterrahmen, Dachhauben – regelmäßiges Reinigen und Einfetten mit Gummipflege verhindert, dass sie spröde werden und undicht. Das ist weniger Reparatur als Vorsorge, aber genauso wichtig.

Ingolf Pompe Der Reifenwechsel am Wohnmobil will gelernt sein.

Reifen wechseln können: Klingt banal, aber: Wer noch nie einen Reifen gewechselt hat, sollte das vor der ersten großen Tour einmal üben. Wagenheber ansetzen, Radmuttern lösen, Ersatzrad montieren – im Ernstfall spart das Zeit und Nerven.

Die Grundausstattung: Was immer dabei sein sollte Panzertape – universell und lebensrettend

– universell und lebensrettend Kabelbinder in verschiedenen Größen

in verschiedenen Größen Schraubendreher-Set (Kreuz + Schlitz + Torx)

(Kreuz + Schlitz + Torx) Inbusschlüssel-Set

Ersatzsicherungen (12V und 230V)

(12V und 230V) Teflonband und Schlauchschellen

Sekundenkleber und Holzleim

Multimeter