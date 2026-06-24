Achtung Überflutungsgefahr! So tauschen Sie ein defektes Magnetventil der Kassettentoilette

Fließt nach der Winterpause kontinuierlich Spülwasser in die Toilettenschüssel, obwohl der Spülknopf nicht betätigt wird, ist meist das Magnetventil durch Frost beschädigt. Dieses Ventil steuert im Zulauf der Spülwasserleitung, ob Wasser in die Toilettenschüssel gelangt oder nicht. Bei normaler Funktion öffnet die Magnetspule das Ventil nur, wenn man den Spülknopf drückt. Nach einem Frostschaden schließt es dagegen nicht mehr zuverlässig und lässt bei aktiver Wasserpumpe laufend Spülwasser durch, das die Schüssel nach und nach füllt. Im schlimmsten Fall flutet Wasser unbemerkt den Toilettenschacht, wenn beispielsweise "nur" die Überwurfmutter am Ventil beschädigt ist.
Fließt dagegen kein Tropfen Spülwasser mehr in die Kassettentoilette, obwohl an anderen Entnahmestellen im Reisemobil Wasser fließt, kann ebenfalls ein Austausch fällig sein. Da in diesem Fall aber möglicherweise auch nur die Spültaste defekt sein könnte, überprüft man deren Funktion besser, bevor man sich an den teureren Ventiltausch macht. Denn der Schalter hinter der Spülknopfeinheit kann vergleichsweise einfach getauscht werden und kostet nur knapp 16 Euro, das Magnetventil als Originalersatzteil schlägt dagegen mit 70 Euro zu Buche. Je nach Toilettenmodell sitzt das Ventil an einer anderen Stelle, bei manchen gut zugänglich, in unserem Fall gut versteckt. Wir zeigen den Austausch am Beispiel einer Thetford C200, bei der das Ventil vorn im Toilettenkörper sitzt. Um bei diesem Modell an das Ventil heranzukommen, sind einige Vorarbeiten nötig. So muss die Toiletteneinheit teilweise aus ihrer Einbaulage gelöst werden. Dazu müssen von unten über den Kassettenschacht die rundum verteilten zehn Schrauben an fünf Halteclips gelöst werden, die die Toilette an der Einbauöffnung fixieren. Erst danach lässt sich die Einheit von innen anheben und vorsichtig zur Seite drehen. In dieser Position kann man das defekte Magnetventil ausbauen und durch ein neues ersetzen.
Benötigtes Material
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Wasserpumpenzange
- Kleiner Spiegel (zum Finden/Ansetzen der Schrauben)
- Ersatz-Magnetventil für Thetford C200 (Originalersatzteil 23709, UVP 70,95 Euro)
- Optional: Taschenlampe
- Optional: Multimeter (falls Plus/Minus am Stecker nicht klar ist)
- Optional: Lappen (für Dichtigkeitskontrolle)
So funktioniert der Ventilausbau Schritt für Schritt
- Zunächst im Fahrzeug die Wasserpumpe ausschalten. Dann nach außen wechseln und die Toilettenkassette entnehmen.
- Im Toilettenschacht ist die Schüssel von unten mit Haltern fixiert. Durch Drehen der Schüssel kommt man auch an verdeckte Schrauben heran.
- Mit einem Spiegel die Schraubenpositionen im Kassettenschacht lokalisieren. Tipp: Vorher Foto machen, dann gelingt der Zusammenbau später wieder.
- Insgesamt zehn Schrauben der Kunststoffhalter lösen. Ist eine Schraube schlecht erreichbar, die Toilette von innen oben in bessere Position drehen.
- Insgesamt fünf Kunststoffhalter entnehmen. Am besten kennzeichnen, an welche Position sie und die jeweiligen Schrauben gehören.
- Nun ins Fahrzeuginnere wechseln. Oberes Teil der Toilette anheben und mit angeschlossenem Schlauch vorsichtig zur Seite drehen, ohne etwas zu knicken.
- Das Magnetventil sitzt vorne im Bereich der Zuleitung (blauer Schlauch).
- Als Erstes die Steckkontakte abziehen und die korrekte Polung für später merken.
- Ggf. die Halterung des grauen Schlauchs abschrauben, um besser ans Ventil zu kommen.
- Schlauch und Ventil ein Stück herausziehen und am grauen und blauen Schlauch jeweils die Schlauchschellen entfernen. Ggf. vorher Foto machen.
- Die Überwurfmutter mit einer Wasserpumpenzange vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn drehen. Defektes Ventil entnehmen.
So funktioniert der Einbau des neuen Ventils
Neues Ventil einsetzen. Schläuche bündig aufstecken, damit sie nicht abrutschen. Überwurfmutter anziehen und Schlauchschellen links und rechts vom Ventil befestigen. Stecker wieder aufstecken. Schlauch wieder korrekt ins Gehäuse legen und Schlauchhalterung anschrauben.
Funktionstest
Obere Toiletteneinheit nur lose auflegen. Kassette wieder einsetzen, damit beim Testen kein Wasser in den Schacht läuft. Wasserpumpe einschalten. Prüfen, ob Ventil geschlossen bleibt, wenn Spülknopf nicht betätigt wird. Spülknopf drücken und prüfen, ob Wasser wieder normal läuft und im Kassettenschacht alles trocken bleibt. Danach Toilette wieder korrekt positionieren. Nach außen zum Kassettenschacht wechseln und Schrauben und Kunststoffhalter wieder festschrauben. Kassette einsetzen. Innen prüfen, ob Toilette fest ist und sich drehen lässt.