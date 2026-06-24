Achtung Überflutungsgefahr! So tauschen Sie ein defektes Magnetventil der Kassettentoilette

Fließt nach der Winterpause kontinuierlich Spülwasser in die Toilettenschüssel, obwohl der Spülknopf nicht betätigt wird, ist meist das Magnetventil durch Frost beschädigt. Dieses Ventil steuert im Zulauf der Spülwasserleitung, ob Wasser in die Toilettenschüssel gelangt oder nicht. Bei normaler Funktion öffnet die Magnetspule das Ventil nur, wenn man den Spülknopf drückt. Nach einem Frostschaden schließt es dagegen nicht mehr zuverlässig und lässt bei aktiver Wasserpumpe laufend Spülwasser durch, das die Schüssel nach und nach füllt. Im schlimmsten Fall flutet Wasser unbemerkt den Toilettenschacht, wenn beispielsweise "nur" die Überwurfmutter am Ventil beschädigt ist.

Fließt dagegen kein Tropfen Spülwasser mehr in die Kassettentoilette, obwohl an anderen Entnahmestellen im Reisemobil Wasser fließt, kann ebenfalls ein Austausch fällig sein. Da in diesem Fall aber möglicherweise auch nur die Spültaste defekt sein könnte, überprüft man deren Funktion besser, bevor man sich an den teureren Ventiltausch macht. Denn der Schalter hinter der Spülknopfeinheit kann vergleichsweise einfach getauscht werden und kostet nur knapp 16 Euro, das Magnetventil als Originalersatzteil schlägt dagegen mit 70 Euro zu Buche. Je nach Toilettenmodell sitzt das Ventil an einer anderen Stelle, bei manchen gut zugänglich, in unserem Fall gut versteckt. Wir zeigen den Austausch am Beispiel einer Thetford C200, bei der das Ventil vorn im Toilettenkörper sitzt. Um bei diesem Modell an das Ventil heranzukommen, sind einige Vorarbeiten nötig. So muss die Toiletteneinheit teilweise aus ihrer Einbaulage gelöst werden. Dazu müssen von unten über den Kassettenschacht die rundum verteilten zehn Schrauben an fünf Halteclips gelöst werden, die die Toilette an der Einbauöffnung fixieren. Erst danach lässt sich die Einheit von innen anheben und vorsichtig zur Seite drehen. In dieser Position kann man das defekte Magnetventil ausbauen und durch ein neues ersetzen.