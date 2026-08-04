Campingurlaub in Übersee … am Chiemsee ‒ Badestrand, Bergpanorama und Bauernhof

Campingurlaub in Übersee klingt erst einmal nach tagelangen Schifffahrten nach Amerika oder Ozeanien. Doch tatsächlich müssen Camperinnen und Camper nicht ans andere Ende der Welt reisen, um ihren Bekannten vom Campingurlaub in "Übersee" zu erzählen – das südliche Bayern reicht bereits.

Genauer gesagt geht es um den Luftkurort Übersee am südlichen Ufer des Chiemsees, zwischen München und Salzburg. Hier können Sie einen entspannten und nach Belieben auch aktiven Urlaub in einer der schönsten Regionen des Landes verbringen. Bei den folgenden drei Stell- und Campingplätzen nähern wir uns stetig dem Ufer des Chiemsees, Platz 1 und 2 liegen direkt vor Übersee, Platz 3 dagegen direkt am Wasser. Für Durchreisende auf dem Weg nach Österreich, Italien oder auf den Balkan ist Übersee dank seiner Lage direkt an der A 8 übrigens ein perfekter Ort für Zwischenstopps.

Für Erholung im bildhübschen Alpenvorland sorgen die Strände und Liegewiesen direkt am Wasser. Für kulturelle Abwechslung und Kulinarik locken die Altstädte von Salzburg, Rosenheim und Wasserburg am Inn. Bei aktiven Urlauberinnen und Urlaubern ist vor allem der etwa 60 km lange Chiemsee-Radweg beliebt, der einmal um das "Bayerische Meer" herumführt. Unterwegs warten zahlreiche Cafés, Restaurants und Badestellen direkt am Wasser.

Wohnmobilstellplatz Steiner

Wohnmobilstellplatz Franz Steiner Das Bergpanorama direkt vom Stellplatz aus.



Unser erster Platz in Übersee liegt etwa 5 km südlich des Chiemsee auf dem Bauernhof der Betreiberfamilie Steiner. Auf den ca. 30 geschotterten Plätzen mit Alpenpanorama wird ein persönliches und familiäres Miteinander großgeschrieben. Camperinnen und Camper können den Bauernhof erkunden und die vielen Tiere beobachten, außerdem befindet sich hier ein Spielplatz, eine Liegewiese und ein Fußballfeld. Für einen Stellplatz ist die Ausstattung mit WCs und Duschen, V+E, Strom, Müllentsorgung und Brötchenservice außergewöhnlich umfangreich und verspricht so einen angenehmen Aufenthalt.

Dank der südlichen Lage des Platzes erreicht man die Chiemgauer Alpen, genauer gesagt das Achental, in nur wenigen Autominuten. Auf den fast 2.000 m hohen Gipfeln warten zahlreiche Wander- und Fahrradrouten mit traumhaften Ausblicken. In ähnlicher Entfernung gibt es einen Hochseilgarten für Kletterabenteuer in den Baumwipfeln und eine Sommerrodelbahn.

83236 Übersee (D) Wohnmobilstellplatz Steiner 89 Bewertungen 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Einige Bewertungen in der Stellplatz-Radar-App zeigen die freundliche Atmosphäre auf dem Platz:

Wir sind auf der Durchreise gewesen.Haben obwohl alles ausgebucht war vom Chef einen Notplatz bekommen der auch mit Strom war. Mega, danke dafür. Brötchenservice trotz Feiertag ab 8 Uhr hätte ich auch nicht gedacht. Die Betreiber sind sehr Nett. Im nächsten Urlaub wenn wir Richtung Italien fahren reservieren wir vorab und bleiben länger. Macht weiter so.

Wohnmobilstellplatz am Bauernhof Schmid

Stellplatz Schmid Ein Rasen für jeden Stellplatz sorgt für Campingplatz-Feeling.



Der zweite Platz dieser Liste befindet sich ebenfalls direkt an einem Bauernhof, auf dem neben den ca. 30 Reisemobilen noch Kühe, Pferde, Ziegen, Hasen und Katzen leben. Die Stellplätze sind geschottert, jedoch verfügt jeder über eine eigene kleine Wiese, über die Gäste ihre Markise aus kurbeln können. Es gibt außerdem Sanitäranlagen, Stromanschlüsse, WLAN sowie V+E.

Da der Platz nur einige Meter Luftlinie vom Wohnmobilstellplatz Steiner entfernt ist, unterscheidet sich das Freizeitangebot der Umgebung nicht wirklich. Geschickt ist, dass die beiden als Ausweichmöglichkeiten dienen, falls der jeweils andere voll belegt sein sollte.

83236 Übersee (D) Stellplatz am Bauernhof Schmid 58 Bewertungen 19,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Die eigenen Rasenflächen werden in der Stellplatz-Radar-App hoch gelobt:

Sehr nette / hilfsbereite Leute. Der Platz ist sehr gepflegt und schön angelegt….und der Rasen vorm Womo ist auch wirklich einer.. Lage = unglaublich schön und auf dem Land. Gerne wieder.

Chiemsee-Camping Rödlgries

Campingplatz Rödlgries Die Lage direkt am Chiemsee ist unschlagbar.



Der dritte und letzte Platz in Übersee liegt direkt am Chiemsee. Hier finden über 300 Camperinnen und Camper Platz, können den Strand mit Alpenpanorama genießen, und vor allem für Kinder gibt es ein umfangreiches Freizeitangebot: Neben dem klassischen Spielplatz etwa Trampoline, eine Hüpfburg, Volleyballfelder und vieles mehr. Ansonsten bleibt die Ausstattung eher klassisch, mit Sanitärhäusern, Ver- und Entsorgung, Gasflaschentausch sowie einem Restaurant mit regionaler Küche.

Ein besonderes Freizeitangebot direkt am Platz ist die Anlegestelle für Dampfschiffstouren über den Chiemsee. Damit schippern Sie gemütlich zur Frauen- und zur Herreninsel, die beide interessante Sehenswürdigkeiten bereithalten. Auf ersterer befindet sich die Benediktinerinnen-Abtei Frauenwörth, deren Klosteranlage sich mit einer Führung erkunden lässt. Von den Bewohnerinnen gefertigte Salben, Kerzen und Likören können Sie anschließend direkt im Klosterladen kaufen. Auf der Herreninsel wartet das märchenhafte Schloss Herrenchiemsee mit großen Gartenanlagen und einem Museum voller Kunst und Prunk aus dem Leben Ludwig des II..

83236 Übersee (D) Wohnmobilstellplatz Steiner 89 Bewertungen 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Laut einer Rezension aus unserer Stellplatz-Radar-App kommt diese traumhafte Lage und gute Ausstattung jedoch mit einem Manko:

Der Platz ist eigentlich sehr schön, Strom, Wasser, Abwasser am Platz. Sanitäranlagen sehr sauber und gut. Warum nur 2 Sterne: Der Platz ist einfach zu teuer in der Vorsaison (16.04.26). Wir haben mit 2 Personen und WoMo 48€ bezahlt. Strom muss extra bezahlt werden. Allein für die Bereitstellung eines Stromanschlusses werden 1,5 € berechnet. WLAN muss ebenfalls extra gebucht und bezahlt werden.

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Sollten Sie tatsächlich mal weiter als ins bayerische Übersee wollen, gibt es dazu hier alle wichtigen Informationen: