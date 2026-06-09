Wohnmobil auf LED umrüsten: OSRAM NIGHT BREAKER LED

Egal wie gut man die Reise plant, gelegentlich findet man sich nachts mit seinem Fahrzeug auf unbekannten Straßen wieder. Eine möglichst gute Ausleuchtung der Route und Umgebung mithilfe neuester LED-Technologie macht solche spontanen Nachtfahrten nicht nur angenehmer, sondern auch deutlich sicherer. Denn nicht nur in der dunklen Jahreszeit, sondern auch im Sommer – etwa bei Gewitter, Starkregen, in der Dämmerung oder auf unbeleuchteten Landstraßen – ist es wichtig, die Sichtverhältnisse und die eigene Sicherheit im Blick zu behalten. Damit Ihre Wohnmobilscheinwerfer Sie auch bei wechselnden Bedingungen zuverlässig durch Dunkelheit, Nebel und Regen führen und Sie sicher ans Ziel kommen, lohnt sich ein Blick auf moderne Lichttechnik. Die Umrüstung von Autoscheinwerfern auf LED-Technologie erfreut sich demnach immer größerer Beliebtheit.

LED-Lampen bieten zahlreiche Vorteile gegenüber traditionellen Halogenlampen, sowohl in Bezug auf Leistung als auch auf Effizienz. Die OSRAM NIGHT BREAKER® LED Produktfamilie – zu der auch die NIGHT BREAKER® LED SPEED als neueste Generation der preisgekrönten LED-Nachrüstlampen gehört – ist als Ersatz für die am häufigsten nachgefragten H4- und H7-Lampen und -Sockel konzipiert und damit auch für eine Vielzahl von Campingfahrzeugen geeignet.

Die neueste Generation der NIGHT BREAKER LED SPEED überzeugt im Vergleich zu vorangegangenen Modellen durch ihre identische 1:1 Bauweise zu vergleichbaren Halogenlampen. Das Top-Produkt von OSRAM kann dadurch noch schneller in Wohnmobile eingebaut werden und benötigt in den meisten Fällen nicht einmal zusätzliches Zubehör.

Und das Update kann sich sehen lassen: Die neue Austauschlampe hat eine bis zu 450 Prozent höhere Helligkeit, eine um 50 Prozent reduzierte Blendung², eine bis zu sechsmal längere Lebensdauer und verbraucht 60 Prozent weniger Energie¹.

1 Im Vergleich zu traditionellen Halogenlampen.

2 Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112, während die Blendung die zulässigen Maximalwerte um bis zu 50 % unterschreitet.

Vorteile von LED-Lampen gegenüber Halogenlampen

OSRAM Lichtverhältnisse im Vergleich: links Halogen - rechts LED.



Höhere Lichtausbeute: LED-Lampen verfügen über eine höhere Leuchtdichte und haben eine höhere Farbtemperatur als Halogenlampen. Dies verbessert die Sicht bei Nacht und bei schlechten Wetterbedingungen erheblich. Längere Lebensdauer: LEDs haben eine deutlich längere Lebensdauer. Während eine Halogenlampe etwa 500 bis 1.000 Stunden hält, haben LED-Lampen im Vergleich eine bis zu 6x längere Lebensdauer im Vergleich zu traditionellen Halogenlampen. Energieeffizienz: LEDs sind wesentlich energieeffizienter. Sie verbrauchen weniger Strom, was zu einem geringeren Verbrauch und einer niedrigeren Wärmebelastung des Scheinwerfers führt. Was ist beim Umbau zu beachten?

Osram Die OSRAM NIGHT BREAKER® LED Produktfamilie.​



Kompatibilität: Bevor Sie Ihre Scheinwerfer auf LED umrüsten, sollten Sie sicherstellen, dass die neuen Lampen mit Ihrem Fahrzeugmodell kompatibel und dafür zugelassen sind. OSRAM, die Nr. 1 in der Automobilbeleuchtung, hat die NIGHT BREAKER® LED völlig neu entwickelt und in Zusammenarbeit mit dem TÜV-Süd auf Herz und Nieren getestet. Sie ist vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) für viele Scheinwerfer- und Fahrzeugtypen zugelassen, darunter auch für nahezu alle Basisfahrzeuge von Campingmobilen.

Hier geht es zur Kompatibilitätsliste: www.osram.de/ledcheck

Warnleuchtenpflicht beachten Gute Sicht nach vorn ist das eine – im Fall einer Panne oder eines Stopps am Fahrbahnrand zählt aber genauso, dass andere Sie rechtzeitig erkennen. Eine kompakte Lösung dafür ist die OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential: Sie erzeugt ein auffälliges LED-Warnsignal und kann so dazu beitragen, das Fahrzeug und die Situation schneller sichtbar zu machen.

Wichtig zu wissen: Für Fahrzeuge über 3,5 t gilt in Deutschland eine Mitführungspflicht für eine entsprechende Warnleuchte (gemäß §53a TA19 StVZO). Doch auch bei leichteren Wohnmobilen ist eine zusätzliche Warnleuchte eine sinnvolle Ergänzung zur klassischen Absicherung – gerade bei schlechten Sichtverhältnissen oder unübersichtlichen Standorten.

Damit gilt unterwegs: Licht-Upgrade und Notfall-Absicherung am besten zusammen denken – für mehr Sicherheit und ein gutes Gefühl auf jeder Etappe.