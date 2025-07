Ist ein AL-KO Tiefrahmen-Chassis besser für Wohnmobile?

Wer ein Wohnmobil kauft, schaut oft auf Grundriss, Ausstattung und Optik – dabei entscheidet das unsichtbare Fundament maßgeblich über Komfort und Nutzwert. Die Rede ist vom Chassis des Fahrzeugs, das die Rahmen- und Einstiegshöhe, das Gewicht, die Achskonfiguration, den Einbau der Bordtechnik und das Gewicht mitbestimmt.

Verglichen mit den Standard-Fahrgestellen von Basisfahrzeugen wie dem Fiat Ducato bieten Tiefrahmen-Chassis dabei oft Vorteile. Sie sind leichter und verschaffen den Wohnmobilherstellern mehr konstruktive Flexibilität. Deshalb haben sich vor allem die Modelle des Fahrwerkspezialisten AL-KO bei höherwertigen Wohnmobilen etabliert. Aber was genau macht das AL-KO Motor Chassis (AMC) und das AL-KO AMC Vario Space besser als andere? Ein Vergleich mit Praxisausblick gibt Aufschluss darüber.

Was steckt hinter AL-KO AMC und AMC Vario Space? AL-KO bietet mit dem AMC eine Leichtbau-Alternative zum serienmäßigen Rahmen von Fiat Ducato und Co. Das Tiefrahmen-Chassis besteht aus verzinkten C-Stahlprofilen und liegt etwa 22 cm tiefer als der Original-Leiterrahmen der meisten Basisfahrzeuge. AL-KO arbeitet mit Einzelradaufhängungen. Der Radstand ist also flexibel anpassbar und Wohnmobile können sogar mit Tandembereifung im Heck konstruiert werden.

Andre Becker Photography Das AL-KO AMC besteht aus verzinkten C-Stahlprofilen und liegt etwa 22 cm tiefer als der Original-Leiterrahmen der meisten Basisfahrzeuge.



Das AMC Vario Space geht noch einen Schritt weiter: Es senkt den Rahmen um zusätzliche 90 mm ab – das bedeutet tieferer Schwerpunkt und eine niedrigere Einstiegshöhe. Technisch übernimmt es das Grundprinzip des AMC-Chassis, doch der Zugewinn an Komfort und Aerodynamik ist in der Praxis deutlich spürbar.

Leichtbau plus Tieferlegung ergibt mehr Spielraum Ein entscheidender Vorteil des AMC-Systems ist das geringere Eigengewicht. Beim Fahrgestell eines Wohnmobils kann generell viel Gewicht eingespart werden. Am effektivsten gelingt das, wenn Aufbau und Chassis als Ganzes betrachtet werden und die Komponenten aufeinander abgestimmt sind. So können etwa Verstärkungen, je nach Erfordernis, entweder im Aufbau oder im Fahrgestell angebracht werden – und nicht etwa unnötigerweise doppelt. AL-KO integriert zum Beispiel Traversen oder Ausleger, die später Tanks oder Staufächer tragen sollen, gleich mit in die Rahmenkonstruktion.

Alko AL-KO integriert Traversen oder Ausleger, die später Tanks oder Staufächer tragen sollen, gleich mit in die Rahmenkonstruktion.



In der Anpassung der Chassisstruktur an die angestrebte Gesamtmasse des Fahrzeugs liegt ebenfalls Potenzial für Gewichtseinsparungen, etwa im Bezug auf Materialstärken, Rahmenhöhen und -längen sowie die Ausführung von Leichtbaulochungen. AL-KO schafft es dadurch bei seinem AMC, bei einem vier Meter langen Rahmen in der 3,5-Tonnen-Variante rund 14 kg gegenüber der 4,5-Tonnen-Version einzusparen. 8 kg entfallen dabei auf die Rahmenlängsträger, 6 kg auf die Achskonstruktion. Um das Gewicht des AL-KO AMC möglichst gering zu halten, werden manche Streben nur bei Bedarf eingesetzt. Bestimmte Rahmenteile am Heck kommen etwa nur dann zum Einsatz, wenn eine Anhängekupplung vorgesehen ist. Die Maßnahmen zahlen sich aus: Im Vergleich zum Originalrahmen des Fiat Ducato ist das AMC-Chassis 30 bis 40 Kilogramm leichter, das bedeutet mehr Zuladung für Urlaubsausrüstung, Sportgeräte oder Wassertanks.

Beim Vario Space kommt ein weiterer Effekt hinzu: Durch die tiefere Lage lassen sich Technikkomponenten platzsparend im Unterboden verbauen. Der Gewinn an Stauraum ist besonders bei Teilintegrierten mit flachem Heck oder Integrierten mit Heckgarage spürbar.

Mehr Fahrkomfort durch tiefen Schwerpunkt und Einzelradaufhängung Während der Fiat-Rahmen auf eine Starrachse setzt, fährt das AMC-Chassis mit Einzelradaufhängung. Spurweite und Radstand können in feinen Abstufungen an den Aufbau und dessen Gewichtsverteilung angepasst werden. Außerdem montiert AL-KO Drehstabfedern, die unabhängig voneinander arbeiten. Im Zusammenspiel reduzieren die Einzelkomponenten Nickbewegungen bei Bodenwellen und verbessern die Kurvenstabilität – besonders bei Fahrzeugen über 7 Metern Länge. Mit dem Tiefrahmen wandert der Schwerpunkt ein Stück nach unten, was ebenfalls die Fahrstabilität erhöht. Noch stärker fällt der Unterschied bei Seitenwind oder bei kurvenreicher Strecke auf: Durch den tieferen Schwerpunkt des AMC, und beim Vario Space erst recht, fährt sich das Reisemobil deutlich souveräner – auch ohne Luftfederung.

Tiefer Einstieg, Doppelboden, mehr Stauraum Im Campingalltag zeigt sich der Unterschied beim Einstieg. Während bei Standard-Chassis von Fiat und Co oft Innenstufen nötig sind, reicht beim AMC meist eine integrierte Trittstufe außen. Das Vario-Space-Chassis macht es noch bequemer: Mit dem tiefsten Einstieg im Marktsegment wird das Mobil seniorenfreundlich – ohne Kompromisse beim Bodenaufbau.

I. Pompe Tiefrahmen-Chassis sind die optimale Basis für integrierte Doppelböden.



Tiefrahmen-Chassis wie das AL-KO AMC oder AMC Vario Space sind die optimale Basis für integrierte Doppelböden. Die dienen nicht nur als zusätzlicher Stauraum, sondern vor allem als geschützter Technikbereich. Hier lassen sich Frisch- und Abwassertanks, Bordbatterien, Heizungsanlagen sowie Elektrotechnik wie Wechselrichter und Ladegeräte sicher und frostgeschützt unterbringen. Der Vorteil: Diese Komponenten nehmen keinen Platz im Innenraum weg, sind oft besser zugänglich und profitieren vom temperierten Klima zwischen Außen- und Wohnraumboden – was besonders bei Wintercamping wichtig ist. Zudem ermöglicht der Doppelboden durchgängige, stufenlose Böden im Aufbau, was Komfort und Barrierefreiheit deutlich verbessert.

Für wen lohnt sich welches Chassis? Wer häufig unterwegs ist, lange Reisen plant oder ein schweres Fahrzeug fährt, profitiert vom AL-KO AMC oder AMC Vario Space spürbar. Wer Fahrkomfort, Nutzlast oder Stauraum priorisiert, sollte das AMC nicht nur als Option, sondern als zentrales Kaufkriterium betrachten. Das Ganze ist dann allerdings schon deutlich teurer als das Standard-Chassis.

Für Einsteiger oder Wenigfahrer mögen die Standard-Chassis ausreichen – sie sind günstiger und brauchen keine besonderen Anpassungen.