Kühlbox packen, reinigen, pflegen: So holen Sie das Maximum aus Ihrer Camping-Kühlbox

Auch die beste Kompressor-Kühlbox kann nicht zaubern, zumindest nicht, wenn Sie sie falsch packen oder nie reinigen. Wer clever einräumt, spart Strom und hält Lebensmittel länger frisch. Wer sie regelmäßig pflegt, hat jahrzehntelang Freude an seiner Kühlbox fürs Camping. Unsere Tipps für den Umgang mit der Kühlbox – von der Vorbereitung, über die Reinigung bis zur Einlagerung.
Camping-Kühlbox richtig packen: Strom sparen, Frische maximieren
Bei aktiven Camping-Kühlboxen funktioniert das Thema Packen anders als bei der klassischen Kühlbox mit Kühlakkus. Kompressor-, Absorber- oder thermoeletrisches Element kühlen kontinuierlich nach. Entscheidend ist daher nicht, wie Sie Kälte bewahren, sondern wie Sie möglichst wenig Energie verschwenden. Das ...