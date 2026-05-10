Kühlbox packen, reinigen, pflegen: So holen Sie das Maximum aus Ihrer Camping-Kühlbox

Auch die beste Kompressor-Kühlbox kann nicht zaubern, zumindest nicht, wenn Sie sie falsch packen oder nie reinigen. Wer clever einräumt, spart Strom und hält Lebensmittel länger frisch. Wer sie regelmäßig pflegt, hat jahrzehntelang Freude an seiner Kühlbox fürs Camping. Unsere Tipps für den Umgang mit der Kühlbox – von der Vorbereitung, über die Reinigung bis zur Einlagerung.