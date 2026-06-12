Mehr Panorama und mehr Zuladung: Der Adria Coral Supreme 670 SL (2027)

Adria setzt beim Coral 2027 genau dort an, wo auch bei Gebäuden aus einer funktionlen Wohnung ein elegantes Atelier wird: mehr Licht und Luft durch große Panoramaöffnungen und mehr Spielraum bei Gewicht/Zuladung – plus ein Technikpaket, das Autarkie einfacher macht.

Adria Coral Supreme 670 SL: Mehr Licht, weniger Gewicht Der Adria Coral Supreme 670 SL ist 7,40 Meter lang, 2,30 Meter breit, hat hinten Einzelbetten, davor ein Raumbad. Vorne leigt der klassische Wohlfühlbereich mit L-Sitzgruppe, Hocker auf der Beifahrerseite und drehbaren Fahrersitzen. Die Küchenzeile schließt auf der Fahrerseite direkt an die Sitzgruppe an. Preislich startet das Foto-Modell bei 95.390 Euro Grundpreis.

Das Wohnmobil zeigt Adrias 2027er-Strategie in einem Fahrzeug. Eine der zwei wichtigsten Neuerungen spürt man sofort, sobald man einsteigt: mehr Panoramablick. Beim Coral sitzen künftig Panoramafenster über Wohnbereich und Fahrerhaus serienmäßig. Beide lassen sich öffnen. Das bringt nicht nur Licht, sondern echte Querlüftung, wenn’s im Sommer warm wird.

Parallel zieht Adria beim Gewicht die Schrauben an: Der Coral wird zur Saison 2027 bis zu 58 Kilogramm leichter. Das ist die zweite wichtigste Neuerung. Denn für den Campingalltag heißt das ganz konkret: mehr Zuladung für Fahrräder, Stühle oder einfach entspannter reisen.

Auch außen wirkt der 2027er Coral erwachsener: neue Fronthaube und Positionsleuchten, sauberere Übergänge zum Fahrerhaus, modernisierte Grafik. In der Ausstattung Supreme setzen die Modelle zusätzlich auf LED-Heckleuchten mit dunkler Optik und durchgehender Blende. Innen gibt’s viele Komfort-Details: 142-Liter-Kompressorkühlschrank, mehr Steckdosen und USB (A/C), beheizbare Abwassertanks und zwei ISOFIX.

Neue Ausstattungslinien, und autarke Technik Adria teilt zur Saison 2027 alle Baureihen in zwei klarere Linien: Select als funktional und preislich attraktiver Einstieg mit moderner Serienausstattung, Supreme als höher positionierte Variante mit mehr Komfort-, Design- und Technikumfang. Dieses Select/Supreme-Prinzip zieht sich durch die Wohnmobile-Reihen Adria Coral, Adria Matrix und Adria Sonic und soll die Wahl vereinfachen: erst Baureihe aussuchen, dann Ausstattungslinie entscheiden, anschließend Grundriss passend bestellen.

Dieselheizungen gehören 2027 serienmäßig in die Baureihen Coral und Matrix. In der Supreme-Ausstattung arbeitet eine Alde-Dieselheizung, die den Gasbedarf reduziert; ein Fach für zwei 5-kg-Flaschen bleibt trotzdem an Bord. Dazu kommen 100 Ah Lithium-Batterie und DC/DC-Ladebooster ab Werk – eine Kombi, die schneller lädt, mehr nutzbare Energie liefert und gleichzeitig Gewicht spart. Optional lässt sich das mit Solarmodulen ausbauen.

Preise und weitere Wohnmobil-Neuerungen Bei den Preisen ordnet Adria neu:

Adria Coral Select ab 73.190 Euro

Adria Matrix Select ab 74.290 Euro

Adria Sonic Select ab 92.290 Euro

Adria Supersonic ab 156.090 Euro

Neu: Zum Caravan Salon Düsseldorf kommen Coral und Matrix als Supreme MB auf Mercedes-Basis – ab 122.690 bzw. 123.590 Euro. Fast alle Neuerungen beim Coral gibt's auch für den Adria Matrix. In der Matrix-Baureihe wird zusätzlich das Hubbett optimiert: die neue Konstruktion sorgt für einen schnelleren Umbau und eine durchgehende Matratze für mehr Schlafkomfort. der Matrix Supreme bekommt außerdem eine aufgewertete Hubbettverkleidung und erweiterte Ambientelicht-Funktionen.

Der Adria Sonic Select wird rund 50 kg leichter und bekommt Dieselheizung + 100-Ah-Lithium serienmäßig.