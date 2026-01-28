E-Auto auf dem Campingplatz laden? Diese 7 deutschen Plätze machen es vor

Für Camperinnen und Camper, die mit einem E‑Auto plus Wohnwagen, spricht: einem elektrischen Caravan‑Gespann, unterwegs sind, gelten besondere Herausforderungen beim Laden: Die klassischen Landstrom‑Anschlüsse an Parzellen, die für Kühlschrank, Licht und Wasserheber gedacht sind, sind nicht dafür ausgelegt, ein E‑Auto aufzuladen. Würde man das tun, wäre das Campingplatz‑Netz überlastet – mit Ausfällen oder teuren Netzproblemen zur Folge.

Deshalb rüsten immer mehr Plätze mit echten Ladestationen für Elektroautos auf – also separaten Wallboxen oder Typ‑2‑/CCS‑Säulen, die unabhängig vom normalen Parzellenstrom betrieben werden. Dort kann das E-Fahrzeug über Nacht laden, während die Camping-Crew gemütlich im Wohnwagen schläft. Am nächsten Morgen ist der Akku voll und der Pkw vollgeladen für Ortserkundungen.

7 Campingplätze mit E-Ladesäulen In der promobil Stellplatz-Radar-App können Betreibende von Campingplätzen angeben, ob sie eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge auf ihrem Platz bieten. Wir haben aus diesen Daten die Campingplätze mit den besten Bewertungen herausgefiltert und stellen Sie Ihnen hier vor. Ob Sie den gesamten Urlaub auf diesen Campingplätzen verbringen oder als Zwischenstation einplanen, diese Plätze ermöglichen entspanntes Reisen mit dem E-Gespann.

1. Campingplatz am Marktler Badesee (Bayern)

84533 Marktl (D) Campingplatz am Marktler Badesee 14 Bewertungen 31,00 EUR/Nacht

Der Campingplatz am Marktler Badesee liegt in Bayern in der Nähe der österreichischen Grenze. Er ist mit seinen 25 Parzellen relativ klein, was ihn umso besonderer macht. Direkt an einem Badesee gelegen, bietet er Stellflächen direkt im Grünen mit Stromversorgung. Die separaten Wallboxen machen ihn attraktiv für Gespanne mit E-Zugwagen.

Besucherinnen und Besucher loben die schöne Lage, die nette Betreiberfamilie und die sauberen Sanitäranlagen.

2. Camping an der Rudelsburg (Sachsen-Anhalt)

06628 Naumburg (Saale) (D) Camping an der Rudelsburg 5 Bewertungen 37,50 EUR/Nacht

In Bad Kösen an der Saale, zwischen Erfurt und Leipzig, liegt der Camping an der Rudelsburg. Der Platz mit 120 Parzellen ist naturbelassen, und hohe Bäume spenden Schatten an heißen Tagen. Die Saale lädt zum Wasserport ein. Die Ladestation liegt zentral, der Boden ist befestigt.

Positiv bewerten Campende die Pflege des Platzes.

3. Camping-Haus-Seeblick (Bayern)

92431 Neunburg (D) Camping-Haus-Seeblick 10 Bewertungen 21,00 EUR/Nacht

Terrassierte Parzellen mit Blick auf den Eixendorfer See bietet der Camping-Haus-Seeblick im Oberpfälzer Wald. Eine E-Ladesäule gibt es auf den Parkplätzen am Eingang.

Gelobt werden die tolle Aussicht, die Sauberkeit und die Freundlichkeit der Betreibenden.

4. Campingplatz Paulfeld (Thüringen)

99887 Georgenthal (D) Campingplatz Paulfeld 6 Bewertungen 45,00 EUR/Nacht

Im Thüringer Wald zwischen Ilmenau, Gotha und Bad Salzungen, liegt der Campingplatz Paulfeld. Neben einem Naturbadeteich direkt am Platz gibt es noch einen weiteren speziell für Angel-Fans. Gegen eine Gebühr können Sie hier Ihr E-Auto laden. Alternativ können Sie für Ausflüge den platz-eigenen Opel Corsa in der Elektroversion mieten.

Camperinnen und Camper loben die ruhige Lage und die vielen Attraktionen, unter anderem die Alpakas auf dem Platz.

5. Campingplatz Flüggerteich (Fehmarn)

23769 Fehmarn (D) Campingplatz Flüggerteich 9 Bewertungen 31,00 EUR/Nacht

Der Campingplatz Flüggerteich ist ein familiär geführter Platz an der Westküste auf Fehmarn. Nur 300 Meter vom Naturstrand entfernt ist der Platz mit 44 Parzellen eher überschaubar. Zwei Ladestationen mit einer Leistung von 22 kW stehen auf dem Platz zur Verfügung.

Gäste zeigen sich begeistert von der ruhigen und schönen Lage des Campingplatzes Flüggerteich.

6. Campingpark Lug ins Land (Baden-Württemberg)

79415 Bad Bellingen (D) Campingpark Lug ins Land 15 Bewertungen 41,00 EUR/Nacht

Im Süden des Schwarzwalds liegt der Campingplatz Lug ins Land. Der Platz im Grünen wartet mit Pool, Beachvolleyballfeld und Ladesäulen für E-Autos auf. Außerdem können Gäste auch zwei Elektroautos mieten, um die Gegend zu erkunden. Laden kostet 0,70 Euro pro kW/h.

Zufrieden zeigen sich Camperinnen und Camper mit der ruhigen Lage und der Ausstattung des Platzes. Ganz idyllisch liegt der Platz direkt an einem Badesee inklusive Sandstrand.

7. Emsland-Camp (Niedersachsen)

49733 Haren/Ems (D) Emsland-Camp 90 Bewertungen 39,00 EUR/Nacht

Das Emsland-Camp liegt in der Stadt Haren (Ems), nur wenige Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Am Platz gibt es neben Spa, Fitness, Friseursalon, Spielplatz, Hüpfburg und Badesee, fünf Ladestationen mit jeweils 22 kW Leistung.

Gäste loben die Lage des Platzes und die großzügigen Wohnmobilstellplätze vor der Schranke.