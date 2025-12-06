Neuer Reisemobilstellplatz in Roßhaupten mit Alpenblick und Seenähe im Allgäu

Morgens aufwachen mit Blick auf die Allgäuer Hügel, tagsüber die Seenlandschaft erkunden und abends im Ort einkehren – der neue Reisemobilstellplatz in Roßhaupten macht genau das möglich. Für Campende – vor allem Paare – die Natur lieben, aktiv sein wollen und Wert auf Komfort legen, ist dieser Platz im südlichen Allgäu ein echter Geheimtipp.

Stellplatz mit Komfort und Weitblick Am Rand der Gemeinde Roßhaupten liegt der Stellplatz "Camping Miller" – ruhig, aber bestens angebunden. Er bietet Platz für 20 Mobile, verteilt auf geschotterte, asphaltierte oder mit Rasengitter befestigte Parzellen. Stromanschlüsse, Entsorgung, Frischwasserstation und ein WC sind inklusive, ebenso wie eine bequeme Bezahlung am Automaten, über den man 24 Stunden ein- und auschecken kann.

Dank Beleuchtung, ÖPNV-Anbindung und fußläufiger Nähe zur Altstadt eignet sich der Platz ideal als Basislager – nicht nur im Sommer, sondern ganzjährig. Direkt am Platz gibt es einen Fahrrad- und E-Bike-Verleih oder Verkaufsautomaten mit regionalen Produkten.

Roßhaupten: Klein, fein und entspannt Roßhaupten liegt nur ein wenig nördlich vom Forggensee, auf einer sonnigen Anhöhe mit Blick auf die Alpen. Im Ortskern erwarten Gäste regionale Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten und ein Hauch bayerischer Gemütlichkeit.

Die Gemeinde ist Teil der Urlaubsregion "Südliches Allgäu" und punktet mit sehr gepflegten Wander- und Radwagen und guter touristischer Infrastruktur. Hier beginnt der Urlaub direkt vor der Tür.

Naturerlebnisse im südlichen Allgäu Wandern, Radfahren, Spazierengehen – das Wegenetz rund um Roßhaupten ist vielseitig und bestens ausgeschildert. Ob Genussrunde am Forggensee oder sportliche Etappe im Voralpenland: Hier finden Paare für jedes Niveau die passende Strecke.

Seen wie der Forggensee, Hopfensee oder Bannwaldsee laden im Sommer zu Spaziergängen, zum Baden oder Stand-up-Paddeln ein. Im Winter verwandeln sich die umliegenden Hügel in verschneite Wanderwelten – mit Schneeschuh oder zu Fuß. Die Skigebiete des südlichen Allgäu sind ebenfalls gut erreichbar.

Wer kulturell interessiert ist, erreicht mit dem Rad Highlights wie Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau oder den Stadtkern von Füssen im Süden des Forggensee.

Warum dieser Stellplatz für Paare ideal ist Die Kombination aus Naturzugang, technischer Ausstattung und ruhiger Lage macht den Stellplatz zu einem Wohlfühlort. Paare finden hier Entschleunigung – und zugleich genug Angebote für aktive Erlebnisse.

Kurze Wege, einfache Bezahlung, kein unnötiger Schnickschnack – dafür umso mehr Raum für Ausflüge und echte Erholung. Besonders reizvoll: Der Platz ist zu jeder Jahreszeit attraktiv – sei es für sommerliche Radtouren oder Winterwanderungen mit Alpenblick.

Stellplatz "Camping Miller" Roßhaupten im Überblick Der Stellplatz ist gut ausgebaut und asphaltiert mit Schotter oder Rasengitter an den Parzellen.

Zentrum Roßhauptens zu Fuß erreichbar

ÖPNV-Anschluss in der Nähe

Preis pro Nacht inklusive zwei erwachsener Personen – 19,50 Euro + 1,20 Euro Kurtaxe pro Person

Strom: 85 Cent/kWh, Wasser: 10 Cent/10 Ltr., Dusche: 3 Euro

Hund: 2 Euro

Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC

24/7-Bezahlautomat

WC im Übernachtungspreis enthalten

Ganzjährig nutzbar

87672 Roßhaupten (D) Reisemobilstellplatz Miller in Roßhaupten 1 Bewertung 19,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Am Platz: Fahrrad- und E-Bike-Verleih, Verkaufsautomaten mit regionalen Produkten.

In der Nähe: Altstadt, Brauerei, Freizeitpark, Badesee, Naturschutzgebiet, Park, ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege, Langlaufloipe, Reiten, Skilift.