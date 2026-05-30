Sunlight Cliff 540 Vanlife im Test: Lounge statt Heckbett

Der typische 540er-Ducato hat ein Querbett im Heck. Dass es auch anders geht, beweist der Sunlight Cliff 540 Vanlife mit Hecksitzgruppe und Hauptbett im Aufstelldach. Der ungewöhnliche Grundriss kombiniert Wohnraum unten mit Schlafbereich oben und richtet sich klar an Paare oder Alleinreisende, die viel unterwegs sind und den Van auch als mobilen Arbeitsplatz nutzen möchten.