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Sunlight Cliff 540 Vanlife im Test: Lounge statt Heckbett

Neues Wohnkonzept für Vanlife-Fans
Sunlight Cliff 540 Vanlife im Test

Der Sunlight Cliff 540 Vanlife bricht mit klassischen Kastenwagen-Konzepten und setzt auf Wohnkomfort statt Heckgarage.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.05.2026
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Der typische 540er-Ducato hat ein Querbett im Heck. Dass es auch anders geht, beweist der Sunlight Cliff 540 Vanlife mit Hecksitzgruppe und Hauptbett im Aufstelldach. Der ungewöhnliche Grundriss kombiniert Wohnraum unten mit Schlafbereich oben und richtet sich klar an Paare oder Alleinreisende, die viel unterwegs sind und den Van auch als mobilen Arbeitsplatz nutzen möchten.

Trennwand zum Fahrerhaus, feste Treppe ins Aufstelldach und eine großzügige Hecksitzgruppe machen den Sunlight zum Exoten in der 540er-Klasse. Die Einsteiger-Marke der Hymer-Gruppe verpasst ihm deshalb den Namenszusatz "Vanlife". Der Fokus liegt auf einem offenen Wohngefühl mit viel Aufenthaltsqualität im Heck.

Im Gegensatz zu klassischen Campingbussen verzichtet der Sunlight ...

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