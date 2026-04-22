Nudelwasser im Wohnmobil-Abfluss: Fatale Folgen für Ihren Abwassertank

Nudelwasser in den Abfluss – ja oder nein? Kaum ein Thema wird in Camper-Foren und am Stammtisch so kontrovers diskutiert. Die einen kippen es bedenkenlos über die Küchenspüle in den Grauwassertank, die anderen warnen vor verstopften Tanks und üblem Gestank. Wer hat recht? Wir klären auf, was im Abwassertank wirklich passiert – und was das Nudelwasser anrichten kann.

Was im Abwassertank passiert Beim Kochen löst sich Stärke aus der Pasta und bleibt im Wasser. Landet dieses Wasser im Abwassertank, setzt sich die Stärke an den Tankwänden und in den Schläuchen ab. Dort bildet sich ein klebriger Belag – der ideale Nährboden für Bakterien.

Das Ergebnis: Biofilm. Eine schleimige Schicht, die sich nur schwer entfernen lässt, kontinuierlich weiterwächst und übel riecht.

Wenn der Siphon versagt Der Siphon unter dem Spülbecken soll eigentlich verhindern, dass Gerüche aus dem Tank in den Wohnraum steigen. Das Prinzip: Eine kleine Wassermenge im gebogenen Rohr bildet eine Barriere.

Im Wohnmobil funktioniert das oft nur eingeschränkt:

Flache Siphons – platzsparend eingebaut, mit wenig Wasservolumen

– platzsparend eingebaut, mit wenig Wasservolumen Erschütterungen beim Fahren – das Wasser wird herausgerüttelt

– das Wasser wird herausgerüttelt Austrocknung bei längerem Stehen – die Barriere verschwindet Ist der Geruchsverschluss weg und hat sich im Tank Biofilm gebildet, riecht es im Wohnmobil unangenehm. Diesen Geruch werden Sie nicht so schnell wieder los.

Diese Flüssigkeiten gehören nicht in den Abfluss Nudelwasser ist nicht die einzige Flüssigkeit, die im Abwassertank Probleme verursacht:

Reis- und Kartoffelwasser – ebenfalls stärkehaltig

– ebenfalls stärkehaltig Fette und Speiseöle – verklumpen bei Abkühlung und verstopfen Leitungen

– verklumpen bei Abkühlung und verstopfen Leitungen Milch und Milchprodukte – bilden besonders schnell geruchsintensive Bakterien

– bilden besonders schnell geruchsintensive Bakterien Kaffee- und Teesatz – setzt sich ab und verstopft das Ablassventil

– setzt sich ab und verstopft das Ablassventil Eier-Kochwasser – Schwefelverbindungen führen zu fauligem Geruch

– Schwefelverbindungen führen zu fauligem Geruch Suppen- und Soßenreste – Kombination aus Fett und organischen Resten fördert Biofilm

– Kombination aus Fett und organischen Resten fördert Biofilm Fruchtsäfte mit Fruchtfleisch – vergären im Tank

– vergären im Tank Blut (z.B. aus Menstruationstasse oder Blutflecken aus Kleidung) – organisches Material düngt den Biofilm

Wohin mit dem Nudelwasser? Zwei einfache Möglichkeiten:

Auf dem Campingplatz entsorgen: Nudelwasser in einem Behälter auffangen und in den Ausguss der Entsorgungsstation kippen. Die dortige Kanalisation ist dafür ausgelegt. Direkt in die Entsorgung: Beim nächsten Gang zur Ver- und Entsorgung das Nudelwasser mitnehmen und dort in den Abfluss gießen. Bzw.: falls Sie einen Abfluss auf Ihrer Parzelle haben, dort entsorgen. So bleibt der Abwassertank sauber Nur Spül- und Duschwasser in den Tank leiten

Essensreste vorher abwischen oder in den Müll geben

Tank regelmäßig vollständig entleeren

Gelegentlich mit klarem Wasser nachspülen

Bei Bedarf Tankreiniger verwenden Wenn es schon zu spät ist: Tankreinigung Hat sich bereits Biofilm im Abwassertank gebildet, hilft nur eine gründliche Reinigung. Neben lästigem Kalk ist es vor allem der Biofilm, den es aus der Wasseranlage zu entfernen gilt – denn genau in diesem fühlen sich gesundheitsgefährdende Bakterien pudelwohl. Mit der Zeit bildet sich eine schleimige Schicht an den Tankwänden sowie Verfärbungen in den Leitungen.

Das Problem: Der Biofilm schützt seine "Bewohner" vor äußeren Einflüssen wie Temperaturschwankungen und Chemikalien. Viele Reiniger prallen am Biofilm ab, anstatt in ihn einzudringen. Daher ist eine manuelle Reinigung mit der Bürste empfehlenswert, um den Biofilm aufzubrechen und den Weg für den Reiniger zu ebnen.

Spezielle Tankreiniger sind am besten geeignet, da sie auf die Materialien abgestimmt sind. Aggressive Abflussreiniger sollten Sie vermeiden – diese können den Kunststofftank beschädigen.

Wie Sie die Tankreinigung Schritt für Schritt richtig durchführen, erfahren Sie in unserem ausführlichen Ratgeber zur Tankreinigung.