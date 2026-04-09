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promobil-Leser verrät seinen Campingplatz-Geheimtipp in Andalusien

Leserpost: Campingplatz Geheimtipp
Ein außergewöhnlicher Platz in Südspanien

Uns erreichte mal wieder Leserpost aus der promobil-Community — diesmal von einer großen Mittelmeertour. Leser Jan Reimers teilte seinen persönlichen Campingplatz-Geheimtipp mit uns.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.04.2026
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Leser auf Tour Tarifa, Camping, Spanien, Wohnmobil
Foto: Jan Reimers

promobil-Leser Jan Reimers hat uns dieses Foto vom Campingplatz Torre de la Peña in Tarifa ganz im Süden Spaniens geschickt. Gemeinsam mit Frau und Hund verbrachte er im vergangenen Februar eine Woche auf dem Platz. Was auf dem Bild nach großer Einparkkunst aussieht, war in Wirklichkeit gar nicht so schwer, schrieb Reimers – alles eine Frage der Perspektive. Der Niesmann + Bischoff Arto 77 E passte wohl leichter auf die Parzelle, als es hier aussieht.

Der Stopp in Andalusien war nur einer von vielen auf der insgesamt elfwöchigen Reise der Reimers. Von Wiesbaden ging es über den Lago Maggiore nach Genua und von dort aus immer am Meer entlang: über die französische Mittelmeerküste, einmal komplett um die iberische Halbinsel herum bis an die Atlantikküste in Südfrankreich.

Campingplatz-Tipp

11380 Tarifa(ES)
Camping Torre de La Peña
4 Bewertungen
40,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Gebührenpflichtiger Campingplatz außerhalb von Tarifa. Der Campingplatz liegt in Meernähe und im Wald bzw. am Waldrand. Teilweise unebener und teilweise schattiger Platz. Befestigter und geschotterter Untergrund.

  • Am Platz: Video-Überwachung, Shop, Restaurant, Pool/Schwimmbad, Stellplatz beleuchtet.
  • In der Nähe: Segeln/Surfen.
  • Preis: pro Nacht inklusive zwei erwachsener Personen: je nach Saison 21 – 40 Euro. Bezahlung: Pförtner. Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, Dusche, WLAN, Hunde im Übernachtungspreis enthalten.
  • Anreise ab 8:30 Uhr. Abreise bis spätestens 12 Uhr.

Auch eine/r Nutzer/in unserer Stellplatz-Radar App war begeistert:

Schöner Platz, zweigeteilt in Strand (auch wenn kein richtiger Strand vorhanden) – und Bergbereich dazwischen verläuft die Straße, freundliche Mitarbeiter und eine unglaubliche Aussicht. Wirklich schön!

Ihre Tipps sind gefragt!

Auch Sie haben einen Lieblingsplatz entdeckt? Dann lassen Sie’s uns wissen. Schicken Sie uns ein Foto mit Beschreibung per E-Mail an redaktion@promobil.de, Stichwort "Leser auf Tour".

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