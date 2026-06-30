Gasflasche in der Sonne: Gefährlich oder kein Problem?

Die Sonne knallt, das Thermometer im Wohnmobil klettert auf 50 Grad, und im Gaskasten schlummern 11 Kilo Propan. Nebenan hat jemand seinen Gasgrill aufgebaut – die Flasche steht in der prallen Sonne. Zeit für Panik? Eher Zeit für Fakten.

Die kurze Antwort auf die Frage, ob die Gasflasche im Sommer eine tickende Zeitbombe ist, lautet: Nein. Denn die Gasflasche explodiert nicht, nur weil es draußen heiß ist. Auch nicht bei 40, 50 oder sogar 60 Grad im Fahrzeuginneren. Denn handelsübliche Camping-Gasflaschen sind für deutlich härtere Bedingungen ausgelegt.

Was passiert wirklich bei Hitze? Propan siedet bereits bei –42 °C – es verdampft also selbst bei tiefsten Wintertemperaturen zuverlässig. Bei steigenden Temperaturen erhöht sich der Druck in der Flasche. Aber: Eine Standard-Propanflasche hält bis zu 30 bar aus. Bei 50 °C Außentemperatur entstehen gerade einmal rund 17 bar. Da ist also noch ordentlich Luft nach oben – im wahrsten Sinne des Wortes.

Zusätzlich schützen Sicherheitsventile vor dem Worst Case: Wird der Druck doch einmal kritisch, blasen sie kontrolliert Gas ab.

Aber Vorsicht bei Butangas! Wer mit Butan unterwegs ist, hat ein umgekehrtes Problem: Es funktioniert bei Kälte nicht richtig, verträgt Hitze aber ebenfalls gut.

Gut zu wissen für alle, die in südliche Länder reisen: In Frankreich, Spanien oder Italien sind Butan- und Butan-Propan-Gemische deutlich weiter verbreitet als in Deutschland oder weiter im Norden.

Wer dort eine Gasflasche tauscht oder kauft, bekommt also häufig kein reines Propan. Im heißen Süden ist das kein Nachteil – problematisch wird es erst, wenn man mit der gleichen Flasche im Herbst in die Alpen fährt und sich wundert, warum der Herd nicht mehr zündet.

Mischgas-Kartuschen, wie sie kleine Campingkocher nutzen, haben ein anderes Problem. Sie sind dünnwandiger – hier lohnt sich ein schattiges Plätzchen durchaus. Die Hersteller warnen bei solchen Kartuschen explizit vor Temperaturen über 50 °C.

Gasflasche am Grill in der Sonne Hand aufs Herz – wer nutzt seine Zweitgasflasche aus dem Fahrzeug oder Wohnwagen zum Grillen mit dem Gasgrill? Dabei steht die Gasflasche auch gerne mal ein paar Tage draußen – in der Sonne. Die gute Nachricht: Auch das ist bei einer normgerechten Gasflasche kein Problem. Die Sonne allein erzeugt keine Drücke, die eine Stahlflasche in Bedrängnis bringen.

Trotzdem sinnvoll: Die Flasche nach dem Grillen nicht stundenlang vergessen in der Sonne stehen lassen, sondern zurück in den belüfteten Gaskasten räumen.

Was Sie trotzdem beachten sollten

Gasflaschen gehören in den belüfteten Gaskasten und niemals in den Innenraum. Bei einer Undichtigkeit könnte sich sonst unbemerkt Gas am Boden sammeln – Propan und Butan sind schwerer als Luft und werden so zur unsichtbaren Gefahr.

und niemals in den Innenraum. Bei einer Undichtigkeit könnte sich sonst unbemerkt Gas am Boden sammeln – Propan und Butan sind schwerer als Luft und werden so zur unsichtbaren Gefahr. Gummischläuche regelmäßig prüfen und spätestens nach zehn Jahren tauschen. Sie leiden unter UV-Strahlung und Hitze deutlich stärker als die Flasche selbst.

und spätestens nach zehn Jahren tauschen. Sie leiden unter UV-Strahlung und Hitze deutlich stärker als die Flasche selbst. Die Flasche nie über 80 % füllen – der Rest ist gesetzlich vorgeschriebene Ausdehnungsreserve. Seriöse Füllstationen wissen das.