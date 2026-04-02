Ihr Reisebild im promobil-Heft? Jetzt Foto einsenden! | Leser auf Tour

Wer mit dem Reisemobil oder Campingbus unterwegs ist, möchte die eigenen Erlebnisse festhalten – und am liebsten sogar teilen. Genau dafür gibt es "Leser auf Tour": Zeigen Sie Ihre schönsten Reise-Impressionen der großen promobil-Community.

Egal, ob am Meer, in den Alpen oder bei der Skandinavien-Durchquerung: Schicken Sie uns das beste Bild Ihrer Reise. Besonders schön ist es, wenn man Ihr Reisemobil oder Ihren Campingbus darauf erkennen kann. Gerne können Sie uns Marke und Modell des Fahrzeugs nennen.

Damit wir die Geschichte hinter dem Foto erzählen können: Schreiben Sie uns ein paar Zeilen, wo das Foto entstanden ist. Wie lange waren Sie unterwegs? Welche Highlights haben Sie auf dieser Reise erlebt? Und wenn Sie noch kurz etwas über sich erzählen: Mit wem waren Sie unterwegs? Wo sind Sie zuhause? Dann freuen wir uns ganz besonders.

So machen Sie mit Ihr Bild schicken Sie per Mail an redaktion@promobil.de, Stichwort "Leser auf Tour".

Übrigens: Reisebilder unserer Leser veröffentlichen wir regelmäßig im promobil-Heft in der Rubrik "Leser auf Tour". Außerdem zeigen wir die Motive auch hier auf unserer Webseite. So haben wir die schönsten Leser-Bilder aus Südeuropa auf dieser Seite zusammengefasst, traumhafte Motive und tolle Landschaftsimpressionen aus dem Norden gibt es hier zu sehen und Bilder von exotischen Orten, etwa in der Mongolei oder Marokko, haben wir hier zusammengefasst.

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihr ganz persönliches Lieblingsbild. Und wir wünschen natürlich ganz viel Spaß auf allen Ihren Reisen.

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