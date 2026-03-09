10 besonders sichere Länder für alleinreisende Frauen im Camper: In Europa und Übersee

Allein zu reisen heißt für viele Frauen: maximale Freiheit – aber auch mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit. Wichtig sind dabei oft nicht nur "objektive" Kriminalitätszahlen, sondern ganz praktische Fragen: Fühle ich mich abends auf dem Weg zum Sanitärhaus wohl? Ist der Campingplatz gut organisiert, beleuchtet und mit klaren Regeln geführt? Komme ich im Notfall schnell an Hilfe – und funktioniert die Reise logistisch so, dass Stress gar nicht erst entsteht? Genau dieses Zusammenspiel aus Sicherheitsgefühl und Planbarkeit entscheidet beim Camping stärker als bei Hotelreisen, weil man sich häufiger draußen bewegt, selbst eincheckt, rangiert und Wege über den Platz zurücklegt.

Für diese Liste haben wir deshalb zwei Blickwinkel kombiniert: Erstens den TUI Solo Female Travel Index, der Länder nach Faktoren wie Sicherheit, Gleichstellung und Reise-Infrastruktur einordnet; in der veröffentlichten Zusammenfassung liegen Skandinavien sowie Ziele wie Spanien, Niederlande und Neuseeland vorn. Zweitens haben wir die Ergebnisse mit einem Camping-Praxischeck abgeglichen, wie er auch in Solo-Camper-Ratgebern mitschwingt: dichtes Campingplatznetz, verlässliche Standards, gute Versorgung unterwegs und eine Anreise, die sich allein entspannt bewältigen lässt.

Top 10 sichere Campingländer Aus den beiden oben genannten Quellen stammen unsere Top Ten der sichersten Campingländer für alleinreisende Frauen.

1. Schweden

Camping Vaermlandsgarden Schweden ist ein Traum vieler Camperinnen, mit seinen vielen Seen und den grünen Wäldern.

Schweden steht in der TUI-Index-Zusammenfassung ganz vorn und passt fürs Camping: Viele Plätze arbeiten "unaufgeregt professionell" – wie ein gut organisierter Outdoor-Bahnhof mit Naturanschluss. Wer allein unterwegs ist, profitiert von klaren Abläufen, guter Erreichbarkeit und meist ruhiger Atmosphäre.

2. Dänemark

Joachim Negwer Dänemark ist gut erreichbar, hat eine hervorragende Campingplatz-Infrastruktur und tolle Sandstrände an Nord- und Ostsee.

Dänemark punktet mit kurzer Distanz und hoher Planbarkeit: Campingplätze wirken häufig wie kleine Ferienparks mit System, inklusive guter Infrastruktur rundherum. Für Solo-Camperinnen heißt das: weniger Improvisation, mehr Kontrolle – gerade bei später Ankunft oder schlechtem Wetter.

3. Island

Thomas Cernak Island gilt als besonders sicher und ist außerdem ein beliebtes Campingziel.

Island gilt als sehr sicheres Reiseland und ist fürs Camping beliebt. Da die Insel relativ kompakt ist, lässt sie sich mit dem Camper einfach komplett erkunden. Camping fühlt sich dort unkompliziert an, weil viele Übernachtungsplätze klar geregelt und auf Reisende eingestellt sind. Alle Infos zur Camper-Miete gibt es hier.

4. Niederlande

Keukenhof Die Niederlande bieten sowohl Top-Stellplätze als auch gut ausgestattete Campingplätze.

Die Niederlande gelten als unsere Camping-begeisterten Nachbarn. Die Infrastruktur und die Willkommenskultur von Campingplätzen sind dort hervorragend. Im TUI-Index rangieren die Niederlande als sicheres Reiseziel für Frauen ebenfalls weit oben.

5. Deutschland

Madlen Krippendorf Schöne Ziele für Alleinreisende sind private Plätze, beispielsweise auf Bauernhöfen.

Unser Heimatland gilt ebenfalls als sicher für Frauen und bietet Solo-Camperinnen vor allem eines: Planbarkeit. Viele Plätze haben geregelte Check-in-Zeiten, klare Platzordnungen und gute Sanitärstandards – wichtig, wenn man allein rangiert oder abends noch duschen möchte, ohne sich unwohl zu fühlen.

6. Spanien

Campingplatzbetreiber Sommer, Sonne, Sonnenschein sowie gut ausgestattete und bewerte Campingplätze finden Frauen in Spanien.

Spanien zählt laut TUI-Zusammenfassung zu den beliebten Solo-Zielen. Camping funktioniert hier oft hervorragend – Solo-Camperinnen fahren am entspanntesten, wenn sie Hotspots meiden, Etappen kurz halten und Plätze wählen, die gut bewertet sind (Beleuchtung, Rezeption, sichere Zugänge). So wird aus "groß und vielseitig" ein sehr komfortables Campingland.

7. Schweiz

Camping Attermenzen Randa Die Schweiz besticht durch ihre Schönheit und mit gut organisierten Campingplätzen.

In einem weiteren Female-Safety-Index wird die Schweiz als besonders sicher hervorgehoben. Camping wirkt hier häufig wie "präzise Uhrwerk-Organisation": Regeln, Sauberkeit und Struktur geben Sicherheit. Der Haken ist eher praktisch: hohes Preisniveau und teils früher Buchungsbedarf.

8. Vereinigtes Königreich

Carsten Heinke Großbritannien hat viel zu bieten: von England, über Schottland und Wales bis nach Nordirland. Camperinnen können sich über eine gute Infrastruktur freuen.

Das Vereinigte Königreich hat eine starke Campingkultur mit vielen etablierten Plätzen und guter touristischer Infrastruktur. Für Solo-Camperinnen ist das Plus: viele offizielle Optionen statt "irgendwo stehen". Die Anreise per Fähre oder Tunnel braucht Planung, dafür läuft der Camping-Alltag vor Ort meist sehr routiniert.

9. Neuseeland

Kieran Stone via Getty Images Trend: Buchungen für Camper in Neuseeland steigen seit Jahren stark an.

Neuseeland gilt laut TUI-Zusammenfassung als bestes Solo-Ziel außerhalb Europas. Das Land ist wie gemacht für Roadtrips: Camping hat dort einen hohen Stellenwert, und viele Regionen sind auf Reisende eingestellt. Solo-Camperinnen profitieren besonders von der Kombination aus Naturerlebnis und gut organisierter Infrastruktur.

10. Kanada

Lisa Geiger Camping in Kanada bedeutet: übernachten mitten in den Nationalparks.

Kanada ergänzt die Liste als Fernziel mit sehr starkem Camping-Fokus. Kanadier gelten als extrem freundlich und empfangen Touristen herzlich. Campingplätze gibt es in sämtlichen Variationen. Alleinreisende können festlegen, wie viel Ausstattung ihnen auf dem Platz wichtig ist. Gleichzeitig gilt: Die Entfernungen sind groß – deshalb erhöhen gute Routenplanung und Reservierungen das Sicherheitsgefühl deutlich.

Natürlich sind das nicht alle Campingländer, die ein sicheres Campingvergnügen versprechen, sondern eine Auswahl. Trotzdem ist es ratsam, gerade beim ersten Solo-Trip an dieser Liste zu orientieren. In diesen Ländern, wissen Sie, was Sie erwartet, und Ihr Trip wird planbar und somit hoffentlich auch erfolgreich. Wer sich mehr zutraut und gerne mal eher unbekannte Länder erforscht, findet in folgenden Campingbussen für Solo-Traveller eine gute Möglichkeit, eine sichere Reise anzutreten.