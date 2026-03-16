Hier kostet Luxus-Camping ein Vermögen (und Deutschland überrascht).

5 Sterne, große Parzellen, top Sanitär und Pool oder Wellness – das klingt nach einer Urlaubskasse am Limmit. Die neue Pincamp Preisanalyse 2026 (Campingportal des ADAC) zeichnet aber ein anderes Bild: Ausgerechnet in Deutschland fällt Luxus-Camping im europäischen Vergleich am günstigsten aus.

Gleichzeitig bleibt auch das "normale" Camping hierzulande preiswert: Eine Musterfamilie zahlt in der Hochsaison im Schnitt 41 Euro pro Nacht – deutlich weniger als der Durchschnitt der untersuchten Länder.

Grundlage der Auswertung sind ausgewiesene Hochsaison-Preise von rund 2.300 Campingplätzen in zwölf wichtigen Urlaubsländern deutscher Camper; 5‑Sterne- und Küsten-Auswertungen basieren auf inspizierten Plätzen.

Luxus-Camping: 5 Sterne zum kleineren Preis Nur inspizierte Campingplätze, die der ADAC mit fünf Sternen prämiert hat, flossen in die Auswertung. Ähnlich einer Plakette erhalten Plätze mit hervorragender Ausstattung, Sauberkeit und Service: Nur inspizierte Anlagen mit sehr hoher Ausstattung und Servicequalität bekommen in der ADAC-Klassifikation fünf Sterne ("ADAC Superplätze"). Aus diesen Plätzen haben Pincamp eine Preisanalyse durchgeführt.

Das sind die wichtigsten Werte im Luxussegment:

Deutschland (5 Sterne): 57 Euro pro Nacht (Durchschnitt)

pro Nacht (Durchschnitt) Spanien (5 Sterne) : 98 Euro

Kroatien (5 Sterne) : 95 Euro

Österreich (5 Sterne) : 92 Euro

Italien (5 Sterne): 91 Euro Für Camper heißt das praktisch: Wer Komfort sucht, bekommt ihn 2026 in Deutschland häufig günstiger als in klassischen Ferienländern – ohne lange Anreise und ohne Preisniveau "wie am Mittelmeer".

In vielen Urlaubsländern schlägt die Lage direkt am Meer deutlich auf den Übernachtungspreis durch. Pincamp beziffert den Unterschied europaweit (im Vergleich der untersuchten Länder) auf durchschnittlich +36 % für Küstenplätze gegenüber vergleichbaren Binnenlagen. Besonders stark ist der Küstenaufschlag in: Frankreich (+49 %), Spanien (+36 %) und Kroatien (+30 %).

Deutschland bleibt im Europa-Vergleich preiswert Pincamp rechnet mit einem festen "Warenkorb", damit Preise vergleichbar bleiben: zwei Erwachsene, ein Kind (bis 10 Jahre) – inklusive Stellplatz für Wohnmobil oder Wohnwagen mit Zugfahrzeug (Zeltplätze sind nicht enthalten).

Preisbild Hochsaison 2026 (Musterfamilie):

Deutschland: 41 Euro pro Nacht

pro Nacht Durchschnitt der untersuchten Länder: 49 Euro

Günstiger als Deutschland: Norwegen (38 Euro ) , Schweden (40 Euro )

, Preisentwicklung: Deutschland +7 % zum Vorjahr (entspricht dem Durchschnitt der untersuchten Länder) Bundesländer-Check: Wo Camping in Deutschland am günstigsten ist Innerhalb Deutschlands bleibt die Spanne überschaubar – aber die Unterschiede sind für die Urlaubsplanung spürbar: Thüringen setzt 2026 den günstigen Maßstab, Brandenburg liegt am oberen Ende.

Die wichtigsten Werte in deutschen Bundesländern (Hochsaison 2026):

Thüringen: 34 Euro (günstigstes Bundesland)

(günstigstes Bundesland) Hessen: 37 Euro

Sachsen‑Anhalt: 38 Euro (einziger Rückgang: - 3 % )

(einziger Rückgang: - ) Bayern: 42 Euro

Mecklenburg‑Vorpommern: 43 Euro

Baden‑Württemberg: 44 Euro

Brandenburg: 45 Euro (teuerstes Bundesland) Auffällig bei den Preisänderungen:

Nordrhein‑Westfalen: +18 % (stärkster Anstieg)

(Hinweis: Stadtstaaten und Saarland sind wegen geringer Fallzahlen nicht ausgewiesen; im Bundesländervergleich gilt eine Mindestfallzahl von 5 Plätzen.)