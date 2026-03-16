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Hier kostet Luxus-Camping ein Vermögen (und Deutschland überrascht).

Deutschland im Campingvergleich preiswert
5-Sterne-Campingplätze zum kleinen Preis

Luxus-Camping muss 2026 nicht teuer sein: Laut Pincamp (ADAC) lockt Deutschland mit den günstigsten 5-Sterne-Plätzen Europas. Selbst an der Küste bleiben die Preise weit unter dem Durchschnitt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.03.2026
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KI Luxus Camping Deutschland
Foto: KI generierte Illustration

5 Sterne, große Parzellen, top Sanitär und Pool oder Wellness – das klingt nach einer Urlaubskasse am Limmit. Die neue Pincamp Preisanalyse 2026 (Campingportal des ADAC) zeichnet aber ein anderes Bild: Ausgerechnet in Deutschland fällt Luxus-Camping im europäischen Vergleich am günstigsten aus.

Gleichzeitig bleibt auch das "normale" Camping hierzulande preiswert: Eine Musterfamilie zahlt in der Hochsaison im Schnitt 41 Euro pro Nacht – deutlich weniger als der Durchschnitt der untersuchten Länder.

Grundlage der Auswertung sind ausgewiesene Hochsaison-Preise von rund 2.300 Campingplätzen in zwölf wichtigen Urlaubsländern deutscher Camper; 5‑Sterne- und Küsten-Auswertungen basieren auf inspizierten Plätzen.

Luxus-Camping: 5 Sterne zum kleineren Preis

Nur inspizierte Campingplätze, die der ADAC mit fünf Sternen prämiert hat, flossen in die Auswertung. Ähnlich einer Plakette erhalten Plätze mit hervorragender Ausstattung, Sauberkeit und Service: Nur inspizierte Anlagen mit sehr hoher Ausstattung und Servicequalität bekommen in der ADAC-Klassifikation fünf Sterne ("ADAC Superplätze"). Aus diesen Plätzen haben Pincamp eine Preisanalyse durchgeführt.

Das sind die wichtigsten Werte im Luxussegment:

  • Deutschland (5 Sterne): 57 Euro pro Nacht (Durchschnitt)
  • Spanien (5 Sterne): 98 Euro
  • Kroatien (5 Sterne): 95 Euro
  • Österreich (5 Sterne): 92 Euro
  • Italien (5 Sterne): 91 Euro

Für Camper heißt das praktisch: Wer Komfort sucht, bekommt ihn 2026 in Deutschland häufig günstiger als in klassischen Ferienländern – ohne lange Anreise und ohne Preisniveau "wie am Mittelmeer".

In vielen Urlaubsländern schlägt die Lage direkt am Meer deutlich auf den Übernachtungspreis durch. Pincamp beziffert den Unterschied europaweit (im Vergleich der untersuchten Länder) auf durchschnittlich +36 % für Küstenplätze gegenüber vergleichbaren Binnenlagen. Besonders stark ist der Küstenaufschlag in: Frankreich (+49 %), Spanien (+36 %) und Kroatien (+30 %).

Deutschland bleibt im Europa-Vergleich preiswert

Pincamp rechnet mit einem festen "Warenkorb", damit Preise vergleichbar bleiben: zwei Erwachsene, ein Kind (bis 10 Jahre) – inklusive Stellplatz für Wohnmobil oder Wohnwagen mit Zugfahrzeug (Zeltplätze sind nicht enthalten).

Preisbild Hochsaison 2026 (Musterfamilie):

  • Deutschland: 41 Euro pro Nacht
  • Durchschnitt der untersuchten Länder: 49 Euro
  • Günstiger als Deutschland: Norwegen (38 Euro), Schweden (40 Euro)
  • Preisentwicklung: Deutschland +7 % zum Vorjahr (entspricht dem Durchschnitt der untersuchten Länder)

Bundesländer-Check: Wo Camping in Deutschland am günstigsten ist

Innerhalb Deutschlands bleibt die Spanne überschaubar – aber die Unterschiede sind für die Urlaubsplanung spürbar: Thüringen setzt 2026 den günstigen Maßstab, Brandenburg liegt am oberen Ende.

Die wichtigsten Werte in deutschen Bundesländern (Hochsaison 2026):

  • Thüringen: 34 Euro (günstigstes Bundesland)
  • Hessen: 37 Euro
  • Sachsen‑Anhalt: 38 Euro (einziger Rückgang: -3 %)
  • Bayern: 42 Euro
  • Mecklenburg‑Vorpommern: 43 Euro
  • Baden‑Württemberg: 44 Euro
  • Brandenburg: 45 Euro (teuerstes Bundesland)

Auffällig bei den Preisänderungen:

  • Nordrhein‑Westfalen: +18 % (stärkster Anstieg)

(Hinweis: Stadtstaaten und Saarland sind wegen geringer Fallzahlen nicht ausgewiesen; im Bundesländervergleich gilt eine Mindestfallzahl von 5 Plätzen.)

Fazit