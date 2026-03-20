Vorsicht! Camper dürfen Blitzer-Apps in Frankreich und Spanien nur eingeschränkt nutzen

Der Tempomat ist gesetzt, die Sonne scheint und plötzlich warnt das Navi vor einem Blitzer. In Frankreich oder Spanien kann das zum Problem werden: Radarwarner und Blitzer-Apps sind nämlich in beiden Ländern tabu. Wir erklären, worauf Camper achten sollten und welche legalen Alternativen zur Verfügung stehen.

Übrigens: Auch in der Schweiz sind Blitzerwarner verboten – und es drohen hohe Geldstrafen. Mehr dazu hier.

Frankreich: Nur "Danger Zones" gestattet Bereits seit 2012 sind klassische Blitzerwarnungen in Frankreich verboten. Erlaubt ist nur eine deutlich entschärfte Variante: Hinweise auf sogenannte "Zones de danger". Diese Funktion zeigt keine exakten Positionen oder die Art der Gefahrenquellen an, sondern allgemeine Bereiche, die sich über mehrere Kilometer erstrecken. Hier können sich unter anderem Baustellen, Unfälle, Staus oder Geschwindigkeitskontrollen befinden.

Der Effekt: Fahrer:innen sollen generell vorsichtiger sein, statt per App zu erfahren, wann genau und warum sie das Tempo anpassen müssen.

Was ist in Frankreich konkret verboten? Apps und andere Anwendungen mit spezifischen Blitzerstandorten sind illegal.

Geräte wie Radarwarner oder -störer, die Radarwellen tracken bzw. den Betrieb beeinträchtigen, sind ebenso unzulässig.

Mit aktiven Blitzerwarnern erwischt zu werden, kostet Bußgelder bis zu 1.500 Euro und zieht im Extremfall die Beschlagnahmung des Geräts nach sich. Manche Navi-Hersteller wie TomTom oder Garmin bieten deshalb in Frankreich spezielle Gefahrenzonen-Einstellungen. Google Maps hat das Warnsystem ebenfalls angepasst, um den Gesetzen zu entsprechen.

Blitzerwarner: Strenge Regeln in Spanien

GettyImages Frankreich und Spanien sind sehr beliebte Urlaubsländer in Europa – vor allem bei Campern. Für die langen Fahrten sollen Warnsysteme und Navis helfen; dabei muss man aufpassen, dass man nur legale Anwendungen nutzt.



Auch in Spanien reagieren die Behörden empfindlich auf Radarwarner. Die Straßenverkehrsordnung unterscheidet klar, welche Technik erlaubt ist und welche nicht. Schon das Mitführen eines Radardetektors oder -störers wird in der Regel als Verstoß gewertet.

Gesetzeswidrig sind:

Radardetektoren, die Messsignale aufspüren

Radarstörgeräte, die Geschwindigkeitskontrollen beeinflussen

Apps mit Live-Meldungen zu Blitzern und Polizeikontrollen Wer gegen die Regeln verstößt, riskiert entsprechende Strafen: Für Radardetektoren werden in der Regel etwa 500 Euro und 3 Punkte fällig, bei Störgeräten sogar bis zu 6.000 Euro und 6 Punkte. Die Höhe der Geldbußen für Smartphone-Apps mit illegalen Funktionen variiert.

Warum Camper besonders betroffen sind Reisen Sie mit großen Navi-Tablets oder integrierten Systemen, die gut sichtbar angebracht sind? Dann sollten vor Fahrtbeginn die Blitzerwarn-Funktionen kontrolliert werden. Auf den beliebten Transit- und Urlaubsrouten (wie entlang der Atlantikküste oder der Costa Brava) gibt es regelmäßig Polizeikontrollen, bei denen solche Warnhinweise auffallen könnten.

Je nach Anbieter und Modell sind die Warnsignale zum Teil automatisch voreingestellt und passen sich nicht unbedingt den Landesregeln an, sobald eine Grenze passiert wird.

Tipps für eine stressfreie Tour durch Frankreich und Spanien Hier kommt unsere Checkliste, die das Navigieren im Ausland erleichtern und Ärger ersparen soll.

Blitzerwarnungen ausschalten: In der Navi-App oder im Gerät die Radarwarnungen deaktivieren. In Frankreich Danger Zone-Modus starten: Bei vielen Geräten unter "Gefahrenzonen" oder "Safety Alerts" zu finden. App-Update prüfen: Manche Hersteller aktivieren nach Updates automatisch alte Funktionen wieder, daher vor der Abfahrt besser kontrollieren. Radio einschalten: Wer der Landessprache mächtig ist, wird durch regionale Sender über aktuelle Verkehrswarnungen informiert. Offline-Karten vorher laden: Gerade in den Pyrenäen und im Hinterland ist der Empfang oft schwach, sichere Navigation ist wichtiger als jede Warnung. Vor der Fahrt Camper-Community befragen: In Foren oder Online-Gruppen tauschen sich Fahrer:innen über die Strecken aus. Behördliche Informationsquellen sichten Frankreich und Spanien bieten offizielle Online-Karten mit wichtigen Verkehrsdaten an. Auf der Karte der spanischen Verkehrsbehörde DGT lassen sich durch Hineinzoomen unter anderem die Standorte fester Radarkontrollen anzeigen. Auch die französische Regierung stellt eine Blitzer-Karte mit fest installierten Messanlagen bereit – ideal, um sich vor der Fahrt einen Überblick zu verschaffen.

Häufige Fragen zu Blitzer-Apps in Frankreich und Spanien

Darf ich in Frankreich Blitzer-Apps mit exakten Standorten verwenden? Nein. In Frankreich sind nur Hinweise auf sogenannte "Zones de danger" erlaubt – also Warnungen vor allgemeinen Gefahrenbereichen, nicht vor konkreten Positionen der Geschwindigkeitskontrollen.

Was ist in Spanien verboten? Gesetzeswidrig sind Radardetektoren und -störer sowie Apps, die Blitzer oder Polizeikontrollen melden.

Wie kann ich mein Navi oder meine App rechtssicher einstellen? Deaktivieren Sie in den Einstellungen alle Blitzerwarnungen. In Frankreich können Sie stattdessen den Modus "Gefahrenzonen" einschalten. In Spanien auf Standard-Navigation mit Verkehrsinfos umstellen.

Wichtig: Dieser Artikel gibt einen Überblick zum Thema Blitzerwarner. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Rechtssicherheit.