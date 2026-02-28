Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Reiseplanung
Touren & Tipps

Island mit dem Camper: Freiheit pur – Preise, Vermieter & Tipps für Ihr Abenteuer

Wohnmobil und Camper mieten in Island
So wird der Island-Roadtrip unvergesslich!

Island ist wild, unberechenbar und voller Überraschungen. Ein Camper gibt Ihnen die Freiheit, überall anzuhalten, wo es Ihnen gefällt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.02.2026
Als Favorit speichern
Hafen
Foto: Thomas Cernak

Sie planen einen Roadtrip durch Island und überlegen, ein Campingfahrzeug zu mieten? Dann sind Sie hier genau richtig! Dieser Guide liefert Ihnen alle wichtigen Infos – von den besten Vermietern über Kosten bis hin zu Routen und Regeln.

Egal, ob Sie günstig einen Camper mieten möchten oder vor allem ein komfortables Miet-Wohnmobil suchen: Hier finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Island-Reise.

1. Warum Island mit dem Camper?

Doch ist ein Wohnmobil oder Campingbus in Island wirklich die beste Option? Oder sollten Sie lieber einen Mietwagen buchen und in Hotels übernachten? Hier erfahren Sie, was für wen die richtige Wahl ist.

Ein Camper bietet maximale Freiheit: Sie entscheiden spontan, wo Sie übernachten, erleben Islands Natur hautnah und sparen ...