Reiseplanung
Übernachtungstipps

So schön ist der älteste Campingplatz Deutschlands: Camping Berger in Köln

Köln an der Riviera – DE ältester Campingplatz
Zu Besuch bei den Bergers

An der Kölner Riviera lässt es sich gut aushalten – und das schon seit über 90 Jahren.

Susanne Knechtges
ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.02.2026
Campingplatz Berger, Stellplatz, Biergarten
Foto: Susanne Knechtges

Auf dem Campingplatz Berger in Köln-Rodenkirchen herrscht Ferienstimmung und Hochbetrieb. 80 bis 90 Check-Ins sind es an einem Freitag in der Urlaubszeit. Zwei bis drei Leute sitzen dann an der Rezeption und sorgen dafür, dass alles reibungslos klappt und alle sich hier willkommen fühlen.

"Wir bereiten den Leuten hier eine schöne Zeit, bei uns kann jeder seinen Akku aufladen", beschreibt Benedikt Berger, Urenkel von Gründer Jakob Berger, die Devise des Platzes, die sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht verändert hat. Auch er hat alle Hände voll zu tun. "Wir halten hier immer die Augen und Ohren offen, kein Tag ist wie der andere, Routine gibt es bei uns nicht."

Heute steht Baumschnitt an und Benedikt ist mit seinem Team, Steigleiter und Kleintraktor ...

