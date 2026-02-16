So schön ist der älteste Campingplatz Deutschlands: Camping Berger in Köln

Auf dem Campingplatz Berger in Köln-Rodenkirchen herrscht Ferienstimmung und Hochbetrieb. 80 bis 90 Check-Ins sind es an einem Freitag in der Urlaubszeit. Zwei bis drei Leute sitzen dann an der Rezeption und sorgen dafür, dass alles reibungslos klappt und alle sich hier willkommen fühlen.

"Wir bereiten den Leuten hier eine schöne Zeit, bei uns kann jeder seinen Akku aufladen", beschreibt Benedikt Berger, Urenkel von Gründer Jakob Berger, die Devise des Platzes, die sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht verändert hat. Auch er hat alle Hände voll zu tun. "Wir halten hier immer die Augen und Ohren offen, kein Tag ist wie der andere, Routine gibt es bei uns nicht."