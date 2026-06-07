Grillen, Filmabende, Koch- und Sprachkurse: Stellplatz in Spanien mit Urlaubscommunity

Für alle, die mal ein etwas anderes Campingerlebnis voll von Kunst, Genuss und Spaß in familiärer Umgebung erleben möchten, ist La Fabrica Dolores ein empfehlenswertes Ziel an der spanischen Ostküste. Der Platz liegt zwischen Alicante und Murcia nur wenige Kilometer vom Meer entfernt und eignet sich daher auch wunderbar als Zwischenstopp auf Reisen nach Andalusien oder Portugal.

Ein außergewöhnliches Konzept Der Platz für etwa 30 Reisemobile, Wohnwagen und Busse setzt auf ein vertrauensvolles und freundschaftliches Miteinander. So gibt es jede Woche Grill- und Filmabende, Koch- und Sprachkurse sowie gemeinsame Müllsammelaktionen am Strand. In der namensgebenden "La Fabrica", einer alten Fabrikhalle, finden Sie außerdem Fitnessgeräte, gemütliche Aufenthaltsbereiche sowie Kunsthandwerk und lokale Weine. Für letztere werden übrigens auch gemeinsame Verkostungen angeboten.

Jonathan/ La Fabrica Dolores Gemeinsames Grillen, Filmabende, Kochkurse und Weinverkostungen gehören zum täglichen Programm.



Auf Camperinnen und Camper wartet hier also weitaus mehr als ein gewöhnlicher Aufenthalt auf anonymen Campingresorts, wo der Kontakt mit Nachbarn bei einem kurzen "Guten Morgen" schon wieder aufhört. Nein, auf La Fabrica Dolores entsteht eine echte Urlaubscommunity für gemeinsame Erlebnisse und laue Grillabende mit Wein, aber natürlich trotzdem der Möglichkeit, sich auf den eigenen Stellplatz zurückzuziehen.

Die entspannte Ruhe wird übrigens auch dadurch unterstützt, dass auf dem Platz ein Aufenthalt erst ab 14 Jahren erlaubt ist. Dank Rabatten auf längere Aufenthalte von mehr als 30 Tagen ist der Platz perfekt für ein angenehmes Überwintern in Spanien geeignet.

Ausstattung und Services

Jonathan/ La fabrica Dolores Das Restaurant in der Fabrikhalle ist nur einer der vielen Gemeinschaftsbereiche.



Bei den vielseitigen Gemeinschaftsbereichen hört die Ausstattung auf La Fabrica Dolores aber natürlich noch lange nicht auf. Es gibt Entsorgungsstationen für Grau- und Schwarzwasser, Versorgung mit Wasser, Strom, Waschmaschinen, WLAN, Toiletten und Duschen mit Warmwasser.

Der platzeigene Pool mit Liegewiese sorgt für eine Erfrischung zwischendurch. Es gibt außerdem die Möglichkeit, ein Auto zu mieten (25 €/ 24 h). Wer Hilfe bei Übersetzungen oder Reparaturen braucht, bekommt hier in den Sprachen Spanisch, Deutsch, Englisch, Niederländisch und Französisch professionelle Hilfe.

Tipps in der Region In etwa 8 km Entfernung erreichen Camperinnen und Camper die schönen Sandstrände am Mittelmeer auch ganz einfach mit dem Fahrrad. Richtung Norden lockt die Hafenstadt Alicante mit dem wunderschönen bunten Altstadtviertel Santa Cruz, der über der Stadt thronenden Burg sowie großen Parkanlagen und Promenaden.

Silke Tokarski, Thomas Zwicker Die mächtige Kathedrale der Provinzhauptstadt Murcia – allein der Bau des Turms hat rund 200 Jahre gedauert.



Richtung Süden finden Sie die Universitätsstadt Murcia, deren einzigartige Architektur von der bewegten und vielfältigen kulturellen Geschichte der Region zeugt. In den nahegelegenen Bergen gibt es außerdem zahlreiche schöne Wanderungen mit grandiosen Ausblicken über die Region.

La Fabrica Dolores

03150 Dolores(ES) La Fabrica Dolores Adults 14+ 5 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Preise: 1 Nacht/ 16 €, Wasser, V+E, WC/Duschen inklusive. Strom 3 €/Tag, Waschmaschinen 5 € pro Nutzung.

1 Nacht/ 16 €, Wasser, V+E, WC/Duschen inklusive. Strom 3 €/Tag, Waschmaschinen 5 € pro Nutzung. Rabatte bei längeren Aufenthalten: 30 Nächte/ 380 € (12,60 € pro Nacht) und Strom 0,50 €/ kWh. So bewertete eine Nutzerin/ein Nutzer unserer Stellplatz-Radar-App La Fabrica Dolores:

Super netter Betreiber. Eine große Halle mit Fitness, Getränkebar und selbstgemachten Weinen.Man kann selbst gemachten Schmuck, Stricksachen und Bilder kaufen. Es gibt einen Swimmingpool und es werden auch Veranstaltungen angeboten. Ein etwas anderer Stellplatz Mit Jung und Alt. Uns hat es sehr gut gefallen. Allerdings ist er 40 Min mit dem Rad vom Meer entfernt. Mann sollte auf jedem Fall einen fahrbaren Untersatz dabei haben.