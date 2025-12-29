13 Outlets, große Winterrabatte, kurze Wege zum Stellplatz

Modebewusste und Schnäppchenjäger finden in Outlets Designer- und Markenmode zu günstigen Preisen. Doch auch Schmuck, Spielzeug, Haushaltswaren, Wohnaccessoires und Süßigkeiten werden in vielen Outlets mit hohen Rabatten angeboten. Nach Black Week und Adventshopping startet der Winter-Sale, der Kauflustige mit Nachlässen von bis zu 70 Prozent in die Marken-Shops der Outlet-Center lockt. Er beginnt typischerweise nach Weihnachten oder zum Jahresanfang, erreicht seinen Höhepunkt im Januar und klingt bis Anfang bis maximal Mitte Februar aus.

In der Regel stammt die Markenware aus Überproduktionen, Lagerbeständen oder aus der Vorsaison. Die Hersteller bieten ihre Produkte teils zu niedrigeren Preisen an, um Restware schnell abzubauen und Platz für neue Kollektionen zu schaffen. Manche Artikel werden auch speziell für den Outlet-Verkauf produziert und können daher etwas günstigere Materialien oder einfachere Designs aufweisen. Auch durch die Lage der Outlets, die oft außerhalb von Stadtzentren angesiedelt sind, lassen sich Kosten sparen und die Ersparnis an die Käufer weitergeben.

Reisemobilisten mit kompakten Mobilen finden auf den Parkplätzen der Outlets eher eine geeignete Parkmöglichkeit als Fahrer größerer Mobile. Teils sind spezielle Parkplätze ausgeschildert. Wer einen Stellplatz in der Nähe ansteuert, kann von dort aus seine Einkaufstour starten. Wir haben für Sie zu jedem der gelisteten 13 Outlets den passenden Stellplatz in der Nähe gefunden.

1. Bremen: Ochtum Park Bremen

Ochtum Park Bremen Ochtum Park Bremen: Hier warten 50 Läden auf die Shoppingtouristen.



Vor den Toren Bremens befindet sich das Outlet Center Ochtum Park Bremen direkt an der A1, Ausfahrt Bremen/Brinkum. Es beherbergt über 50 Markenshops, darunter Fashion-Marken wie Adidas, Betty Barclay, Marc O‘Polo und Tommy Hilfiger. Auch Haushaltswaren wie von WMF und Tefal sind im Angebot. Leckermäuler finden neben einem Lindt-Shop gleich mehrere Restaurants und Cafés. Für die jüngsten Besucher gibt es einen Kinderspielplatz auf dem Gelände.

Infos und Stellplatztipp

Öffnungszeiten: Mo–Fr 10–19, Sa 10–18 Uhr

Mo–Fr 10–19, Sa 10–18 Uhr Parkplätze: am Wendehammer, Bergiusstraße

28201 Bremen (D) Reisemobilstellplatz Am Kuhhirten 198 Bewertungen 23,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

2. Halle-Leipzig: The Style Outlets

Halle-Leipzig The Style Outlets Halle-Leipzig The Style Outlets: Ein kostenloser Shuttlebus fährt das Outlet Center jeweils von Halle und Leipzig aus zweimal am Tag an.



Etwas weiter im Osten begrüßt das Halle Leipzig The Style Outlets seine Einkaufsgäste. Gleich zwei sehenswerte Städte kann man in Verbindung mit einer Shopping-Tour besichtigen. Halle an der Saale ist etwa 20 Kilometer entfernt, von der Stadt Leipzig aus sind es knapp 40 Kilometer zum Outlet. In etwa 70 verschiedenen Stores bieten über 80 internationale Marken Schnäppchen feil. Zur Stärkung zwischendurch gibt es unter anderem Streetfood oder Süßes für Leckermäuler wie Eis und Waffeln. Ein kostenloser Shuttlebus fährt das Outlet-Center jeden Samstag von Halle und Leipzig aus an.

In Halle-Leipzig The Style Outlets startet der Winterschlussverkauf gleich nach Weihnachten mit bis zu 70 % Rabatt auf ausgewählte Marken. Highlight ist der Super Thursday Ende Januar.

Infos und Stellplatztipp

Öffnungszeiten: Mo–Sa 10–20 Uhr

Mo–Sa 10–20 Uhr Parkplätze: Parkplätze am Outlet

06792 Sandersdorf-Brehna (D) Stellplatz am Rasthof 5 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3. Ingolstadt: Ingolstadt Village

Ingolstadt Village Ingolstadt Village: Hier gibt es 110 Ladengeschäfte.



Wer mit dem Reisemobil in Richtung München unterwegs ist, kann einen Abstecher nach Ingolstadt machen. Dort wartet das Outlet "Ingolstadt Village" auf Fashion-Begeisterte. Mit einer Architektur, die eine kleine Stadt widerspiegelt, und den Wiesen und Feldern ringsherum wirkt das Outlet sehr einladend. Es bietet über 110 Luxus-Boutiquen, mehrere Restaurants und Cafés für jeden Geschmack. In Ingolstadt selbst gibt es verschiedene Museen, wie das Deutsche Medizinhistorische Museum und das Bayerische Armeemuseum, schön angelegte Parks und die Altstadt zu besichtigen.

Infos und Stellplatztipp

Öffnungszeiten: Mo–Sa 10–20 Uhr

Mo–Sa 10–20 Uhr Parkplätze: Parkplatz am Outlet

85049 Ingolstadt (D) Stellplatz am Hallenbad 58 Bewertungen 6,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Es friert? Diese 3 Fahr-Tipps fürs Wohnmobil sollten Sie bei Schnee und Eis beachten.

4. Metzingen: Outletcity Metzingen

Outletcity Metzingen Über 170 Marken finden sich auf dem riesigen Outlet-Areal in Metzingen.



Luxusmarken über Luxusmarken präsentiert das Outlet "Outletcity Metzingen". Labels wie BOSS mit dem weltweit größten Flagship-Store, Burberry, Gucci, Prada und Polo Ralph Lauren findet man hier zum reduzierten Preis. Die Auswahl ist jedoch noch viel breiter. Schönheitsprodukte, Wohnaccessoires sowie Uhren und Schmuck bereichern das Angebot mit Marken wie Pandora, Douglas, Le Creuset und WMF. Für den kleinen oder großen Hunger gibt es verschiedene Restaurants und Cafés. Mehrmals im Jahr gibt es spezielle Events wie das "Late Night Shopping", bei dem man etwa an ausgewählten Tagen bis 22 Uhr einkaufen kann. Das Outlet ist etwa 40 Kilometer von der Landeshauptstadt Stuttgart entfernt.

Bis zum 21. Februar läuft in der Outletcity Metzingen der Winter Sale. Besucherinnen und Besucher können von besonders attraktiven Angeboten hochwertiger Marken profitieren – von kuscheligen Strick-Styles bis zu wärmenden Outdoor-Outfits, inklusive passendem Equipment beispielsweise für den Wintersport.

Infos und Stellplatztipp

Öffnungszeiten : Mo–Fr 10–20, Sa 9–20 Uhr; 20.12.25 bis 05.1.2026 bis 22 Uhr

: Mo–Fr 10–20, Sa 9–20 Uhr; 20.12.25 bis 05.1.2026 bis 22 Uhr Parkplätze: Parkplätze am Outlet

72800 Eningen (D) Am Schützenhaus 2 Bewertungen 5,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden

Mehr Stellplatzinspiration? Diese Stellplätze in Deutschland und Europa haben 2025 neu aufgemacht.

5. Montabaur: Fashion Outlet Montabaur

Fashion Outlet Montabaur Fashion Outlet Montabaur: Dieses Outlet liegt verkehrsgünstig.



Im südlichen Westerwald zwischen Köln und Frankfurt liegt das Outlet Montabaur. Über 60 Marken bieten im Outlet in Montabaur alles, was das Shoppingherz begehrt. Darunter sind begehrte Labels wie Bruno Banani, Calvin Klein, Desigual, Joop, Strellson und Villeroy & Boch. Neben den günstigen Outlet-Preisen bieten die Markenshops exklusive Rabatte und Zusatzangebote. Als Kontrastprogramm zur Shopping-Tour kann man die rund 30 Kilometer entfernte Stadt Koblenz ansteuern. Am Zusammenfluss von Mosel und Rhein befindet sich nah am sogenannten "Deutschen Eck" die Talstation der Panoramaseilbahn. Eine Fahrt mit der Seilbahn über den Rhein bis zur Festung Ehrenbreitstein sollte man in Koblenz nicht verpassen.

Infos und Stellplatztipp

Öffnungszeiten: Mo–Sa 10–20 Uhr

Mo–Sa 10–20 Uhr Parkplätze: Parkplatz am Outlet Montabaur

56410 Montabaur (D) Stellplatz am Schloss 46 Bewertungen 13,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

6. Neumünster: Designer Outlet Neumünster

Designer Outlet Neumuenster Designer Outlet Neumünster: 124 Marken-Shops öffnen hier an Werktagen ihre Türen.



Von Großbritannien bis Kanada betreibt die McArthur Glen Group in Europa 23 Outlet-Zentren, zwei davon befinden sich in Deutschland. Rund 40 Kilometer von Kiel und etwa 60 Kilometer von Hamburg entfernt liegt das Designer Outlet Neumünster mitten in Schleswig-Holstein. Dort warten über 130 Designer-Marken mit Rabatten von bis zu 70 Prozent auf Shoppingliebhaber.

Acht Gastronomiebetriebe wie Marché Mövenpick, Nordsee oder Starbucks laden zu einer Pause ein. Für Kinder gibt es zwei Spielbereiche. Damit der Tag für die Kids zum Highlight wird, verleiht das Center Kinderautos. Wer Lust auf Urlaub im Norden Deutschlands hat, kann seine Route über Hamburg mit einem Abstecher nach Neumünster und dann in Richtung Nord- oder Ostsee planen.

Infos und Stellplatztipp

Öffnungszeiten: Mo–Sa 10–20 Uhr

Mo–Sa 10–20 Uhr Parkplätze: Auf dem Parkplatz P4

24537 Neumünster (D) Stellplatz Bad am Stadtwald 29 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

7. Ochtrup: Designer Outlet Ochtrup

Designer Outlet Ochtrup Designer Outlet Ochtrup: Hier öffnen 69 Geschäfte ihre Türen.



Nahe der niederländischen Grenze liegt in Ochtrup im nordrhein-westfälischen Münsterland ein weiteres Outlet der McArthur Glen Group. Wer durchs imposante Eingangstor des Outlets spaziert, findet in den kleinen, aneinandergereihten Backsteinhäusern über 70 verschiedene Markenshops, die mit satten Rabatten locken. Während die Großen bummeln, können sich die Kleinen in der Kletterburg austoben. Zum Essen und Entspannen laden sieben Cafés und Restaurants ein.

Der Winter-Sale im Designer Outlet Ochtrup zieht sich durch den gesamten Januar und endet mit einem Highlight: der "Final Sale Week" vom 30. Januar bis zum 7. Februar 2026.

Infos und Stellplatztipp

Öffnungszeiten: Mo–Sa 10–20 Uhr

Mo–Sa 10–20 Uhr Parkplätze: Parkplatz Nord 2 in der Gellenbeckstraße (für Reisemobile beschildert)

48607 Ochtrup (D) Stellplatz am Gasthaus Happens Hof 4 Bewertungen WC vorhanden WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

8. Rostock: Hanse Outlet Rostock

Hanse Outlet Im Hanse-Outlet finden sich etwa 40 Stores.



Außerhalb von Rostock bietet das Hanse Outlet Shoppingvergnügen unter anderem in den Bereichen Fashion, Food und Lifestyle. Unter den 40 Markenshops tummeln sich namhafte Anbieter wie Nike, Levi‘s, Rösle oder Schiesser, die mit Rabatten von bis zu 70 Prozent locken. Zusätzlich sparen kann man bei Events oder bei Extra-Rabatten im jeweiligen "Shop des Monats".

Nach einer ausgiebigen Einkaufstour im Hanse Outlet lässt sich die Altstadt der ehemaligen Kaufmannsstadt am besten bei einem Stadtbummel erkunden. Wer sich für Seefahrt interessiert, kann im Stadthafen am Ufer der Warnow den Museums- und Seglerhafen besuchen und im Schifffahrtsmuseum mehr über die Geschichte der Seefahrt und des Schiffbaus erfahren.

Im Hanse Outlet beginnt der Winter-Sale bereits am 27. Dezember und sorgt für einen perfekten Einstieg in die Saison der Schnäppchen.

Infos und Stellplatztipps

Öffnungszeiten: Mo–Sa 10–19 Uhr

Mo–Sa 10–19 Uhr Parkplätze: Parkplatz am Hanse Outlet

18055 Rostock (D) Stellplatz am Stadthafen 36 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

9. Selb: Outlet Center Selb

Outletcenter Selb Outletcenter Selb: Mit seinen 13 Shops ist dieses Outlet eher klein.



Direkt an der tschechischen Grenze liegt das Outlet Center im nordbayerischen Selb. Untergebracht ist es in den ehemaligen Produktionshallen der alteingesessenen Selber Porzellanfabrik Heinrich. Mit seinen momentan 13 Shops und zwei Gastronomiebetrieben ist es noch überschaubar. Shoppen kann man derzeit etwa bei Ravensburger, Tefal, Tom Tailor, Villeroy & Boch sowie WMF.

Sonderaktionen wie Wellness-Tage oder Kunstausstellungen bereichern das Angebot. Das Center soll in den kommenden Jahren von derzeit knapp 7.000 auf dann rund 12.000 Quadratmeter wachsen. Bis zu 65 Marken sollen ihre Shops dann eröffnen. Außerdem ist eine vielfältige Gastronomie geplant.

Infos und Stellplatztipp

Öffnungszeiten: Mo–Sa 10–19 Uhr

Mo–Sa 10–19 Uhr Parkplätze: Parkplatz gegenüber

95100 Selb (D) Stellplatz am Papiermühlweg 41 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

10. Wadgassen: Outlet Center Wadgassen

Outlet Center Wadgassen Outlet Center Wadgassen: Außen erinnert viel an die ehemalige Kristallglashütte.



Bei Saarbrücken und nahe der Grenze zum Nachbarland Frankreich findet man das Outlet Center Wadgassen im historischen Ambiente. Die ehemalige Kristallglashütte ist nun Standort von über 20 Shops mit Marken zum Outlet-Preis. Die Läden fügen sich harmonisch in die denkmalgeschützte Substanz der einstigen Cristallerie ein. Über Mode, Wäsche, Schuhe, Wohnaccessoires bis hin zu Schokoladen-Marken gibt es Waren zum reduzierten Preis.

In der Umgebung können Tierfreunde den Wildpark Wadgassen-Differten oder den Wolfspark Werner Freund besuchen. Eine schöne Aussicht kann man vom Saarpolygon in Ensdorf aus genießen, einem Denkmal des Steinkohlebergbaus im Saarrevier. Im Outlet Center Wadgassen beginnt der Winter-Sale bereits in der Weihnachtswoche und begleitet Shoppingfans bis in die letzte Januarwoche.

Infos und Stellplatztipp

Öffnungszeiten: Mo–Sa 10–19 Uhr

Mo–Sa 10–19 Uhr Parkplätze: Parkplatz am Outlet Center

66333 Völklingen (D) Stellplatz an der Völklinger Hütte 33 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

11. Wolfsburg: Designer Outlet Wolfsburg

Designer Outlet Wolfsburg Designer Outlet Wolfsburg: Das Outlet liegt in der Stadt.



Mitten in der Stadt liegt das Designer Outlet in Wolfsburg. Zwar gibt es hier keine reduzierten Autos des Volkswagen-Konzerns, dafür jede Menge Fashion. Die über 90 internationalen Top-Marken bieten Preisnachlässe von bis zu 70 Prozent an.

Den Shoppingtag kann man gut mit anderen Ausflugszielen kombinieren. So lohnt sich für Autofans ein Besuch des Erlebniszentrums "Autostadt" des VW-Konzerns. Hier kann man etwa im Zeit-Haus in die Automobilgeschichte eintauchen oder an einer der Themenführungen teilnehmen. Da die Parkplätze am Outlet eine Höhenbegrenzung von 1,90 Meter haben, bietet sich für Reisemobilisten die Anfahrt mit dem ÖPNV an. Der Hauptbahnhof ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Infos und Stellplatztipp

Öffnungszeiten: Mo–Do 10–19 Uhr, Fr–Sa 10–20 Uhr

38440 Wolfsburg (D) Stellplatz in der Autostadt 28 Bewertungen 9,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

12. Zweibrücken: Fashion Outlet Zweibrücken

Fashionoutlet Zweibruecken Fashionoutlet Zweibrücken: Mit 120 Geschäften ist dieses Outlet eine der größeren Shoppingmeilen.



Ein tolles Shoppingerlebnis wartet im Fashion Outlet in Zweibrücken, etwa 40 Kilometer von Saarbrücken entfernt. Die Nähe zu Luxemburg und Frankreich macht das Outlet besonders für Durchreisende interessant. Über 120 Premium-Marken bieten ihre Kollektionen aus der Vorsaison zu reduzierten Preisen an. Darunter sind Business- und Trendlabels wie auch Sportswear-Marken. Für einen angenehmen Aufenthalt sorgen die Grünflächen und Ruhezonen wie auch die Restaurants, ein Kinderspielplatz und der kostenlose Wi-Fi-Zugang.

Infos und Stellplatztipp

Öffnungszeiten: Mo–Sa 10–19 Uhr

Mo–Sa 10–19 Uhr Parkplätze: Parkplätze am Outlet

66482 Zweibrücken (D) Stellplatz am Freizeitpark Zweibrücken 58 Bewertungen 19,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Klein, wendig, winterfest: Mit diesen 5 Praxistipps für Campervans trotzen Sie Eis und Schnee – ideal, um ihre Outlet-Tour auch im echten Winter zu verwirklichen.

13. Zwickau: Fashion Outlet Zwickau

Fashion Outlet Zwickau Fashion Outlet Zwickau: Das Familienunternehmen Schmidt betreibt ein Fashion Outlet im sächsischen Zwickau.



Das Familienunternehmen Schmid ist ein Schuh- und Bekleidungsgeschäft mit über 50 Filialen, überwiegend in Süddeutschland. Neben den Schmid-Filialen betreibt das bayerische Unternehmen unter anderem auch das Fashion Outlet im sächsischen Zwickau. Besonders die Schuhauswahl ist auf der über 8.000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche groß. Zusätzlich sind viele Modemarken für Damen-, Herren- und Kinderbekleidung vertreten. Einen Ausflug in das F.O.Z. kann man mit einer Tour auf der 140 Kilometer langen Ferienstraße Silberstraße kombinieren. Sie verbindet Zwickau und Dresden und führt an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei.

Infos und Stellplatztipp

Öffnungszeiten: Mo–Sa 9–19 Uhr

Mo–Sa 9–19 Uhr Parkplätze: Parkplatz am F.O.Z.

08056 Zwickau (D) Stellplatz am Ubineum 24 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

FAQ: Was Sie über Winterschlussverkauf und Stellplätze am Outlet wissen sollten. Wann startet der Wintersale in den Outlets 2025? Der Wintersale in den Outlets startet meist kurz nach Weihnachten oder in der ersten Januarwoche und schließt häufig mit einem "Final Sale" im Februar ab. Wie hoch sind die Rabatte im Outlet-Wintersale? Im Wintersale der Outletcenter sind Rabatte von bis zu 70 Prozent möglich. Wer genau wissen will, welche Schnäppchen auf ihn warten, schaut ab besten vorher auf der Website des Outlets nach den konkreten Rabatten. Sind die Wohnmobil-Stellplätze an Outlets kostenlos? Die Übernachtungspreise auf den Stellplätzen in der Nähe der Outlet-Center betragen zwischen 6 Euro und 23 Euro pro Nacht. Auf zwei Stellplätze ist die Übernachtung kostenlos möglich. Strom, Wasser und Entsorgung werden – sofern vorhanden – meist separat berechnet. Wie lange darf man auf den Stellplätzen bei den Outlets stehen? Auf allen ausgewählten Stellplätzen darf man mehrere Nächte bleiben. In der Stellplatzbeschreibung von promobil weisen wir gegebenenfalls auf eine maximale Aufenthaltsdauer hin. Gibt es Versorgungs- und Entsorgungsstationen auf den Stellplätzen bei Outlets? Viele der Stellplätze bei Outlets verfügen über eine VE-Station. Im Winter kann es vereinzelt vorkommen, dass die Entsorgungsstation nicht verfügbar ist. In der Stellplatzbeschreibung von promobil informieren wir darüber, ob es eine VE-Station gibt und auch, falls sie im Winter nicht verfügbar ist.