Wintercamping im Camper: 5 Tipps für Ihren Campingbus im Schnee

Möchten Sie diesen Winter mit dem Campingbus oder Campervan ins Schneeabenteuer starten? Das klingt nach einer tollen Idee, aber hier gibt es einige Dinge zu beachten. Denn obwohl Campingbusse und Vans für die wärmeren Monate bestens geeignet sind, sind sie nicht gerade dafür gebaut, extreme Kälte zu überstehen. Die Außenwände bestehen meist nur aus der normalen Fahrzeugkarosserie und bieten daher nicht denselben isolierenden Schutz wie die dickeren Aufbauwände in Sandwich-Bauweise, die man bei vollwertigen Wohnmobilen findet. Das kann in kalten Winternächten schnell problematisch werden, wenn der Frost von außen eindringt.

Aber keine Sorge – Wintercamping im Van oder Camper ist keineswegs unmöglich. Wenn Sie sich auf den Winter vorbereiten und die richtige Winter-Ausstattung mitbringen, steht einem gelungenen Ausflug in die verschneite Winterlandschaft nichts im Weg. Skifahren, Schneeschuhwandern oder einfach die Ruhe der Winterwelt genießen – das alles können Sie auch im Campingbus erleben. Es kommt vor allem auf die richtige Wintertauglichkeit des Fahrzeugs an. Denn mit der richtigen Isolation und ein paar Anpassungen können Sie auch bei Minusgraden entspannt campen.

5 Tipps fürs Wintercamping im Bus In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Campingbus fit für den Winter machen können. Wir geben Ihnen nützliche Tipps zur Isolierung der Fenster, zur Heizungs- und Wassertank-Wartung und verraten, wie Sie die Bordbatterie vor der Kälte schützen. Außerdem erfahren Sie, was Sie bei Minustemperaturen in Bezug auf die Wasserversorgung beachten sollten, damit das Wintercamping auch wirklich zum Spaß wird.

1. Isolierung von Fenstern, Türen & Aufstelldächern

Thermomatten24 Für Busse und Kastenwagen gibt es passgenaue Thermomatten für Fenster und Aufstelldächer.

Die größten Wärmeverluste treten an Fenstern, im Fahrerhaus und wenn vorhanden, am Balg des Aufstelldachs auf. Gegensteuern lässt sich mit mehrschichtigen Isoliermatten, Planen und Überzügen. Diese werden komplett oder in Teilen übergestreift bzw. außen vor die Fenster gehängt. Innen halten Saugnäpfe die Matten an den Fenstern. Wir haben Isoliermatten für Campingbusse und Wohnmobile getestet.

Das sind die Testsieger und Kauftipps:

Außenmatten : Tecon Covercraft holt die Note sehr gut und die höchste Punktzahl mit exzellenter Qualität und tollem Handling. Hier können Sie die Matte in unserem Partnershop Camping Wagner bestellen. Tecon Covercraft direkt kaufen.

: Tecon Covercraft holt die Note sehr gut und die höchste Punktzahl mit exzellenter Qualität und tollem Handling. Hier können Sie die Matte in unserem Partnershop Camping Wagner bestellen. Tecon Covercraft direkt kaufen. Innenmatten (Testsieg): In der zweiten Testkategorie holt ein Tecon-Modell den Testsieg. Covercraft Isotherm de luxe direkt kaufen.

In der zweiten Testkategorie holt ein Tecon-Modell den Testsieg. Covercraft Isotherm de luxe direkt kaufen. Innenmatten (Kauftipp): Für 69,96 Euro gibt es bei Deiwo ein Innenraum-Set mit sehr gutem Testresultat. Deiwo-Thermomattenset direkt kaufen. Isolationsmaterial gibt es vorkonfektioniert für die gängigen Basisfahrzeuge oder auch als Meterware. Für den Innenbereich geeignet ist zudem Armaflex, meint Benjamin Wawra von der Campingbusmarke Spacecamper. Das Material, das häufig zur Dämmung der Wände eingesetzt wird, kann passend in Form geschnitten auch ins Fenster geklemmt werden.

Auch für Aufstelldächer gibt es komplette Zeltbalgisolierungen, die sehr zu empfehlen sind, wenn es zum Winercamping geht.

Carbest Zeltbalg

Reimo Carbest Zeltbalg.

Eigenschaften: Mit Fenster- und Lüftungsöffnungen.

Mit Fenster- und Lüftungsöffnungen. Preis: ab 499 Euro

ab 499 Euro Kaufen: Carbest Zeltbalg-Isolierung im Partnershop Camping Wagner kaufen. Wie bei den meisten Isoliermatten wird es dabei allerdings im Campingbus zwangsläufig dunkel. Ein Kompromiss: Hält man sich tagsüber im Fahrzeug auf, nimmt man die Matten von den Fenstern ab und legt sie abends wieder an, wenn es draußen ohnehin dunkel ist.

Um beim Aus- und Einsteigen durch die Schiebetür weniger Wärme zu verlieren, sind Thermovorhänge eine gute Lösung. Die gibt es mit und ohne separate Türöffnungen, passend für verschiedene Basisfahrzeuge. Nach dem gleichen Prinzip lassen sich auch die Heckklappe und -türen isolieren. Lieferbar sind komplett schließende Vorhänge und Isoliermatten mit eingearbeiteten Fensteröffnungen und Klappen, durch die man den Stauraum unter dem Bett erreicht.

Hindermann Der Thermovorhang mit Türausschnitt reduziert den Wärmeverlust, da er beim Ein- und Aussteigen nur teilweise offen steht.

2. Zusatzheizung für das Wintercamping Für angenehme Temperaturen im Fahrzeug empfiehlt Benjamin Wawra von Spacecamper, der lange Zeit im Bus lebte, neben der eingebauten Diesel- oder Gasheizung punktuelle Zusatzheizungen oder Heizteppiche.

Wer auf einen gasbetriebenen Heizstrahler verzichtet, für den eignet sich der Berger Keramik-Heizlüfter. Dieser wird mit einem 230-Volt-Stromanschluss betrieben. Obwohl dieser Heizlüfter auf Landstrom angewiesen ist, hat er einige tolle Features. Praktisch sind das moderne Display mit Temperaturanzeige und die Fernbedienung sowie die programmierbare Heizzeit-Funktion.

Berger Keramik-Heizlüfter HeatWave

Fritz-Berger Berger Keramik-Heizlüfter HeatWave, Preis: 55 Euro.



Preis: 55 Euro

55 Euro Kaufen: Hier das Berger Keramik-Heizlüfter HeatWave bestellen. Der Link führt zu unserem Partnershop Fritz Berger. Zu Zusatzheizungen gehört unter anderem eine Heizdecke für das Bett. Zusammen mit einer dicken Daunendecke darüber und einer Mütze auf dem Kopf schläft man wunderbar, selbst dann, wenn ein Fenster nachts zum Lüften einen Spalt geöffnet bleibt. Entsprechende Heizdecken, die mit 12 oder 230 Volt betrieben werden, findet man im Fachhandel. So etwa die Domo-Heizdecke. Diese Heizdecke können Sie direkt in unserem Partnershop Camping Wagner kaufen.

3. Tipps gegen Schnee & Feuchtigkeit im Wohnmobil Ein großes Thema ist der Schnee an Schuhen und Kleidung beim Einsteigen, der im beheizten Fahrzeug dann schmilzt. Auch hier hat Wawra einen praktischen Tipp. Er rät, durch die Fahrertür einzusteigen. Die Schuhe können dann im Fußraum des Beifahrers zum Trocknen abgestellt werden. So bleibt der Wohnbereich trocken.

Felix Holona von Ausbau- und Zubehörspezialist Reimo geht noch einen Schritt weiter und empfiehlt, vor die Schiebetür eine Schleuse, in Form etwa eines Vorzelts zu stellen. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen können dort Skier und Schlitten gelagert werden, zum anderen kann man in der Schleuse Jacken und Schuhe ausziehen, um den Schnee zu entfernen. Auf diesem Weg lässt sich der Schneeeintrag minimieren und der Bus-Innenraum kühlt nicht unnötig aus, da die Tür erst beim Einsteigen geöffnet wird. Als Beispiel kann hier das Wigo Inuit Blizzard Wintervorzelt genannt werden.

Wigo Inuit Blizzard Wintervorzelt

Wigo/Fritz Berger Wintervorzelt Wigo Inuis Blizzard.



Eigenschaften: Das Inuit Blizzard von Wigo ist ein spezielles Wintervorzelt mit Gestänge.

Das Inuit Blizzard von Wigo ist ein spezielles Wintervorzelt mit Gestänge. Maße : 200 cm x 250 cm

: 200 cm x 250 cm Preis : 1.277 Euro

: 1.277 Euro Kaufen: Wigo Inuit Blizzard bei Partnershop Fritz Berger kaufen. Hilfreich beim Trocknen von Kleidung und Schuhen ist dabei ein Heizstrahler, den man für eine gewisse Zeit etwa über einen Außengasanschluss oder elektrisch betreiben kann. So kann man auch im leicht temperierten Vorzelt gemütlich die Winterlandschaft genießen und dabei ein Glas heißen Tee oder Grog trinken. Perfekt fürs Vorzelt eignet sich unter anderem dieser tragbare Gasheizstrahler:

Mr. Heater Portable Buddy Gasheizstrahler

Fritz-Berger Damit es auch im Vorzelt mollig warm wird, sind Heizstrahler wie der "Portable Buddy" unverzichtbar.



Eigenschaften: Kompakte Bauweise mit herunterklappbarem Tragegriff für einfachen Transport, 1,2 bis 2,4 kw regelbar über Drehschalter, Direktanschluss an 450 g Propan/Butangaskartuschen oder über optionalen Umrüstschlauch an größere Propangasflaschen (z.B. 5 kg ode 11 kg)

Kompakte Bauweise mit herunterklappbarem Tragegriff für einfachen Transport, 1,2 bis 2,4 kw regelbar über Drehschalter, Direktanschluss an 450 g Propan/Butangaskartuschen oder über optionalen Umrüstschlauch an größere Propangasflaschen (z.B. 5 kg ode 11 kg) Maße : 36 x 20 x 37 cm, ca. 4,8 kg

: 36 x 20 x 37 cm, ca. 4,8 kg Preis: 219 Euro Feuchtigkeit trägt man aber nicht nur mit Schnee an Kleidung und Schuhen in das Fahrzeug. Auch beim Kochen oder allein beim Schwitzen und Ausatmen steigt die Luftfeuchtigkeit. Darum ist gerade beim Wintercamping regelmäßiges Lüften wichtig. Am energieeffizientesten ist dabei kurzes Stoßlüften. Der Austausch der feuchten Luft erfolgt relativ rasch, während die Wärme in den festen Materialen wie Holz und Blech weitgehend erhalten bleibt und so der Innenraum nach dem Lüften schnell wieder warm ist.

Wie Sie Heizungen beim Campen am besten nutzen, erfahren Sie hier: Heizen und Lüften beim Wintercamping, so geht's.

4. So schützen Sie die Wasseranlage vor Frost "Wer seinen Tank isoliert oder beheizt, verhindert Frostschäden" – Felix Holona, Reimo

Der heikelste Bereich beim Wintercamping ist die Wasseranlage, denn bei unbedachter Vorgehensweise kommt es im schlimmsten Fall zu gesprengten Leitungen oder Frostschäden an Pumpe, Boiler oder Armaturen. Der Frischwassertank und das Gros der Leitungen sind meist innerhalb der beheizten Karosserie installiert und damit frostsicher – sollte man meinen. Aber wenn Leitungen entlang unisolierter Wände oder Böden verlegt sind und zudem etwa durch Möbeleinbauten von der Warmluftzufuhr der Heizung abgeschnitten sind, können auch hier Frostschäden entstehen.

Eine Lösung kann sein, dafür zusätzliche Belüftungsöffnungen in Schränken und Fächern vorzusehen oder die Möbeltüren und Klappen, wo möglich offen stehenzulassen. Ein weiterer Ansatz, um gefährdete Tanks und Leitungen gezielt zu schützen, sind Heizmatten und -folien (z.B. Lilie Ultra Heat TH110 Tankheizung, ab 104 Euro).

Spacecamper Heißes Wasser ohne Therme: Der Wärmetauscher von Spacecamper wird vor dem Ausströmer platziert.

Alternativ gibt es Heizstäbe oder -spiralen, die im Tank liegen und das Wasser mit 12 oder 230 Volt temperieren. Damit lassen sich auch unterflur montierte Abwassertanks bis zu einem gewissen Grad frostfrei halten. Besser ist es allerdings, wenn der Tank zusätzlich eine Isolierhülle aufweist. Die bestellt man besser beim Neukauf mit, denn eine nachträgliche Isolierung des Abwassertanks ist aufwendig.

Alternative Lösung für Wasseranlage im Winter

Als simple Alternative für Camperinnen und Camper, die die Wasseranlage gar nicht nutzen können oder wollen, empfiehlt Benjamin Wawra einen Wassersack. Der ist flexibel und kann darum nicht platzen. Dazu hat Spacecamper einen kleinen Wärmetauscher entwickelt, der einfach vor den Heizungsausströmer gehängt und vom Wasser durchströmt wird. Zur Förderung des Wassers steckt man eine Pumpe mit USB-Anschluss in den Sack und hat so am Zapfhahn warmes Wasser. Die Wärmetauschereinheit für VW T5/T6 kostet 149 Euro – Wassersack, USB-Pumpe und Duschbrause etwa noch mal so viel.

5. Stromversorgung bei Frost checken Auch die Stromversorgung gilt es bei niedrigen Temperaturen im Auge zu haben, insbesondere, wenn man autark stehen will, also ohne Landstromanschluss. Frostschäden können zwar praktisch nur an entladenen Blei-Säure-Batterien auftreten, doch tiefe Temperaturen verringern die nutzbare Kapazität, weshalb auch hier Thermomatten sinnvoll sein können (ab 14,34 Euro/m2). Bei Frosttemperaturen spielt der Batterietyp eine wesentliche Rolle, darauf weist Felix Holona hin und empfiehlt Lithiumionen-Akkus. Die haben zwar das Problem, bei deutlichen Minusgraden keinen Ladestrom anzunehmen, hochwertige Exemplare haben heute jedoch ein Batteriemanagementsystem eingebaut, das die Zellen vor dem Laden erst erwärmt.