Camping-Tipps 2026: Von der Route 66 bis an die deutsche Nordsee

Ob legendäre Straßenabenteuer im Westen der USA, stille Fjordlandschaften nördlich des Polarkreises oder charmante Kulturstädte mitten in Europa – das Campingjahr 2026 verspricht vielfältig zu werden.

Was liegt im Trend fürs Reisen 2026? Von der ikonischen Route 66 über die rauromantischen Vesterålen in Norwegen bis hin zu den sanften Hügeln Umbriens in Italien reicht die Auswahl an neuen Traumzielen für Wohnmobilisten. Auch Deutschland überrascht mit Münster als entspanntem Urban-Camping-Spot, während Bilbao, Utrecht oder das irische Tipperary zu inspirierenden europäischen City-Trips laden.

Wer hingegen Sonne, Strand und Atlantikwind sucht, findet in Cádiz oder Katalonien ideale Reiseziele – ebenso wie an der deutschen Ostsee, die 2026 mit frischem Küstenflair lockt.

1. Roadtrip USA: Route 66 wird 100 Jahre alt Die Route 66 gilt als legendärste Straße der Welt und feiert 2026 ihr 100‑jähriges Bestehen. Ein perfekter Anlass für eine Wohnmobil-Tour durch Wüsten und historische Städte, vorbei an Festivals, Oldtimer-Paraden und nostalgischen Diners.

Ulrich Kohstall Nostalgie auf Amerikanisch: Tankstelle an der legendären Route 66.



Die über 3.900 Kilometer lange Strecke führt Reisende durch acht Bundesstaaten – von Chicago bis Los Angeles. Zu Ehren der Route 66 finden verschiedene Feierlichkeiten entlang der Strecke statt. Unter anderem in Springfield (Missouri), Seligman (Ariozona) und Panhandle (Texas).

In diesem Artikel geben wir Tipps für eine Wohnmobil-Reise durch die USA mit einem Miet-Mobil.

2. Norwegens Fjorde erkunden: Vesterålen Östlich der Lofoten-Inseln liegen die Vesterålen in Nordnorwegen. Grüne Landschaften, Fjordtäler und Fischerdörfer prägen das Bild dieser Region. Besonders beeindruckend sind Wal- und Elchbegegnungen, die das ganze Jahr über möglich sind.

Günter Ultes Ein unvergessliches Erlebnis – Buckelwale in ihrem natürlichen Umfeld.



Die Mitternachtssonne im Sommer ermöglicht ausgedehnte Wanderungen, die Winterzeit begeistert mit spektakulären Polarlichtern. Sehenswert sind auch die unzähligen Sandstrände, wie beispielsweise der Strand in Bleik, und das Andøya Space Center, Norwegens einzige permanente Raketenbasis.

8475 null(NO) Parkeringsplass Straumsjøen 21,28 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Im Wohnmobil durch Nordnorwegens Inselwelt? Dann lesen Sie unbedingt auch diesen Artikel.

3. Italiens unbekannte Genussregion: Umbrien Die ruhige Schwester der Toskana begeistert mit charmanten Weingütern, dichten Wäldern und kulinarischen Highlights wie Trüffelspezialitäten, Wildgerichten und Porchetta vom Chianina-Rind.

Otmar Steinbicker Das Panorama von Assisi.



Wer sich für Kultur interessiert sollte unbedingt einen Tagesausflug in die mittelalterliche Stadt Assisi einplanen. Naturbegeisterte kommen im Monti Sibillini Nationalpark voll auf ihre Kosten. Neben schönen Ausblicken über die Landschaft gibt es tolle Wanderwege durch das Gebiet.

06081 Assisi(IT) Camping Fontemaggio Assisi 5 Bewertungen 22,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

In diesem Artikel haben wir noch viel mehr Tipps für eine Wohnmobil-Tour durch Umbrien.

4. Deutschland City-Trip: Münster Die charmante Stadt im Westen Deutschlands blickt auf eine über tausendjährige Geschichte zurück. Besonders schön ist die historische Altstadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaut werden musste. Kopfsteinpflasterstraßen und schmucke Cafés laden zum Bummeln und Verweilen ein.

Thomas Zwicker Das Schloss Münster von 1787 ist heute unter anderem Sitz der Westfälischen Wilhelms-Universität.



Münster hat neben berühmten Wahrzeichen wie dem St.-Paulus-Dom und den Bogengänge des Prinzipalmarkts eine der größten Universitäten Deutschlands. Dementsprechend wirkt die historische Stadt jung und modern und bietet neben gemütlichen Cafés auch ein reges Studierendenleben und Szenegastronomie am Hafen.

48157 Münster (D) Stellplatz am Campingplatz Münster 45 Bewertungen 21,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

In diesem Artikel nehmen wir Sie mit auf eine Wohnmobil-Tour durchs Münsterland.

5. Europa City-Trip: Bilbao/Spanien Bilbao, berühmt für beeindruckende Architektur und Kunst von Weltrang, gilt als eines der aufregendsten Kulturziele Europas. Sehenswert sind das Guggenheim-Museum und der größte überdachte Lebensmittelmarkt Europas "Mercado de la Ribera".

Guenter Ultes Futuristisch – die Titan-Fassade des Guggenheim-Museums für moderne Kunst.



Die umliegenden baskischen Hügel bezaubern Urlaubende ebenso wie die engen mittelalterlichen Gassen und Straßenmärkte der Altstadt. Als kulinarische Hauptstadt des Baskenlandes bietet Bilbao vom Sternerestaurant bis zur Taverne alles.

48000 Bilbao(ES) Autocaravaning Kobetamendi 66 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

In diesem Artikel verraten wir die besten Tipps vom Baskenland bis zu den Rias.

6. Kultur und Karneval in Spanien: Cadiz Die älteste Stadt Westeuropas bietet eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Kultur und traumhaften Stränden. Im 16. Jahrhundert gelangte Cadiz zu großem Reichtum, wurde aber aufgrund seiner strategisch guten Lage immer wieder Opfer von Angriffen und Zerstörung. Heute zeugen nur noch die dicken Mauern und wehrhaften Kastelle rund um die Altstadt von diesen Zeiten.

Thomas Zwicker, Turespaña Frankfurt Die Kathedrale von Cádiz gilt als Wahrzeichen der Stadt.



Vom Glockenturm, der als Wahrzeichen der Stadt geltenden Catedral de Cádiz, genießt man einen atemberaubenden Blick über die Stadt und das Meer. Die Hafenmetropole ist neben all ihrer Geschichte auch für gutes Essen, Flamenco und Karneval bekannt. Wer sich für fantasievolle Kostüme, Musikgruppen und satirischen Humor begeistert, sollte unbedingt zum Cadizer Karneval, der 2026 vom 12. bis 22. Februar stattfindet.

Cadiz ist in diesem Reisebericht einer von fünf guten Gründen für eine Wohnmobil-Tour durch Spaniens äußersten Süden.

7. Irlands grünes Herz: Tipperary Tipperary, für Wanderungen, Geschichte und gutes Essen bekannt, ist Irlands größte Grafschaft und nur zwei Stunden von Dublin entfernt.

Tuul & Bruno Morandi via Gettyimages Der Berg "Rock of Cashel" ist ein irisches Wahrzeichen – und absolut sehenswert.



Die Highlights der Region sind Sehenswürdigkeiten wie Rock of Cashel und Cahir Castle sowie die vielen Wander- und Kajakfahrmöglichkeiten. Zwischen Galtee Mountains einerseits und dem Shannon andererseits kommen Aktivurlaubende, Erholungssuchende und kulturell Interessierte voll auf ihre Kosten.

Cashel(IE) O'Briens Cashel Camping Park 1 Bewertung 27,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Irland hat viel zu bieten – hier finden Sie einen Reisebericht über die unbekannte Südküste Irlands.

8. Niederlande-Citybreak: Utrecht Utrecht begeistert mit seinen malerischen Grachten und den einzigartigen Werftkellern, die heute Cafés und kleine Läden beherbergen. Das Wahrzeichen der Stadt, der Domturm, bietet nach dem Aufstieg eine beeindruckende Aussicht über die mittelalterliche Altstadt.

Amith Nag Photography via Gettyimages Wer nach Utrecht reist, kommt am Dom nicht vorbei.

Besonders charmant ist der Oudegracht, entlang dessen sich historische Häuser und gemütliche Restaurants reihen. Ein Besuch des modernen Bahnhofsviertels rundet den Mix aus Geschichte und urbanem Leben ab.

In diesem Artikel haben wir uns ausführlich mit Natur und Kultur in der Region Utrecht befasst.

9. Spanien-Roadtrip: Grand Tour de Catalunya Katalonien, mit seiner Metropole Barcelona und der Costa Brava, ist ein beliebtes Reiseziel. Wer möglichst viel entdecken möchte, dem empfiehlt sich die Grand Tour de Catalunya. Auf fünf Etappen kommt man ins Hinterland, zu schönen Küstenabschnitten und in Bergregionen.

Alexander Apatari via Gettyimages Eine der Top-Sehenswürdigkeiten in Katalonien: Die Sagrada Familia in Barcelona.

Kulturinteressierte können historische Ausgrabungsstätten und mittelalterliche Dörfer entdecken, Naturliebhabende bestaunen die Weite der Pyrenäen, die Vulkane der Garrotxa, das Ebro-Delta oder wandern durch einen der Nationalparks. Wer Wert auf kulinarische Genüsse legt, probiert die international anerkannte, avantgardistische Küche oder diverse Weine umliegender Weingüter.

Tipp: Auf der CMT Stuttgart 2026 können Sie die Vielfalt Kataloniens direkt vor Ort entdecken: Vertreterinnen und Vertreter der Grand Tour de Catalunya werden dort viele Einblicke, Tipps und Stellplatzempfehlungen parat haben.

08840 Viladecans(ES) Camping Tres Estrellas 14 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Hier erfahren Sie mehr über Kataloniens Küste und diese Campingbus-Tour führt durch die Pyrenäen.

10. Deutschland am Meer: Camping Rosenfelder Strand Camping Rosenfelder Strand in Grube, nahe der Insel Fehmarn, ist laut camping.info Platz 1 der deutschen Campingplätze am Meer. Das großzügige Gelände verfügt über 350 Parzellen und liegt direkt an einem Naturstrand an der Ostsee. Zudem gibt es seit 2023 einen Stellplatz vor der Schranke.

Rosenfelder Strand Ostsee Camping Das Rosenfelder Strand Ostsee Camping liegt umgeben nur von der Ostsee und Kornfeldern.



Während alle Plätze über einen 16-Ampere-Stromanschluss verfügen, haben Komfortplätze den Vorteil eines eigenen Wasseranschlusses. Wer kein eigenes Freizeitfahrzeug besitzt, kann am Platz einen der 35 Mietwohnwagen buchen. Zum Service des Platzes gehören ein eigenes Restaurant, ein Biergarten, ein SB-Markt, ein Minigolfplatz und ein Fahrradverleih.

In direkter Nähe zum Strand gibt es ein Fußball-, Streetball- und Beachvolleyballfeld. Die kleinen Camper freuen sich außerdem über Bodentrampoline, Wasserspielplätze, eine Fahrrad-Crossstrecke oder den beliebten drei Hektar großen Abenteuerwald.

23749 Grube (D) Am Rosenfelder Strand Ostsee Camping 8 Bewertungen 39,10 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

23749 Grube (D) Wohnmobilhafen Rosenfelder Strand Ostsee Camping 4 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

In diesem Artikel haben wir Camping Rosenfelder Strand vorgestellt.