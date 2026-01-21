Camper-Route Katalonien: Diese 10 Stellplätze machen die Grand Tour perfekt

Katalonien schmeckt. Und wie. Wer schon einmal durch Olivenhaine gefahren oder durch Fischmärkte geschlendert ist, weiß: Diese Region lebt Genuss. Zwischen Pyrenäen und Mittelmeer warten über 2.000 Kilometer voller Geschmack, Landschaft und Leidenschaft. Die "Gastronomische Grand Tour de Catalunya" vereint all das in einer einzigen Route. Ideal für Wohnmobil-Reisende, die mehr wollen als nur Strecke machen.

Denn hier geht’s nicht um Masse, sondern um Momente. Ein Picknick im Weinberg. Austern direkt am Bootsanleger. Calçots vom offenen Feuer. Diese Route führt durch elf Regionen, verbindet alte Traditionen mit moderner Küche – und zeigt Katalonien von seiner emotionalsten Seite. Märkte, Manufakturen, Mikroproduzenten. Dazu kleine Dörfer, Küstenorte, Bergpanoramen.

So wird die Grand Tour zur Wohnmobilroute Und das Beste: Stellplätze liegen fast überall direkt am Genuss. Mit dem Camper rollt man von der Cava-Kellerei zum Käsehof. Von Tapas-Bars zur Ölmühle. Von der Bergstraße zur Meeresbucht. Die Grand Tour wird so zum fahrenden Feinschmeckerpfad – Tag für Tag, Etappe für Etappe. Wer kulinarisch reisen will, fährt hier richtig.

Etappen & Campingmöglichkeiten in Katalonien Hier zeigen wir die Highlights der Route und wo man im Campingfahrzeug übernachten kann.

Etappe 1–2: Barcelona & Montserrat – Märkte, Käse, Klöster

Die Markthalle "Mercat de Santa Caterina" in Barcelona kombiniert regionale Produkte mit modernem Food-Design. Wer mag, besucht einen Käse-Workshop im Hinterland.

Stellplatz: Area Camper Barcelona Beach

08349 Cabrera de Mar(ES) Area Camper Barcelona Beach 38 Bewertungen 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Direkt am Meer gelegen, bietet dieser Platz in El Masnou einen ruhigen Kontrast zur trubeligen Metropole – S-Bahn-Anschluss inklusive. Ideal für Stadtbummel, Mercat-Besuche und Montserrat-Abstecher.

Etappe 3: Penedès – Cava & Weinreben

Im Herzen des D.O. Penedès liegen Cava-Keller mit historischen Lagern – oft mit Führung und Picknick-Möglichkeit im Weinberg.

Stellplatz: Area de Masia Can Batlle

08793 Avinyonet del Penedes(ES) Area de Masía Can Batlle 6 Bewertungen Kostenlos Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ländlicher Bauernhofstellplatz mit familiärem Flair, perfekt zwischen Weinbergen gelegen. Weinverkostung und Wandertouren direkt vor der Tür.

Etappe 4: Costa Daurada – Märkte & Meer

In El Serrallo erleben Camper abends, wie Fischerboote ihren Fang anlanden – direkt neben urigen Fischrestaurants mit Hafenblick.

Stellplatz: Camping Torre de la Mora

Terrassierter Campingplatz mit Blick über eine kleine Bucht bei Tarragona – direkter Strandzugang inklusive. Optimal für Calçots-Essen in Tarragona oder den Fischmarkt El Serrallo.

Etappe 5: Ebrodelta – Reis, Muscheln & Bootstouren

Reisfelder, Flamingos und Austernbars machen das Ebrodelta zur kulinarischen Natur-Oase – mit dem Rad bestens erschließbar.

Stellplatz: Area d’Autocaravanes

43470 La Selva del Camp(ES) Area d'Autocaravanes 10 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Einfacher, aber gepflegter Platz nahe Amposta – idealer Startpunkt für Bootstouren und Vogelbeobachtungen im Delta. Ruhige Lage mit kurzem Weg zu Reishöfen und Fischrestaurants.

Etappe 6: Olivenroute – Terres de l’Ebre

Viele Ölmühlen öffnen ihre Pressräume für Besucher – mit Führung, Degustation und Einkauf direkt vom Produzenten.

Stellplatz: Olivenfinca

43891 Carretera de Hospitalet de l'Infant a Móra C-44(ES) Olivenfinca 2 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Privater Stellplatz inmitten jahrhundertealter Olivenhaine mit persönlichem Kontakt zur Gastgeberfamilie. Hier erlebt man Olivenölproduktion hautnah und kann regionale Spezialitäten direkt verkosten.

Etappe 7: El Priorat – Bergweine & Dörfer

Die Weinterrassen des Priorat gelten als spektakulärste Rebflächen Europas – mit Winzerdörfern wie aus dem Bilderbuch.

Stellplatz: Restaurant Spätzle Fritz

12510 San Rafael del rio(ES) Restaurant Spätzle Fritz 89 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Kleiner Stellplatz mit deutsch-katalanischer Küche im Priorat – auf Wunsch mit Hausmannskost und Weindegustation. Den Geheimtipp für Genießerinnen und Genießer abseits der touristischen Pfade stellen wir hier ausführlich vor.

Etappe 8: Lleida – Cocas & Agrarkultur

Die Spezialität "Coca de recapte" gibt’s auf jedem Wochenmarkt – am besten noch warm direkt aus dem Steinofen.

Stellplatz: Area Camper Park El Globo

25181 null(ES) Área Camper Park El Globo 1 Bewertung 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Urbaner Platz nahe Lleida mit guter Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten. Optimal als Basis für Marktbesuche und kulinarische Stadtführungen.

Etappe 9–10: Pyrenäen – Hirtenküche & Romanik

In den Bergdörfern locken gereifter Schafskäse, Almschinken und kleine Hirtenrestaurants mit Feuerstelle.

Stellplatz: Camping Baliera

Weitläufiger Platz im Flusstal zwischen den Pyrenäen, mit Panoramablick und großzügigen Parzellen. Startpunkt für Wanderungen im Aigüestortes-Nationalpark und Käsereibesuche.

Etappe 11–13: Empordà & Costa Brava – Dalí, Meer & Wein

Die D.O. Empordà vereint salzige Meeresbrise mit mineralischen Weinen – oft serviert mit Fisch direkt vom Grill.

Stellplatz: Camping Joncar Mar

17480 Roses(ES) Camping Joncar Mar 16 Bewertungen 42,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Nur wenige Gehminuten vom Strand in Roses entfernt, mit modernen Sanitäranlagen und schattigen Parzellen. Der perfekte Mix aus Badeurlaub und Weintour durch das D.O. Empordà.

Etappe 14: Girona – Süßes Finale

In den historischen Gassen von Girona locken Traditionsbäckereien mit "Xuixos" – gefüllten Schmalzgebäcken mit Geschichte.

Stellplatz: Area Autocaravanes Girona

17007 Girona(ES) Area Autocaravanes Girona 19 Bewertungen Kostenlos Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Gut angebundener Stellplatz nahe der Altstadt – ideal für Stadterkundung und lokale Patisserie. Besonders praktisch für die letzten Einkäufe vor der Heimreise.