Camper-Route Katalonien: Diese 10 Stellplätze machen die Grand Tour perfekt

Katalonien schmeckt. Und wie. Wer schon einmal durch Olivenhaine gefahren oder durch Fischmärkte geschlendert ist, weiß: Diese Region lebt Genuss. Zwischen Pyrenäen und Mittelmeer warten über 2.000 Kilometer voller Geschmack, Landschaft und Leidenschaft. Die "Gastronomische Grand Tour de Catalunya" vereint all das in einer einzigen Route. Ideal für Wohnmobil-Reisende, die mehr wollen als nur Strecke machen.
Denn hier geht’s nicht um Masse, sondern um Momente. Ein Picknick im Weinberg. Austern direkt am Bootsanleger. Calçots vom offenen Feuer. Diese Route führt durch elf Regionen, verbindet alte Traditionen mit moderner Küche – und zeigt Katalonien von seiner emotionalsten Seite. Märkte, Manufakturen, Mikroproduzenten. Dazu kleine Dörfer, Küstenorte, Bergpanoramen.
So wird die Grand Tour zur Wohnmobilroute
Und das Beste: Stellplätze liegen fast überall direkt am Genuss. Mit dem Camper rollt man von der Cava-Kellerei zum Käsehof. Von Tapas-Bars zur Ölmühle. Von der Bergstraße zur Meeresbucht. Die Grand Tour wird so zum fahrenden Feinschmeckerpfad – Tag für Tag, Etappe für Etappe. Wer kulinarisch reisen will, fährt hier richtig.
Etappen & Campingmöglichkeiten in Katalonien
Hier zeigen wir die Highlights der Route und wo man im Campingfahrzeug übernachten kann.
Etappe 1–2: Barcelona & Montserrat – Märkte, Käse, Klöster
Die Markthalle "Mercat de Santa Caterina" in Barcelona kombiniert regionale Produkte mit modernem Food-Design. Wer mag, besucht einen Käse-Workshop im Hinterland.
Stellplatz: Area Camper Barcelona Beach
Direkt am Meer gelegen, bietet dieser Platz in El Masnou einen ruhigen Kontrast zur trubeligen Metropole – S-Bahn-Anschluss inklusive. Ideal für Stadtbummel, Mercat-Besuche und Montserrat-Abstecher.
Etappe 3: Penedès – Cava & Weinreben
Im Herzen des D.O. Penedès liegen Cava-Keller mit historischen Lagern – oft mit Führung und Picknick-Möglichkeit im Weinberg.
Stellplatz: Area de Masia Can Batlle
Ländlicher Bauernhofstellplatz mit familiärem Flair, perfekt zwischen Weinbergen gelegen. Weinverkostung und Wandertouren direkt vor der Tür.
Etappe 4: Costa Daurada – Märkte & Meer
In El Serrallo erleben Camper abends, wie Fischerboote ihren Fang anlanden – direkt neben urigen Fischrestaurants mit Hafenblick.
Stellplatz: Camping Torre de la Mora
Terrassierter Campingplatz mit Blick über eine kleine Bucht bei Tarragona – direkter Strandzugang inklusive. Optimal für Calçots-Essen in Tarragona oder den Fischmarkt El Serrallo.
Etappe 5: Ebrodelta – Reis, Muscheln & Bootstouren
Reisfelder, Flamingos und Austernbars machen das Ebrodelta zur kulinarischen Natur-Oase – mit dem Rad bestens erschließbar.
Stellplatz: Area d’Autocaravanes
Einfacher, aber gepflegter Platz nahe Amposta – idealer Startpunkt für Bootstouren und Vogelbeobachtungen im Delta. Ruhige Lage mit kurzem Weg zu Reishöfen und Fischrestaurants.
Etappe 6: Olivenroute – Terres de l’Ebre
Viele Ölmühlen öffnen ihre Pressräume für Besucher – mit Führung, Degustation und Einkauf direkt vom Produzenten.
Stellplatz: Olivenfinca
Privater Stellplatz inmitten jahrhundertealter Olivenhaine mit persönlichem Kontakt zur Gastgeberfamilie. Hier erlebt man Olivenölproduktion hautnah und kann regionale Spezialitäten direkt verkosten.
Etappe 7: El Priorat – Bergweine & Dörfer
Die Weinterrassen des Priorat gelten als spektakulärste Rebflächen Europas – mit Winzerdörfern wie aus dem Bilderbuch.
Stellplatz: Restaurant Spätzle Fritz
Kleiner Stellplatz mit deutsch-katalanischer Küche im Priorat – auf Wunsch mit Hausmannskost und Weindegustation. Den Geheimtipp für Genießerinnen und Genießer abseits der touristischen Pfade stellen wir hier ausführlich vor.
Etappe 8: Lleida – Cocas & Agrarkultur
Die Spezialität "Coca de recapte" gibt’s auf jedem Wochenmarkt – am besten noch warm direkt aus dem Steinofen.
Stellplatz: Area Camper Park El Globo
Urbaner Platz nahe Lleida mit guter Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten. Optimal als Basis für Marktbesuche und kulinarische Stadtführungen.
Etappe 9–10: Pyrenäen – Hirtenküche & Romanik
In den Bergdörfern locken gereifter Schafskäse, Almschinken und kleine Hirtenrestaurants mit Feuerstelle.
Stellplatz: Camping Baliera
Weitläufiger Platz im Flusstal zwischen den Pyrenäen, mit Panoramablick und großzügigen Parzellen. Startpunkt für Wanderungen im Aigüestortes-Nationalpark und Käsereibesuche.
Etappe 11–13: Empordà & Costa Brava – Dalí, Meer & Wein
Die D.O. Empordà vereint salzige Meeresbrise mit mineralischen Weinen – oft serviert mit Fisch direkt vom Grill.
Stellplatz: Camping Joncar Mar
Nur wenige Gehminuten vom Strand in Roses entfernt, mit modernen Sanitäranlagen und schattigen Parzellen. Der perfekte Mix aus Badeurlaub und Weintour durch das D.O. Empordà.
Etappe 14: Girona – Süßes Finale
In den historischen Gassen von Girona locken Traditionsbäckereien mit "Xuixos" – gefüllten Schmalzgebäcken mit Geschichte.
Stellplatz: Area Autocaravanes Girona
Gut angebundener Stellplatz nahe der Altstadt – ideal für Stadterkundung und lokale Patisserie. Besonders praktisch für die letzten Einkäufe vor der Heimreise.