Genuss, Sicherheit und Spätzle: Der Traum-Stellplatz für Schwaben-Camper in Spanien!

Inmitten der malerischen Natur des Ebro-Deltas gelegen, bietet der Stellplatz nicht nur einen ruhigen und sicheren Übernachtungsplatz, sondern auch einen erstklassigen Service für alle, die auf der Suche nach einem komfortablen und kulinarischen Erlebnis sind.

Ein Stück schwäbische Heimat in Spanien Der Stellplatz befindet sich etwas außerhalb von San Rafael del Rio, einem charmanten 530-Seelen-Örtchen in der Region Valencia. Er ist somit ein idealer Zwischenstopp für Reisende im Wohnmobil oder Wohnwagen, die auf dem Weg nach Spanien sind oder die Umgebung des Naturparks Ebro-Delta erkunden möchten. In der Nähe befinden sich die Touristenzentren Vinaròs, Benicarló oder Peñíscola.

Die ruhige Lage, umgeben von grünen Hügeln und weiten Feldern, bietet den perfekten Ort, um die Schönheit der Region zu genießen. Die Nähe zum Ebro-Delta, einem der größten Feuchtgebiete Spaniens, ermöglicht es Besuchern, einzigartige Naturerlebnisse zu machen. Der nächste Strand ist ca. 25 Minuten Autofahrt entfernt, das geschützte Naturgebiet "Parc Natural Tinença de Benifassà" ebenso.

Restaurant "Spätzle Fritz" Das Restaurant "Spätzle Fritz" ist das Highlight des Stellplatzes. Gegründet wurde es 1990 und zieht seitdem nicht nur Camperinnen und Camper, sondern auch Einheimische an. Hier werden typische schwäbische Gerichte serviert. Besonders beliebt sind die frisch zubereiteten Spätzle, die in verschiedenen Variationen angeboten werden. Die Kombination aus deutschem Komfortessen und spanischer Gastfreundschaft sorgt für eine einzigartige Atmosphäre.

Ob im gemütlichen Innenbereich oder im einladenden Biergarten – das Restaurant ist ein perfekter Ort, um sich nach einem ereignisreichen Tag zu entspannen und zu genießen. Für Urlauber und Urlauberinnen im Wohnmobil, die keine Lust haben, selbst zu kochen und die heimische Kost vermissen, ist das Restaurant die ideale Wahl. Viele der User-Bewertungen in der Stellplatz-Radar-App schätzen die Portionen und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bewertungen aus dem Stellplatz-Radar Die Besucher des Stellplatzes "Spätzle Fritz" zeigen sich durchweg zufrieden und heben sowohl die gute Lage als auch die hohe Qualität der angebotenen Dienstleistungen hervor:

"Super Stellplatz, ruhig und gut gelegen. Ideal für einen Zwischenstopp."

"Sehr freundlicher Service, das Restaurant ist top. Wir kommen gerne wieder!"

"Direkt neben dem Restaurant, was sehr praktisch war – gutes Essen!" Besonders gelobt wird das entspannte Ambiente des Stellplatzes. Die Reisenden schätzen die Sauberkeit und Sicherheit des Platzes sowie die ruhige und naturnahe Lage.

Platzwart und Kundenservice Der Platzwart des Stellplatzes "Spätzle Fritz" sorgt laut User-Bewertungen für eine gut organisierte und saubere Anlage. Viele Gäste loben seine Hilfsbereitschaft und die klare Strukturierung des Stellplatzes, insbesondere wenn es darum geht, den verfügbaren Platz effizient zu nutzen. Er wird in den meisten Bewertungen stets positiv hervorgehoben: "Der Platzwart ist schlechthin ein Original."

Allerdings gibt es auch vereinzelte negative Rückmeldungen, bei denen der Platzwart als zu autoritär oder unfreundlich empfunden wurde, insbesondere wenn es um die Einweisung und das Einhalten von Regeln ging.

12510 San Rafael del rio(ES) Restaurant Spätzle Fritz 82 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

So ist der Wohnmobil-Stellplatz ausgestattet Der Stellplatz bietet Platz für bis zu 50 Wohnmobile und verfügt über viele Einrichtungen, die den Aufenthalt angenehm machen. Die Fläche ist großzügig, gut beleuchtet und bietet Stromanschlüsse für jedes Fahrzeug. Es stehen saubere und moderne sanitäre Einrichtungen, wie Duschen und Toiletten, zur Verfügung. Ein Brötchenservice sorgt dafür, dass Gäste den Tag mit frischen Brötchen beginnen können. Besonders hervorzuheben ist die Videoüberwachung, die für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Ein Fahrradverleih ist ebenfalls vorhanden. Wer nicht nur für eine Nacht bleibt, kann die Umgebung auf zwei Rädern erkunden. Für Gäste, die etwas mehr Komfort und Unterhaltung wünschen, gibt es einen Biergarten, der besonders in den warmen Monaten eine beliebte Anlaufstelle ist.

Aktivitäten in der Nähe Der Stellplatz liegt in unmittelbarer Nähe zum Naturpark Ebro-Delta, einem der bedeutendsten Feuchtgebiete Europas. Hier können Naturfreunde Vögel beobachten, Wanderungen unternehmen oder das Delta mit dem Boot erkunden. Der nahegelegene Ort San Rafael del Rio bietet außerdem eine Vielzahl an historischen Sehenswürdigkeiten und kulturellen Angeboten.