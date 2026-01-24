Chaos, Kälte, Kaffeedrama: Warum Wintercamping spaltet

Schon seit ein paar Wochen erzählt mir mein Kumpel Tobi, wie sehr er sich aufs Skifahren mit der Familie freut. Obwohl hinterm Haus ein Wohnwagen steht, hat er eine Pension gebucht. Wegen Frau und Töchtern, sagt Tobi. Doch ein paar Tage vor dem Start legt mein Freund die Stirn in Falten, nimmt einen Schluck Bier, schaut aufs Handy und fragt sich, ob überhaupt genug Schnee liegt am Ort. Fahren tut er ein paar Tage drauf natürlich trotzdem. Gebucht ist gebucht. Ich bin dann erst mal immer ein bisschen neidisch auf Tobi, weil der alles immer so minutiös und im Voraus plant. Ich bin da ganz anders. Irgendwie … spontaner. In einer Pension sitzen und auf Schnee hoffen? Meins wäre das jedenfalls nicht.